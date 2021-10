Con i ballottaggi delle elezioni amministrative in programma il 17 e il 18 ottobre nelle città in cui non sono stati eletti al primo turno i sindaci, tornano su Sky Tg24 i confronti tv tra i candidati. In particolare la testata proporrà due faccia a faccia tra i candidati sindaci di Roma e Torino. Si parte lunedì 11 ottobre alle 20.30 con l’incontro in studio a Milano tra Paolo Damilano (centrodestra) e Stefano Lo Russo (centrosinistra), aspiranti sindaci del capoluogo piemontese; si prosegue giovedì 14 ottobre, sempre alle 20.30, con il confronto tra Roberto Gualtieri (centrosinistra) ed Enrico Michetti (centrodestra), in corsa per il ruolo di futuro primo cittadino della Capitale, in diretta dagli studi Sky di Roma.

Il format prevede un’ora serrata di domande e risposte, con la conduzione di Fabio Vitale. Il regolamento dei confronti sarà definito nel dettaglio e condiviso nelle prossime ore in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky TG24. È già noto però che regole utilizzate nei precedenti confronti di Sky Tg24 resteranno comunque valide, ossia ordine di posizionamento definito per sorteggio, risposte scandite da un countdown, medesime possibilità di replica per tutti e un appello finale.

Oltre che sui canali 100 e 500 di Sky e sul canale 50 del digitale terrestre, i confronti saranno visibili anche in streaming sul sito skytg24.it. L’hashtag ufficiale è #ConfrontoSkyTG24.