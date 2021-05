Una gag che ha rischiato di trasformarsi in altro. Ad Avanti un altro pure di sera si sono vissuti secondi di tensione dopo la caduta che ha visto come protagonista la valletta di puntata. La signora è stata chiamata in causa in occasione di un siparietto che ha coinvolto il concorrente Luigi, convocato nella categoria dei ‘concorsi’ in quanto partecipante assiduo al ‘trasporto della moglie’: “La prendo in braccio per settanta metri. Il vincitore si porta a casa l’equivalente del peso della moglie in birra”.

Una stranezza che ha incuriosito Paolo Bonolis, che a quel punto ha proposto un esempio esplicativo, chiedendo proprio la complicità della valletta. La corsa però si è conclusa goffamente, con l’inciampo dell’uomo che ha mollato letteralmente la signora, caduta rovinosamente a terra.

Visibilmente sofferente, la malcapitata è stata subito soccorsa da Bonolis, sorpreso e preoccupato per l’esito della performance: “Perché l’ha buttata? Signora, si è fatta male?”.

Una volta sinceratosi delle buone condizioni della donna, protetta dalla grossa boccia indossata sul capo, il conduttore non ha rinunciato all’ironia, invocando l’intervento di un prete.

Per la cronaca, al rientro dalla pubblicità la valletta era di nuovo in piedi e al suo posto, con Bonolis che ha nuovamente rassicurato gli spettatori.