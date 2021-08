Sono iniziate nelle scorse ore le registrazioni della nuova stagione di Bake Off Italia Dolci Sotto un tetto, la versione family della tradizionale gara di pasticceria, in onda a gennaio 2022 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre). TvBlog è in grado di anticipare che il nuovo ciclo del programma condotto da Flavio Montrucchio sarà composto da cinque puntate (l’anno scorso erano state tre). Le riprese si stanno tenendo, come consuetudine, nella Villa Borromeo d’Adda, situata ad Arcore. Cast confermatissimo, a partire dalla giuria formata da Ernst Knam, Clelia D’Onofrio e Damiano Carrara.

Il congelamento di Junior Bake Off, che, come già noto, nelle prossima stagione non dovrebbe andare in onda, sarebbe legato proprio alla scelta di allungare di qualche puntata Bake Off Italia Dolci sotto un tetto.

Per Montrucchio, conduttore per il terzo anno consecutivo della trasmissione targata Banijay Italia, continua il periodo d’oro su Real Time. Questa sera sulla rete del gruppo Discovery, non a caso, partirà la nuova edizione di Primo appuntamento, che sarà proposto ogni martedì alle ore 21.20 per tutto il mese di settembre (cinque gli appuntamenti previsti, tutti realizzati da Stand by me, poi a gennaio 2022 una nuova ricca edizione del dating show).

Nel corso dell’estate è andato invece in onda lo spin off Primo Appuntamento Crociera, che potrebbe essere replicato anche a luglio prossimo. Prima però, c’è da pensare ai dolci da preparare ai telespettatori in vista del nuovo anno.