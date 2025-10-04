Ballando con le Stelle, lutto per Nancy Brilli. Lucarelli tuona: “Non è che ci può essere il bonus lutto per animali domestici”
Durante Ballando con le Stelle, Nancy Brilli ha rivelato di aver perso il suo cane, affrontando la puntata con grande dolore. La sua esibizione non ha convinto la giuria e Selvaggia Lucarelli
Settimana complessa per Nancy Brilli, protagonista dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. L’attrice romana ha vissuto giorni difficili a causa della morte del suo amato cane, un lutto che l’ha profondamente segnata e che, inevitabilmente, ha influito sulla sua performance in pista.
Durante la puntata, Brilli ha condiviso con il pubblico il proprio dolore, ricevendo l’affetto di molti telespettatori e dei presenti in studio. Tuttavia, la giuria non ha risparmiato le critiche: l’esibizione, pur toccante dal punto di vista emotivo, non ha convinto sul piano tecnico.
Le parole di Selvaggia Lucarelli
La valutazione più severa è arrivata da Selvaggia Lucarelli, che ha espresso con chiarezza la sua opinione: pur comprendendo il momento difficile, ha sottolineato che il dolore personale non può influenzare i giudizi di una gara televisiva.
Le sue parole hanno acceso un vivace dibattito tra il pubblico, diviso tra chi ha apprezzato la fermezza della giurata e chi, invece, ha ritenuto eccessive le sue parole. “Se dovesse morire il mio gatto non mi aspettate, perchè io vado sul ponte dell’arcobaleno con lui, però non è che ci può essere il bonus lutto animale domestico. Lo so che è cinico quello che sto dicendo, però non possiamo dire che quello che abbiamo visto era bello e che era tutto piacevole, perchè era tutto fuori tempo. La tua performance è stata oggettivamente brutta”. ha sentenziato la Lucarelli. Un’affermazione che ha non poco contrariato l’attrice che ha prontamente controbattuto: “Hai detto una brutta cosa”.