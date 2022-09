Gli ascolti tv di venerdì 9 settembre 2022 sono meno condizionati dalla morte di Elisabetta II, sia nel daytime che nel prime time. L’unico momento live che ha in parte modificato il palinsesto tradizionale è legato al primo discorso alla nazione di Re Carlo III, avvenuto alle 19 (ora italiana), seguito in diretta da diverse testate giornalistiche. Il prime time, invece, è stato movimentato dal diluvio che si è abbattuto in diretta sulla prima serata del Tim Music Awards 2022 che ha svuotato l’Arena di Verona e dal ritorno di alcuni programmi per la loro stagione autunnale, da Propaganda Live – che riparte con lo ‘spiegone Schianchi’ – a Quarto Grado.

Ma vediamo come sono andati gli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la prima serata dei TIM Music Awards (con tanto di grandinata) ha registrato nella presentazione, in access, 3.118.000, 18,46 e nel programma 2.859.000 telespettatori, share 20,37%, mentre su Canale 5 il film Benvenuti al Sud ha ottenuto un netto di 1.991.000 telespettatori, share 13,59%; terza piazza per Italia 1 che con il film Attacco al potere 2 ha registrato un netto di 1.111.000, 7,08%. Su Rete 4 la prima puntata di Quarto Grado è stata vista da un netto di 935.000 telespettatori, share 7,73%, quindi su La7 la prima puntata di Propaganda Live ha ottenuto 621.000 telespettatori, share 5,43%. A seguire su Rai 2 il doc Il tempo della velocità ha ottenuto un netto di 516.000 telespettatori, share 3,38%. Su Rai 3 Elezioni Politiche 2022 – Conferenze Stampa è stato visto da una media 375.000 telespettatori, share 2,3%, mentre a seguire il doc Elizabeth II – A portrait in parts 321.000, 2,56%. Il prime time su conclude I delitti del BarLume su Tv8 a 355,000, 2,3% e con Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel chi el telùn su Nove a 340.000 telespettatori, share 2,4%. Su Real Time Bake Off Italia 10 ha ottenuto .000, %.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.859.000 telespettatori, share 16,90%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 739.000 telespettatori, share 4,35% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 636.000, 4,13% e a seguire Via dei matti n.0 675.000, 4,15%, Il cavallo e la torre a 1.169.000, 7%, quindi Un posto al sole 1.288.000, 7,57%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 877.000 telespettatori, share 5,20% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 773.000 telespettatori, share 4,63% e nella seconda 732.000, 4,30%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.265.000 telespettatori, share 7,46%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 552.000 telespettatori, share 3,3% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 334.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.502.000 telespettatori, share 24,99% e nel game un netto di 3.546.000, 27,94%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.654.000 telespettatori, share 17,48% e nel game un netto di 2.276.000, 18,50%. Su Rai 2 lo speciale Tg2 per il primo discorso di Re Carlo III ha registrato 474.000, 4,47% e Blue Bloods ha ottenuto 569.000, 3,82%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 532.000 telespettatori, share 3,70%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 710.000 telespettatori, share 4,49%, mentre su La7 lo speciale TgLa7 per il primo discorso di re Carlo III ha ottenuto 229.000, 1,94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 753.000 telespettatori, share 17,22%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 778.000, 18,57%; a seguire Linea Verde Estate 710.000, 14,85% e Camper… al sole ha ottenuto 1.334.000, 14,61%. Su Rai 2 Un’estate in Andalusia ha registrato 397.000 telespettatori, share 5,82%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 211.000, 4,56% e nel segmento Extra 178.000, 14.13%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 544.000, 5,75% e Passato e Presente 471.000, 3,88%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.055.000 telespettatori, share 23,24% e 831.000, 20,47%, con Forum a 1.332.000, 20,23%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 215.000 telespettatori, share 3,60% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha registrato 65.000 telespettatori, share 1,58%, lo speciale Tg4 che ha dato la linea all’edizione regolare 139.000, 2,81% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 188.000, 2,03% e La signora in giallo 518.000, 4,39%. La7 ha ottenuto con Omnibus 212.000 telespettatori, share 4,84%, nel segmento News 127.000, 4,04% e nel Dibattito 192.000, 4,08%; quindi Coffee Break 158.000, 3,89% e L’aria che tira 232.000, 4,87% e L’aria che tira Oggi 386.000, 4,11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra 1.513.000, 16,13%. Il paradiso delle signore raccoglie 1.131.000, 14,58% e a seguire La vita in diretta nella presentazione 1.305.000, 16,50% e nel programma 1.849.000, 22,72%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 344.000 telespettatori, share 4,03%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema ha ottenuto 705.000, 7,44%, Il Mythonauta 257.000, 3,24%, Geo Magazine 617.000, 7,51%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.458.000 telespettatori, share 20,75%, Una vita 2.096.000, 20,47%, Un altro domani 1.693.000, 20,35%, mentre Terra amara 1.776.000, 22,62%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.350.000, 17,41%, nella seconda 1437.000, 17,34% e nel segmento I Saluti 1.334.000, 15,51%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 461.000 telespettatori, 4,06%, mentre The Mentalist 202.000, 2,54%. Su Rete 4 il Tg4 – Diario del giorno 403.000, 4,46% e il film I due gladiatori un netto di 210.000, 2,59%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 245.000 telespettatori, share 2,37%, nel programma 293.000, 3,51%; Tagadoc 202.000, 2,50%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Speciale Cinematografo ha registrato 297.000 telespettatori, share 6,07%. Su Rai 2 Restart 182.000, 2,32%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 244.000 telespettatori, 4,07%. Su Canale 5 X Style Venezia 738.000, 7,84%. Su Italia 1 il film Hurricane: allerta uragano ha registrato 459.000 telespettatori, share 5,94%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.922.000, 24,10%; ore 20:00 4.309.000, 27,32%.

2.922.000, 24,10%; 4.309.000, 27,32%. Tg2 ore 13:00 1.758.000, 15,36%; ore 20:30 1.167.000, 6,99%.

1.758.000, 15,36%; 1.167.000, 6,99%. Tg3 ore 14:30 1.233.000, 12,13%; ore 19:00 1.256.000, 11,08%.

1.233.000, 12,13%; 1.256.000, 11,08%. Tg5 ore 13:00 2.641.000, 22,85%; ore 20:00 3.191.000, 19,93%.

2.641.000, 22,85%; 3.191.000, 19,93%. Studio Aperto ore 12:25 1.137.000, 12,38%; ore 18:30 377.000, 4,29%.

1.137.000, 12,38%; 377.000, 4,29%. Tg4 ore 12.00 343.000, 4,73%; ore 18:55 571.000, 4,89%.

343.000, 4,73%; 571.000, 4,89%. Tg La7 ore 13:30 495.000, 14,13%; ore 20:00 916.000, 5,72%.

Dati AUDITEL™