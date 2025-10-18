Ballando con le Stelle, lutto per Simone Di Pasquale

Un momento di intensa emozione ha attraversato la puntata di Ballando con le Stelle, il celebre show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. Nel corso della serata, il ballerino professionista Simone Di Pasquale ha voluto condividere con il pubblico un toccante ricordo personale, rivelando di aver perso la madre solo due giorni prima della diretta.

Il racconto di Simone Di Pasquale

Dopo la sua esibizione, la padrona di casa Milly Carlucci ha voluto condividere con il pubblico una triste notizia: la scomparsa della mamma di Simone Di Pasquale. Il ballerino ha preso la parola con voce rotta dall’emozione: “Grazie a voi, che mi avete dato la possibilità di scegliere – ha commentato- anche di non essere qui. Ma io ho deciso di esserci. L’ho salutata stamattina. Però noi ci portiamo sempre dietro i nostri cari, con le nostre caratteristiche. Lei è stata sempre una grande lavoratrice, una donna di grande coraggio e tenacia e mi ha trasmesso l’amore per il ballo e quindi non potevo mancare”.

Nonostante il dolore, Simone ha scelto di non mancare all’appuntamento, affrontando la pista con eleganza e professionalità. La sua presenza è diventata così un simbolo di dedizione e amore per la danza, ma anche di rispetto verso il pubblico e la squadra del programma.

L’abbraccio di Milly Carlucci e della giuria

Visibilmente commossa, Milly Carlucci ha voluto rendere omaggio al ballerino con parole di grande affetto: “Stasera gli devo moltissimo, un grazie enorme per il coraggio e la forza che ha avuto nell’essere qui visto che lui ha avuto un grandissimo lutto, ha perso la mamma l’altro ieri. Grazie Simone”.