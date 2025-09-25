Bahar lascia Arif, il motivo struggente e la reazione dell’uomo: le anticipazioni de La Forza di una Donna

Altro che happy ending: la storia d’amore tra Bahar e Arifi si concluderà non con le sospirate nozze ma con il capolinea. Niente fiori d’arancio tra i due innamorati. Sarà Bahar a lasciare l’uomo che non ha mai smesso di starle accanto, prendendosi cura di lei e dei bambini dopo la perdita (apparente) di Sarp.

Bahar spezzerà il cuore all’uomo diventato un costante punto di riferimento e che le è sempre stato vicino, proteggendola nei momenti critici. La protagonista de La forza di una donna metterà fine alla relazione con Arif nelle puntate in onda dal 29 settembre al 5 ottobre. Ma non lo farà a cuor leggero. Bahar arriverà a questa decisione in maniera sofferta.

La forza di una donna, anticipazioni: perché Bahar lascia Arif

Ancora all’oscuro del fatto che Sarp è vivo, Bahar romperà con Arif per non vedere soffrire la piccola Nisan. La figlia primogenita non riuscirà ad accettare che sua madre sposi un altro uomo dopo suo padre. Le anticipazioni rivelano che la giovane donna una volta superata la malattia dovrà tenere conto dei sentimenti dei suoi figli.

Bahar parlerà a Nisan della proposta di matrimonio ricevuta da Arif. La figlia non sarà entusiasta all’idea di nuove nozze ma nemmeno si dirà contraria. Nisan si limiterà ad abbracciare sua madre con il cuore pieno di tristezza. Il giorno dopo però la bimba scoppierà a piangere all’uscita dalla scuola e Arif non riuscirà a placarla.

Nisan non farà che reclamare suo padre in lacrime. Bahar poi troverà gli scarponi di Sarp in bella vista all’ingresso di casa. A sistemarli lì sarà stata proprio Nisan. A quel punto i segnali di sofferenza lanciati dalla figlia saranno più che evidenti. La protagonista della soap non potrà ignorare il suo dolore.

E così, a malincuore, Bahar lascerà Arif. Per amore della figlia sarà costretta a spezzargli il cuore restituendo l’anello di fidanzamento. La donna ignora che di lì a poco Sarp tornerà a riaffacciarsi nella sua vita. Durante una cena di famiglia i suoi affetti più cari diranno a Bahar che è giunto il momento di fare un discorso serio. Proprio in quel frangente qualcuno però busserà alla porta.

Sarp è vivo: la scoperta di Bahar

Bahar andrà ad aprire e rimarrà a bocca aperta nel ritrovarsi davanti Sarp, vivo e vegeto. Dopo uno sguardo muto e interminabile i due si abbracceranno suscitando la commozione generale, a partire da Nisan e Doruk, ebbri di felicità nel vedere finalmente riuniti mamma e papà. Anche Arif assisterà casualmente alla scena.

Il ricongiungimento però durerà molto poco. Sarp dirà alla moglie di essere costretto ad allontanarsi, non senza averle promesso di ritornare presto per prendere lei e i figli. Nelle puntate precedenti Sarp aveva convinto Sirin – rifugiata a casa di Suat – a sottoporsi al trapianto di midollo che avrebbe salvato la vita di Bahar.

La giovane inizialmente si è rifiutata, poi ha deciso di giocare d’astuzia approfittando della situazione venutasi a creare per ricattare Sarp e obbligarlo a stare con lei in cambio del midollo per Bahar. L’uomo alla fine ha accettato la proposta di Sirin che così facendo si è procurata delle foto compromettenti da mandare alla sorellastra in qualunque momento.