Bake off Italia 2022, Ernst Knam a Tvblog: “Ogni edizione è sempre diversa”

Qualche settimana fa, nella splendida cornice di Villa Borromeo D’Adda ad Arcore (in provincia di Monza e Brianza), abbiamo incontrato Ernst Knam per farci raccontare, in anteprima, i segreti di Bake off Italia 2022, il programma prodotto da Banijay Italia, in onda da venerdì 2 settembre, in prima serata su Real Time.

Sarà la decima edizione… è sarà sicuramente la più figa di tutte.

Cosa i telespettatori dovranno aspettarsi di tanto ‘figo’?

La cosa più bella è sicuramente il nuovo tendone che, è qualcosa di incredibile. Soprattutto abbiamo finalmente l’aria condizionata. Che è ottimo sia per noi che per i concorrenti che possono cucinare in un ambiente con una temperatura più ‘normale’. Così la panna non si scoglie, il cioccolato si riesce a temperare… ed è la cosa più bella.

Lei è il veterano del programma. Come sono cambiati i concorrenti dalla prima edizione ad oggi?

I primi concorrenti, forse, avevano più difficoltà. Era la prima volta e non sapevano cosa aspettarsi. Poi, nelle successive, gli altri protagonisti sanno più o meno cosa accade. Ogni edizione è completamente diversa. Ogni persona ha la propria storia e la conoscenza della pasticceria. Ho imparato a non dare nulla per scontato. E’ sempre tutto diverso.

Qual è il più grande segreto per diventare un bravo pasticcere?

Ascoltare e studiare. Deve mettere le ‘mani in pasta’. Più mette le mani in pasta, più prende confidenza con le materie prime e più impara. Abbiamo un esempio straordinario… mia moglie Frau Knam, all’inizio non sapeva fare nulla. Man mano è cresciuta ed è diventata una bravissima apprendista pasticcera.

Qual è, invece, il consiglio che vuole dare ai giovani che vogliono fare il suo stesso mestiere…