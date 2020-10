Ascolti tv venerdì 9 ottobre 2020

Gli ascolti del venerdì, sempre più ostico per la prima serata.

In prima serata su Real Time la setsa puntata di Bake Off Italia ha registrato 774.000 telespettatori, share 3,2%; in seconda serata la seconda puntata de L’Atelier delle Meraviglie ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 2,2%.

In seconda serata su Nove Accordi & Disaccordi con ospite il professore Massimo Galli ha ottenuto 556.000 per uno share del 3,4%.