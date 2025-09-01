Ballando con le Stelle, chi sostituirà Paolo Belli: c’è il nome

Ballando con le Stelle, arriva il nome di chi sostituirà Paolo Belli.

Ci siamo; manca davvero poco al fischio d’inizio del programma danzereccio di punta del sabato sera di Mamma Rai, condotto, fin dalla sua primissima edizione, dalla splendida Milly Carlucci. A questo giro però la conduttrice non potrà contare nel ruolo di spalla del suo carissimo amico Paolo Belli.

Difatti l’artista che solitamente assisteva e faceva compagnia ai concorrenti nella sala delle stelle e che donava loro coraggio poco prima che giungessero in pista per poi affrontare i commenti, nonché talora, anche le graffianti critiche dell’agguerrita giuria, ora non potrà più fare tutto ciò.

Sarà infatti a sua volta impegnatissimo nel ruolo di ballerino ma non per una notte, come molti inizialmente pensavano, bensì come vero e proprio concorrente. Dunque il musicista si dovrà allenare duramente già in questi giorni per dare il massimo durante le varie puntate per non sfigurare con i colleghi, decisamente agguerriti, tra cui figura la divina Barbara D’Urso.

Ballando con Le Stelle, Paolo Belli sostituito

Chiaro che però ora urga la presenza di una persona che sostituisca Paolo nel suo antico e storico ruolo a Ballando. Fino a pochi giorni fa si era parlato di Federica Pellegrini che però, pur essendone profondamente onorata, avrebbe rifiutato gentilmente la proposta mentre poco dopo era sbucato il nome di Bianca Guaccero.

Fatto sta che quest’ultima proposta aveva incominciato a far capolino in Rete quando la notizia dell’addio di Belli come co- conduttore era solo un rumor, sebbene decisamente molto potente. E ora che è arrivata l’ufficialità in tal senso è giunto anche il nome del collega che prenderà il suo posto e che Milly conosce molto bene.

Massimiliano Rosolino, il suo sostituto

Stiamo parlando dell’ex nuotatore professionista Massimiliano Rosolino che ha conosciuto proprio nella famosa pista colei che poi è diventata la sua compagna di vita nonché la madre delle sue due bellissime figlie, ovvero la ballerina professionista e maestra Natalia Titova con la quale fa ancora coppia fissa.

Tra l’altro Rosolino, in passato, ha svolto, e pure in maniera brillante, il ruolo di inviato per l‘Isola dei Famosi. E, chissà se, con il suo ritorno anche la sua dolce metà non voglia fare nuovamente un salto dalla Carlucci, anche solo per una sera, magari per dividere la scena con un ballerino per una notte. Intanto i fan dell’artista, oltre che del programma, iniziano a sognare ad occhi aperti.