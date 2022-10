Una settimana per un sogno. Backstage – Dietro le quinte su Prime Video da oggi giovedì 13 ottobre 2022 ci porta nel caotico mondo degli aspiranti attori, cantanti, ballerini. Ragazzi col sogno di entrare nel mondo dello spettacolo che partecipano alle selezioni per uno spettacolo del Teatro Sistina di Roma, un’istituzione nel mondo dei musical. Nell’era dei talent, delle selezioni per approdare in tv, Prime Video propone, in streaming, un racconto che fa tornare l’amore per il musical e per il teatro. Un gusto vintage in una confezione contemporanea per stile e personaggi.

Backstage – Dietro le Quinte, la trama

Partiti in 111 ne rimangono solo nove. Parte da qui Backstage – Dietro le quinte per raccontare lo spietato mondo di provini e sogni infranti. Si parte dal racconto della 111esima, che arriva tardi ed è l’ultima a fare il provino, ma che ovviamente si rivela capace finendo così tra i nove prescelti da un sadico aiuto – regista. Inizierà per loro un’assurda settimana in cui dovranno fare diversi provini nei diversi settori, dalla recitazione al canto al ballo, sperando ogni giorno di ricevere la convocazione per il successivo.

Sarà una settimana intensa in cui, come se non bastasse, succede di tutto anche nelle loro vite personali. C’è chi si innamora, chi si lascia, chi scopre tradimenti, chi decide di cambiar vita. Oltre ai provini infatti Backstage ci mostra proprio il dietro le quinte delle vite di questi ragazzi. Se Backstage è apprezzabile per le scelte di montaggio delle scene a teatro, risulta decisamente più faticoso e con un gusto un po’ troppo patinato e finto nelle vite personali dei ragazzi e del regista. Tutto troppo teatrale e poco realistico.

Backstage – Dietro le Quinte, l’intervista

Il regista di Backstage – Dietro le Quinte, Cosimo Alemà, ci ha raccontato come si è svolto il processo di selezione degli attori per un film che racconta proprio il mondo dei provini “è stato tutto molto simile, abbiamo visionato diversi ragazzi e ragazze, ma non ci sono state situazioni estreme come nel film“. Tre dei protagonisti Beatrice Dellacasa, Matteo Giunchi e Riccardo Suarez hanno raccontato quello che si portano dietro da questa esperienza.

Backstage – Dietro le Quinte, il cast

Molti volti giovani e alla prima esperienza compongono il cast di Backstage – Dietro le Quinte. Tra loro anche Gianmarco Galati che ha partecipato come ballerino ad Amici e si è ritrovato alla sua prima prova d’attore. Più famoso il cast di adulti con Jane Alexander e Irene Ferri che interpretano le due mamme di uno dei ragazzi.

Marta Paola Richeldi è Carla

Aurora Moroni è Andrea

Geneme Tonini è Sara

Beatrice Dellacasa è Gennifer

Riccardo Suarez è Giulio

Ilaria Nestovito è Carmen

Yuri Pacale è Rudy

Gianmarco Galati è Flavio

Adolfo Margiotta è Domenico, papà di Rudy

Jane Alexander è Serena

Ierene Ferri è Ginevra

Giuseppe Futia è Tomamso

Giulio Pampiglione è James D’Onofrio

Giulio Forges Davanzari è Michele.

Backstage – Dietro le Quinte, come vedere il film tv

Backstage – Dietro le Quinte è un film in streaming, disponibile solo su Prime Video e non uscito al cinema, pronto ad arricchire il catalogo con un contenuto italiano e rivolto a un pubblico giovane, desideroso di inseguire i propri sogni.

Backstage – Dietro le Quinte avrà un seguito?

Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma le storie dei ragazzi di Backstage – Dietro le quinte potrebbero avere un seguito, come hanno anticipato i giovani protagonisti in una delle loro interviste.