Ballando con le Stelle, il corteggiamento serratissimo di Milly Carlucci: chi vuole

L’estate la stagione televisiva abituale si ferma. I telespettatori, orfani momentaneamente dei loro programmi televisivi, oltre a poter riguardare le repliche sulle varie piattaforme in streaming e commentare ciò che hanno visto e rivisto sui Social, cercano già di sapere qualcosa di più su ciò che accadrà in TV nei prossimi mesi.

Indubbiamente uno dei format più amati dell’Azienda di Viale Mazzini è Ballando con le Stelle che ad ogni edizione, nonostante la grande concorrenza sulle Reti Mediaset dei programmi targati Maria De Filippi, riesce ad ottenere ottimi risultati grazie allo zoccolo duro dei suoi più affezionati e storici estimatori. Al suo timone, da sempre, Milly Carlucci accompagnata dall’amico e collega Paolo Belli che incontra i vari concorrenti nella sala delle stelle poco prima che scendano in pista ad esibirsi.

Qui affronteranno la temuta giuria che, nonostante le incessanti chiacchiere nel corso della scorsa estate, è rimasta poi invariata. Ora però a far parlare ampiamente dello show danzereccio del sabato sera di Rai 1 sarebbe un corteggiamento particolarmente serrato da parte della conduttrice nei confronti di un personaggio molto noto. Lei, a quanto pare, lo vorrebbe assolutamente nella prossima stagione.

Ballando con le Stelle, Milly vuole assolutamente lei

Di certo i colpi di scena sono all’ordine del giorno nel programma che nel corso del tempo ha portato a sfidarsi, non solo in gara ma anche nelle vesti di ballerini per una notte, tantissimi personaggi del vasto mondo dello Spettacolo, pure a livello internazionale. Tra l’altro alcuni, dopo aver fatto sognare per pochi minuti il grande pubblico, sono tornati nelle vesti di concorrenti.

E adesso vi è una donna, dunque una papabile ballerina, che Milly vorrebbe assolutamente nel cast. A quanto sembra, sono già in corso da tempo le trattative per averla anche se al momento si tratta solo di una fortissima voce di fondo. A parlarne è il settimanale Oggi e, in particolare, Alberto Dandolo.

“La Pascale nei giorni scorsi ha incontrato la Carlucci, che la vuole a tutti i costi a Ballando…La trattativa è stata avviata con annessa offerta economica…”, così si legge testualmente sul settimanale. Tuttavia poco dopo si legge anche: “Francesca però nicchia e, al momento, non se la sente di confermare…”.

In ogni caso la politica, come ci comunica sempre la rivista citata, dovrebbe partecipare come ballerina per una notte e non come vera e propria concorrente. Tuttavia pare che a frenare in codesta direzione la donna sia il suo impegno di agente immobiliare che la tiene particolarmente indaffarata negli ultimi mesi.