Bahar trova il marito senza vita: il drammatico spoiler de La Forza di una Donna. Cosa succederà

Dramma in arrivo per Bahar. Lo annunciano le anticipazioni de La forza di una donna provenienti dalla Turchia. La protagonista della soap troverà suo marito Sarp privo di vita. Questa volta non ci sarà davvero nulla da fare. Per l’uomo – a lungo creduto morto dalla moglie e dai figli – sarà veramente la fine.

Nelle ultime puntate della soap i due coniugi si sono ritrovati improvvisamente uno di fronte all’altro. Sarp si è presentato alla porta di casa e tra lui e Bahar è scattato un abbraccio liberatorio dopo molte sofferenze. I dolori però non sono affatto finiti: la morte di Sarp sconvolgerà ancora una volta la vita della donna.

La forza di una donna, anticipazioni: Bahar trova Sarp privo di vita

Dopo il grave incidente in cui Sarp è rimasto coinvolto insieme a Arif, Hatice e la stessa Bahar, la protagonista de La forza di una donna troverà il marito privo di vita sul letto d’ospedale. Le condizioni dell’uomo peggioreranno improvvisamente. Ma nessuno potrà immaginare che dietro la sua tragica fine ci possa essere la mano di Sirin.

Anche Hatice perderà la vita, ma a causa del terribile incidente a bordo dell’auto guidata da Arif. La tragica perdita della madre scuoterà profondamente Sirin, che mostrerà una vulnerabilità mai vista prima. La giovane andrà a rifugiarsi perfino nell’abbraccio di Bahar. Il dolore sembrerà riunire le due sorelle divise da rancori vecchi di anni.

La sofferenza per la morte della madre farà riflettere a fondo anche Bahar che così capirà di volersi riavvicinare a Sarp per ricostruire la famiglia. La protagonista manifesterà al marito il suo desiderio di tornare a fare famiglia insieme e i due si scambieranno un bacio, pronti a ricominciare da capo.

Il desiderio di felicità di Sarp e Bahar dovrà però fare i conti con la voglia di vendetta di Sirin. La donna infatti fingerà di volersi riconciliare con la sorella per onorare la memoria della madre defunta. Ma solo all’apparenza accetterà di lasciarsi indietro il passato. Sirin in realtà starà già pianificando la sua ultima, tremenda vendetta: l’assassinio Sarp.

Così Sirin si presenterà nella stanza d’ospedale di Sarp, celando le sue intenzioni omicide dietro la maschera di un finto sorriso. Nel frattempo manometterà la flebo che per Sarp segna il confine tra la vita e la morte. Ancora debole per i postumi dell’incidente, l’uomo comincerà a peggiorare senza che nessuno possa accorgersene.

Scoprire cosa è successo, quando ormai sarà troppo tardi, toccherà a Bahar. Nel momento di salutare Sarp prima di andare a dormire, la donna si accorgerà che qualcosa non va. La protagonista bacerà il marito sulla fronte ma sentirà subito che il corpo è gelido. Bahar chiamerà subito il personale medico. Ma per Sarp non ci sarà nulla da fare.

Bahar cadrà in lacrime, disperata davanti al corpo ormai senza vita dell’amore della sua vita. Sirin invece godrà silenziosamente per il prodotto delle sue azioni. A quel punto la sua vendetta si sarà finalmente realizzata.