Avanti un Altro, le novità della stagione televisiva

Cambio al timone nel preserale di Canale 5, con il ritorno di Paolo Bonolis alla conduzione di Avanti un altro!. Lo show, noto per la sua formula originale e il ritmo incalzante, torna ad occupare lo slot pre-Tg5 con una programmazione settimanale, sette giorni su sette, in una collocazione ormai inconsueta per settembre.

Avanti un altro! torna con puntate inedite di magazzino

Le puntate che verranno trasmesse (come anticipato da Davide Maggio) sono inedite ma tratte dagli archivi, risalenti in parte al periodo critico della pandemia del 2020 e in parte all’ultima stagione conclusasi ad aprile. Questa scelta non sorprende, poiché è prassi consolidata per il game show prodotto da Bonolis e Laurenti registrare episodi extra da utilizzare in caso di necessità o cambi di palinsesto.

L’eccezionalità della messa in onda extralarge si conferma anche per i prossimi mesi: entro la fine di settembre, con una data indicativa fissata al 26 ma suscettibile di variazioni, partiranno le registrazioni delle nuove puntate che andranno a completare il palinsesto, andando a posizionarsi dopo quelle di magazzino. Questo garantirà una presenza stabile e continuativa di Avanti un altro! per tutta la prima parte della stagione televisiva.

Il cast e le novità del format

Il programma, seguendo ormai consolidata tradizione, si caratterizza per un’atmosfera leggera e ricca di momenti di puro divertimento, grazie all’interazione tra i concorrenti e i personaggi che animano il famoso “salottino”. Tra i protagonisti ritroviamo Miss Claudia (Claudia Ruggeri), la popolarissima influencer e “regina del web” Laura Cremaschi, la “dottoressa” Maria Mazza e l’iconico “iettatore” Franco Pistoni. Non mancano gli storici personaggi come i Fitness, XXXL, il Coreografo e Brasile, che contribuiscono a rendere unico e surreale il format.

La sfida finale, ormai marchio di fabbrica, si conferma “al contrario”: per aggiudicarsi il montepremi, il concorrente dovrà fornire 21 risposte sbagliate, un meccanismo che continua a sorprendere e divertire il pubblico.