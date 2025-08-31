Ballando con le Stelle, la frecciatina a Milly Carlucci di Angelo Madonia e Sonia Bruganelli

Ballando con le Stelle, arriva la freccia al vetriolo alla conduttrice. Bruganelli e Madonia scatenati.La polemica non si ferma mai, nemmeno in estate, quando la maggior parte dei programmi va in vacanza. Fatto sta che ora che la nuova e super attesa stagione televisiva sta per tornare ecco che le frecciatine, in codesto caso al

Ballando con le Stelle, arriva la freccia al vetriolo alla conduttrice. Bruganelli e Madonia scatenati.

La polemica non si ferma mai, nemmeno in estate, quando la maggior parte dei programmi va in vacanza. Fatto sta che ora che la nuova e super attesa stagione televisiva sta per tornare ecco che le frecciatine, in codesto caso al vetriolo, nei confronti di un prodotto mediatico tanto caro agli italiani non si fanno attendere.

Stiamo parlando di Ballando Con Le Stelle che proprio in questi giorni ha ufficializzato non solo la lista dei concorrenti in gara ma anche la scelta di posizionare Massimiliano Rosolino al posto del carismatico Paolo Belli che scenderà in pista, in gara. Dunque una nuova e importante sfida attente il cantante, da moltissimi anni a fianco della meravigliosa Milly Carlucci per il programma danzereccio per antonomasia del frizzante sabato sera di Rai 1.

Invariata la mitica e super agguerrita giuria ma aggiornata la lista dei ballerini e maestri. Fra costoro non figurerà, a quanto pare, l’affascinante Angelo Madonia, che lo scorso hanno ha danzato in gara con la sua dolce metà, quando erano già una coppia nella vita, suscitando polemiche e non poche chiacchiere.

Ballando Con Le Stelle, le frecciatine di Bruganelli e Madonia alla Carlucci

Lei è la bellissima Sonia Bruganelli con la quale fa ancora coppia fissa, nonostante i rumors parlassero di crisi fra di loro. I due hanno vissuto insieme un periodo estivo molto intenso, tutto dedico al divertimento e al relax. Ed è proprio durante una pausa rinfrescante al bar, mentre l’uomo era impegnato nell’assaggio di un’invitante e assai golosa coppa di gelato, che la donna, che lo riprendeva prontamente con il suo fidato telefonino, ha lanciato la frecciatina al programma, nonché alla sua meravigliosa padrona di casa.

“Ma ancora?! Te lo sei finito… Come balli poi?”, sentenzia Sonia, riferendosi al fatto che il suo fidanzato voglia altro gelato, in nome della sua grande golosità. La risposta di Angelo non si è fatta attendere: ” “Per adesso non devo ballare, e secondo me non ballo più”. Tuttavia è stata l’ex signora Bonolis a volere avere l’ultima parola: ““Ma se poi ti chiamano che ne manca uno?”.

Lo sketch è diventato in men che non si dica virale oltre che molto chiacchierato. Tuttavia al momento la Carlucci né alcuna persona che fa parte del suo affiatatissimo team lavorativo ha voluto commentare nulla. Sta di fatto che nessuno sul Web si senta di escludere, stando alla lettura di svariati commenti e post, che la signora del sabato sera di Rai 1, vista la sua grande classe, decida magari di invitare Madonia una sera in compagnia della sua compagna al fine di chiudere con eleganza la questione.