Ballando con le stelle, tutti gli abbinamenti della nuova edizione

Ballando con le stelle, tutti quanti i nuovi abbinamenti. I nomi e le curiosità.Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova e super attesa edizione di Ballando con le stelle. Non per nulla la prima puntata andrà in onda sabato 27 Settembre alle 20 e 35, subito dopo il TG1. A condurlo, come è stato

Ballando con le stelle, tutti quanti i nuovi abbinamenti. I nomi e le curiosità.

Manca davvero poco al fischio d’inizio della nuova e super attesa edizione di Ballando con le stelle. Non per nulla la prima puntata andrà in onda sabato 27 Settembre alle 20 e 35, subito dopo il TG1. A condurlo, come è stato fin dall’inizio, la carismatica Milly Carlucci che però, a questo giro, non sarà affiancata dal collega e grande amico Paolo Belli.

Il musicista infatti ha lasciato il suo ruolo di spalla per decidere di mettersi in gioco nelle vesti di concorrente. Al suo posto, a fare compagnia nella mitica sala delle stelle, ai concorrenti ci sarà Massimiliano Rosolino che partecipò, vincendo pure, molti anni fa allo show. L’ex nuotatore professionista danzò proprio con Natalia Titova che poi divenne la sua compagna, nonché madre delle sue due figlie, oggi adolescenti e grandi sportive proprio come i loro celebri genitori.

Confermatissima è la giuria con Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Guillermo Mariotto. In ogni caso gli indiscussi protagonisti di Ballando sono i vip che scenderanno in pista in gira. E fra di essi, dati alla mano, il nome che ha suscitato maggior clamore, oltre che la più viva curiosità, è quello di Barbara D’Urso.

Ballando con le stelle, chi balla con chi, tutti i nomi

La professionista campana che, lo ricordiamo per dovere assoluto di Cronaca, lo scorso anno è stata alla Corte della Carlucci nelle vesti di ballerina per una notte, ballerà con Pasquale La Rocca, il giovane affascinante maestro che, nonostante faccia parte del team lavorativo del programma da soli tre anni, può contare già su due vittorie.

La mitica Signora Coriandoli, invece, potrà contare sul talento di Simone Di Pasquale che dopo un periodo vissuto da commentatore e da ” tribuno del popolo” ritorna ufficialmente in pista e in gira per l’immensa gioia delle sue numerose estimatrici. Rosa Chemical danzerà con Erica Martinelli mentre Filippo Magnini dalla splendida Alessandra Tripodi, diventata uno dei volti più amati e storici di Ballando.

La conduttrice televisiva e radiofonica Andrea Delogu, tornata, tra l’altro, di recente single, sarà affiancata dal giovane Nikita Perotti. La sua collega Francesca Fialdini, invece, ballerà con Carlo Aloia mentre la signora del Cinema e della Fiction Italiana Nancy Brilli avrà come maestro Giovanni Pernice.

La bellissima Martina Colombari scenderà in pista in compagnia di Luca Favilla, la divina Marcella Bella con Chiquito, la new entry di queste edizione e Fabio Fognini con Giada Lini. Infine, Beppe Convertini farà coppia con Veera Kinnunen così come Paolo Belli con la fantastica e molto amata dal grande pubblico, Anastasia Kuzmina.