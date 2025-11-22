Bagno al gelo per Achille Costacurta: la reazione di papà Alessandro

Achille Costacurta sorprende i fans dei social con un gesto inaspettato, che suscita l’immediata reazione del padre Alessandro. Il giovane figlio dell’ex calciatore e di Martina Colombari ha vissuto un periodo non facile che lo ha segnato in modo indelebile. Solo recentemente ha raccontato cosa gli è accaduto e lo ha fatto in modo diretto e senza remore. Ospite del podcast One More Time di Luca Casadei, Achille ha parlato del suo continuo senso di rabbia, delle droghe e anche del tentativo di suicidio.

Il giovane dopo varie cure in una clinica in Svizzera oggi sta meglio, e sta affrontando la quotidianità in modo decisamente diverso e consapevole. Sa di aver dato diverse preoccupazioni ai genitori, in particolare alla mamma che dietro le quinte di Ballando con le stelle ha rivelato tutta la sua fragilità in merito alla situazione vissuta. Ha compreso che non poteva avere tutto sotto controllo e che questo suo modo di fare non è stato un bene per il figlio.

Grazie alle cure Achille ha scoperto di essere affetto di ADHD, patologia che gli è stata diagnosticato nella clinica in Svizzera: “Il mio cervello non produce abbastanza dopamina. Io adesso prendo il Ritalin, nel primo mese che l’ho preso leggevo un libro in due, tre ore, scrivevo 40-50 pagine al computer in tre ore, cose che non riuscivo a fare prima.” Ora anche i genitori sono più sereni e sanno come affrontare la situazioni. Achille è stato anche ospite di Ballando con le stelle per vedere la mamma ballare e non è mancato a fine esibizione un abbraccio che ha commosso il pubblico.

Achille Costacurta: “Ultimo Bagno: Missione Compiuta!”

“Ultimo Bagno: Missione Compiuta!” Questa è la didascalia che accompagna il video che mostra Achille Costacurta pronto a buttarsi nell’acque del mare di Napoli. Un bagno al freddo e sotto la pioggia prima che le temperature invernali diventino più rigide. Il giovane si è mostrato deciso e determinato e ha poi aggiunto che per chi è affetto da ADHD la dopamina prodotta dall’acqua gelata è una bomba.

Il video ha ricevuto tantissimi like commenti. Molti i fans che lo hanno sostenuto e incoraggiato e che gli hanno manifestato tutto il loro supporto: “Grande Achille. Bravissimo“, ha scritto un utente. E ancora c’è chi lo ha difeso dagli hater: “Ho letto un sacco di commenti pesanti…ma come fate a scrivere con quella cattiveria? Sapete la forza che ci vuole a rialzarsi dopo una caduta? O dopo tante cadute? Evidentemente no.”

La reazione di Alessandro Costacurta al bagno freddo del figlio

Tra i tanti commenti anche quello di Alessandro Costacurta, che non ha mancato di schierarsi dalla parte del figlio sostenendo le sue scelte anche quando a qualcuno appaiono fuori le righe. La reazione di Costacurta è stata approvata dai fans: “Perché ULTIMO? Non dobbiamo fare quello del 31 Dicembre???”

Insomma l’ex calciatore è pronto a buttarsi nell’acque gelide del 31 Dicembre 2025 con il figlio: un gesto non eccessivamente estremo, ma emozionante per entrambi, anche se c’è qualcuno che dubita del potenziale di Costacurta senior: “Billy ma reggi?! Sei sicurooo? Sono preoccupata”, ha scritto una fan.