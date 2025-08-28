Ballando con le Stelle, la rivoluzione di Milly Carlucci: chi cambia ruolo

Ballando con le Stelle, qualcuno sta per cambiare ruolo. La scelta della Carlucci.Ci siamo. Ormai manca pochissimo al fischio d’inizio della nuova e super attesa nuova stagione televisiva. Uno dei primi programmi di Mamma Rai a riprendere sarà Affari Tuoi, condotto dallo strepitoso Stefano De Martino. Tuttavia se pensiamo al sabato sera è diventata ormai

Ballando con le Stelle, qualcuno sta per cambiare ruolo. La scelta della Carlucci.

Ci siamo. Ormai manca pochissimo al fischio d’inizio della nuova e super attesa nuova stagione televisiva. Uno dei primi programmi di Mamma Rai a riprendere sarà Affari Tuoi, condotto dallo strepitoso Stefano De Martino. Tuttavia se pensiamo al sabato sera è diventata ormai una piacevolissima consuetudine, da moltissimi anni a questa parte, divertirci e rilassarci con il programma danzereccio di punta della Rete Ammiraglia dell’Azienda di Viale Mazzini.

Stiamo, ovviamente, parlando di Ballando con Le Stelle condotto dalla meravigliosa Milly Carlucci che, per l’immensa gioia dei suoi numerosi estimatori, ha anche proposto negli scorsi mesi una sorta di spin off del suo noto show Nel corso dell’estate poi sui Social ufficiali di Ballando sono state date le prime conferme riguardo ai nuovi concorrenti che poi, a loro volta, hanno ripreso le varie clip sui loro profili.

Fra di loro il più acclamato e, nel contempo, chiacchierato, è quello relativo a un nome che per tantissimi anni è stato legato a Mediaset e, in particolar modo, a Canale 5. Si tratta di Barbara D’Urso che lo scorso anno ha tra l’altro partecipato al programma come super applaudita ballerina per una notte.

Milly Carlucci cambia ruolo a qualcuno a Ballando

Tanti altri nomi sono poi arrivati e ora la lista è praticamente quasi al completo. Fatto sta che si mormora che la carismatica Milly possa avere in serbo un’altra carta super vincente che lascerà pertanto di stucco i suoi telespettatori. In sostanza si parla di cambio di ruolo per una persona a lei molto cara.

Parliamo di un grandissimo professionista che da tanti anni è diventato un volto molto apprezzato dal grande pubblico di ogni età. Simpatico, solare e carismatico è anche dotato di una grandissima dose di empatia che gli permette di comprendere fin da subito gli stati d’animo di chi sta per scendere in pista.

Belli da co- conduttore a ballerino, la forte indiscrezione

In poche parole Paolo Belli che per tanto tempo ha affiancato la Carlucci al timone di Ballando potrebbe diventare, a sua volta, un concorrente. A parlarne è Giuseppe Candela su Dagospia. La notizia, anche se non c’è al momento alcuna conferma o smentita al riguardo, è diventata in men che non si dica virale.

Al posto del cantante potrebbe arrivare Federica Pellegrini sebbene pare che l’ex nuotatrice abbia deciso di rifiutare, seppur molto lusingata dalla proposta. Altro nome più papabile per questo importante ruolo, è quello della bella e brava Bianca Guaccero che sta facendo sognare ad occhi aperti i suoi fan, soprattutto i più romantici, con il suo nuovo sogno d’amore.