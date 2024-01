Auschwitz – Memorie della Shoah, documentario di Laurence Rees, narrato da Gad Lerner, andrà in onda stasera sul NOVE.

Auschwitz – Memorie della Shoah con Gad Lerner: stasera in esclusiva sul NOVE

Per la Giornata della Memoria 2024, il canale NOVE, questa sera, proporrà in esclusiva, Auschwitz – Memorie della Shoah, lo speciale tratto dalla serie BBC prodotta dal documentarista Laurence Rees, che nella versione italiana, avrà il commento di Gad Lerner.

Il giornalista accompagnerà i telespettatori nel racconto di Auschwitz, luogo simbolo di uno dei più grandi crimini contro l’umanità, il complesso di campi di concentramento e di sterminio dove, durante la Seconda Guerra Mondiale, lo stato nazista mise in atto la “Soluzione Finale”, ossia l’eliminazione di massa degli ebrei.

Il documentario unisce filmati d’archivio rari, documenti visivi dei campi di concentramento mai visti in televisione, ricostruzioni dei momenti chiave delle decisioni e testimonianze inedite.

I protagonisti delle interviste contenute in Auschwitz – Memorie della Shoah saranno una donna che racconterà i terrificanti esperimenti del medico delle SS, Josef Mengele, un membro delle SS che ricorderà le amicizie che ha stretto nel campo di concentramento, uno dei cinquanta sopravvissuti alla fuga dal campo di sterminio di Sobibór, la senatrice Liliana Segre, che affrontò la terribile marcia dei prigionieri sotto la neve, e un prigioniero politico polacco che aveva accesso personale al bordello del campo di Auschwitz.

Auschwitz – Memorie della Shoah è una produzione BBC – KCET Hollywood e andrà in onda questa sera, sabato 27 gennaio 2024, a partire dalle ore 21:40.

Il documentario andrà in onda in replica anche domani, domenica 28 gennaio, in seconda serata, dopo la puntata di Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio, a partire dalle ore 00:35.

Laurence Rees, documentarista e storico inglese, nel corso della sua carriera, è stato premiato anche con un BAFTA e ha realizzato numerose opere (libri e documentari) riguardanti Adolf Hitler, il nazismo e la Seconda Guerra Mondiale.

Gad Lerner, invece, torna in tv a quattro anni di distanza da La scelta – I partigiani raccontano, andato in onda su Rai 3 nel 2020.