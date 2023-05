Back to school 2023, Ivan Cattaneo rifiuta di sostenere l’esame di quinta elementare: “Non lo voglio fare per principio”

Colpo di scena, stasera, a ‘Back to school 2023’. Uno dei ripetenti della serata, Ivan Cattaneo ha deciso di non sostenere l’esame di quinta elementare come prevede il format dopo un corso intenso con dei ‘maestrini’ (Qui, il video completo):

Cattaneo: “Credo che la mia funzione, qui, a Back to school sia quella di un virus benevolo, un virus che ha fatto una piccola rivoluzione”.

Il cantautore, assieme ai piccoli insegnanti Liliana e Leonardo, quest’estate, si è preparato in inglese e matematica. Al momento della ‘prova del nove’, però, l’allievo ha deciso di fare un passo indietro rifiutando l’interrogazione nella lingua parlata dai sudditi del futuro re Carlo III:

Cattaneo: “Non sono pronto come il coniglio di Alice nel Paese delle Meraviglie. Farò un non esame. Io non risponderò in inglese. Non sono qui a rispondere alle vostre domande. Con tutto il rispetto, possiamo parlare di scuola. Io non ritorno in quinta elementare altrimenti è un atto di umiliazione. Anche perché io ho capito dalla mia vita che qualsiasi cosa si impara e non si ricorda, poi, dopo anni, vuol dire che non valeva la pena di essere imparato. Sono sempre stato un cavallo da corsa costretto a correre su un tapis roulant”.

Italia1 Back to school necessita una conduzione brillante che Federica Panicucci non garantisce

A nulla sono serviti i tentativi della Panicucci di farlo ritornare sui propri passi:

Panicucci: “Mi sento di dire che Back to school è un programma che vuole rimettere su un banco per sostenere l’esame di quinta elementare degli studenti, dei ripetenti, delle celebrities”.

Cattaneo: “Io sono la pecora nera come lo sono sempre stato. Non voglio rispondere alle domande. Non mi interessa. Per esempio, l’inglese l’ho imparato a Londra per le cose minime che mi servivano. Ho dimenticato tutto. Non lo voglio fare per principio. Possiamo parlare di scuola. Di voi che siete vittime di altre vittime. Sono qui perché porto la mia parte di Ivan Cattaneo”.

La star della musica degli anni ’80, dopo un’inutile trattativa, se ne torna al proprio banco senza aver ricevuto alcun giudizio dalla commissione:

Cattaneo: “Ho il massimo rispetto di voi”.

Panicucci: “Il rispetto passa anche nell’onorare ciò che per cui sei qua”.

Cattaneo: “Voglio sostenere l’esame della vita”.