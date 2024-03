Attentato a Mosca: gli aggiornamenti in diretta tv e le variazioni di palinsesto

L’attentato a Mosca seguito in diretta tv in Rai, Mediaset e La7: come cambia il palinsesto nella serata di venerdì 22 marzo 2024

L’attentato a Mosca, avvenuto, stasera, nella sala da concerto del centro commerciale di Crocus City Hall a Krasnogorsk, alle porte della capitale, è stata la notizia principale dei tg della sera. Tg5, Tg1 e TgLa7 hanno offerto aggiornamenti in diretta sul commando, delle 4 quattro persone in tenuta mimetica, che ha sparato sulla folla uccidendo almeno 40 persone e ferendo decine di spettatori. L’edificio, poi, è stato incendiato rendendo, di fatto, difficoltosi tutti i tipi di soccorso.

Al termine del notiziario della sera, Laura Chimenti, mezzobusto del Tg1, ha dato appuntamento ai telespettatori con un’edizione straordinaria alle 22.50 durante la semifinale di ‘The Voice Senior‘.

Bianca Berlinguer, padrona di casa di ‘Prima di domani’ (che ha ospitato, tra gli altri, Luca Sommi ed Alessandro Orsini) e Lilli Gruber, al timone di ‘Otto e mezzo’ (con, in studio, ed in collegamento video, Massimo Giannini, Francesco Specchia) hanno seguito la strage, minuto per minuto, con esperti, collegamenti e le immagini in tempo reale.

Enrico Mentana, in coda al suo telegiornale, ha invitato il pubblico a restare su la7 per restare costantemente aggiornati sulla sparatoria in Russia anche a ‘Propaganda Live’. Senza escludere, però, di riprendere la linea durante la serata.

La strage nella capitale russa è al centro di ‘Tg2 Post‘, l’approfondimento quotidiano condotto da Manuela Moreno alle 21 su Rai 2. Gli ospiti sono Riccardo Sessa, Presidente Sioi; Andrea Margelletti, Presidente del CeSI; Pietro Sferra Carini, Incaricato d’affari Ambasciata Italiana a Mosca; Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e i corrispondenti Rai Liana Mistretta (da Mosca), Ilario Piagnerelli (da Kharkiv) e Giulia di Stefano (da Bruxelles).

Anche ‘Quarto Grado’, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, su Rete4, abbandona la tradizionale agenda, dedicata alla cronaca nera nostrana, per occuparsi dei tragici atti terroristici moscoviti. Tra gli analisti, troviamo anche Lucio Martino, esperto di politica internazionale.