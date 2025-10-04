Ballando con le Stelle, Milly Carlucci presenta Selvaggia Lucarelli ma lei non c’è: cosa è successo alla giurata

Durante Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è arrivata in ritardo scherzando con il pubblico: “Mi erano cadute le ciglia”.

Momento curioso durante la diretta di stasera, 4 ottobre, di Ballando con le stelle, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nei primi minuti della trasmissione, l’assenza di Selvaggia Lucarelli ha subito attirato l’attenzione del pubblico e dei colleghi in studio.

Quando la conduttrice ha chiamato in causa la giurata, nota per il suo spirito pungente, la poltrona di Selvaggia era ancora vuota. Dopo qualche minuto, la giornalista è comparsa in studio, giustificando con ironia il ritardo: “Mi erano cadute le ciglia”. Una battuta che ha strappato un sorriso generale e stemperato l’imbarazzo del momento.

Presenza fissa nella giuria dal 2016, la Lucarelli si conferma tra i volti più riconoscibili del programma per la sua franchezza e il tono diretto con cui commenta le esibizioni. Anche questa volta, il suo ingresso “fuori tempo” ha mostrato la capacità del format di unire spettacolo, leggerezza e spontaneità, con Milly Carlucci pronta a gestire la scena con la consueta eleganza e professionalità.

Selvaggia Lucarelli: tra giornalismo, TV e nuovi progetti editoriali

Oltre al ruolo di giurata a Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli è una delle firme più note del giornalismo e dell’intrattenimento italiano. Opinionista, scrittrice e autrice, ha costruito una carriera fondata sulla schiettezza e sulla capacità di affrontare temi complessi con un linguaggio diretto e accessibile. La sua voce, sempre riconoscibile e spesso divisiva, resta una delle più influenti nel panorama mediatico italiano: tra polemiche, riflessioni e momenti di leggerezza, Lucarelli continua a essere un punto di riferimento nel racconto della realtà quotidiana – dentro e fuori la TV.