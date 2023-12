Avanti un altro riparte il 2 gennaio in uno studio ampiamente rinnovato. Un indizio sulla possibile conferma per il 2025?

Ripartirà già il 2 gennaio la tredicesima edizione di Avanti un altro. Un ritorno anticipato, evidentemente legato alla volontà di non lasciare campo libero alla nuova Eredità condotta da Marco Liorni.

La messa in onda, come già annunciato, sarà contemporanea alle registrazioni del game-show, che proseguiranno pure a gennaio, dal giorno 9 al 19.

Se inizialmente gli episodi previsti erano poco meno di un’ottantina, le ultime disposizioni dovrebbero portare il computo totale a 94. Senza dimenticare che all’appello mancano ancora 19 puntate inedite riferite all’edizione 2023 rimaste in magazzino per volontà di Mediaset, che decise di interrompere la programmazione a fine aprile, affidando all’intero mese di maggio e a parte del periodo di giugno la messa in onda delle repliche. Gli appuntamenti in questione verranno recuperati in coda, portando le uscite complessive a quota 113.

Sono tuttavia tanti i fan a domandarsi se quella in partenza sarà o meno l’ultima edizione del programma. Sull’argomento nessuno si sbilancia, ma non mancano gli indizi e le sensazioni. Avanti un altro, infatti, andrà incontro ad una rivoluzione scenografica, con lo studio che è stato ampiamente rinnovato. Sarebbe pertanto un peccato – oltre che anomalo – sfruttare il restyling per meno di cento episodi. Ecco allora che qualcuno dà per certa la conferma del gioco nel palinsesto di Canale 5 per almeno un altro anno. In tal senso, molto dipenderà anche dalla situazione contrattuale di Paolo Bonolis con Mediaset.

Riguardo al cast gli innesti e le sostituzioni saranno innumerevoli. Si assisterà al congedo di Francesca Brambilla dal ruolo di ‘bona sorte’. Al suo posto arriverà Viviana Vizzini, trentenne siciliana trionfatrice a Miss Universo Italia nel 2020. Torneranno inoltre Paola Caruso nella veste di ‘bonas’ e Daniel Nilsson nei panni del ‘bonus’, ma solo nella seconda fase della stagione, con la Caruso che dovrebbe ricedere il testimone sul finale.