Gli ascolti tv del venerdì, che resta una delle serate più difficili per la concorrenza televisiva. La finale di Tale e Quale Show ottiene poco più di 4,5 milioni di telespettatori, mentre su Canale 5 GF Vip registra poco più di 3 milioni. Terza piazza, di misura, per The Good Doctor, di poco sopra Fratelli di Crozza e Quarto Grado. Propaganda Live fa meglio del doc su Monica Vitti in onda su Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show , ultima puntata (vincitori), ha registrato 4.509.000 telespettatori, share 22,64%.

Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.043.000 telespettatori, share 4,35%. The Resident 900.000, 4,04%.

Su Rai 3 Il doc Vitti d'arte, Vitti d'amore ha registrato 593.000 telespettatori, share 2,56%.

Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.098.000 telespettatori, share 19,61%.

Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 872.000 telespettatori, share 3,67% e nel programma 991.000, 5,82%.

Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.016.000 telespettatori, share 5,71%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 763.000 telespettatori, share 4,54%.

Su Tv8 La serie Petra è stata vista da 318.000 telespettatori, share 1,4%.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.091.000 telespettatori, share 4,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.861.000 telespettatori, share 20,57%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 915.000 telespettatori, share 3,84%.

Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game 1.452.000, 6,47%. Un posto al sole 1.816.000, 7,66%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.635.000 telespettatori, share 15,34%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.096.000 telespettatori, share 4,71%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.174.000 telespettatori, share 5,15% e 1.082.000, 4,53%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.574.000 telespettatori, share 6,69%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 372.000 telespettatori, share 1,61%.

Su Nove Deal With It ha registrato 402.000 telespettatori, share 1,71%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.130.000 telespettatori, share 19,48% e nel game un netto di 4.416.000, 22,98%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 759.000 telespettatori, share 3,61%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.545.000 telespettatori, share 16,59% e nel game un netto di 3.660.000, 19,69%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 558.000 telespettatori, share 2,73%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 843.000 telespettatori, share 3,95%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 217.000 telespettatori, share 1,19%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 846.000 telespettatori, share 16,57%. Storie italiane 746.000, 15,91%. Santa messa di Papa Francesco 780.000, 13,90%. È sempre Mezzogiorno 1.510.000, 14,36%.

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 846.000 telespettatori, share 16,57%. Storie italiane 746.000, 15,91%. Santa messa di Papa Francesco 780.000, 13,90%. È sempre Mezzogiorno 1.510.000, 14,36%.
Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 440.000 telespettatori, share 6,88% e nella seconda 953.000, 9,73%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato 456.000, 8,70% e nel segmento Extra 349.000, 7,44%. Elisir Speciale nella presentazione 324.000, 6,55% e nel programma 378.000, 6,32%. Dopo il TG Quante Storie 774.000, 6,45%. Le storie di Passato e presente 607.000, 4,34%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 987.000, 19,65% e nella seconda 896.000, 18,96%. Forum ha registrato 1.490.000 telespettatori, share 18,92%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 158.000 telespettatori, share 2,45%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2,82%. Dopo il Tg Il Segreto 235.000, 2,19%. La signora in giallo 600.000, 4,39%.

Su La7 Omnibus ha registrato 167.000 telespettatori, share 3,19%, nel segmento News 117.000, 2,59% e nel Dibattito 156.000, 2,95%. Coffee Break 159.000, 3,33%. L'aria che tira 275.000, 4,55%; L'aria che tira – Oggi 396.000, 3,68%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.709.000, 13,57%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.862.000, 17,80%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.081.000, 18,44% e nel programma 2.387.000, 18,35%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 624.000 telespettatori, share 4,68%. Detto Fatto 455.000, 4,24%. Missione Beauty 250.000, 2,14%.

Su Rai 3 #Maestri 306.000, 2,83%. Aspettando Geo 614.000, 5,90%. Geo ha registrato 1456.000 telespettatori, share 11,42%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.511.000 telespettatori, share 17,97%. Una Vita 2.519.000, 18,29%. Uomini e donne 2.688.000, 22,67% e nel Finale 2.159.000, 20,31%. Amici di Maria De Filippi 1.956.000, 18,93%. GF Vip 1.842.000, 17,84%. Love is in the air 1.855.000, 16,65%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.824.000, 15,41% e nella seconda 2.114.000, 16,09%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 717.000 telespettatori, 5,09%. Due uomini e mezzo un netto di 246.000, 2,18%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 786.000 telespettatori, 6% di share. Il film I giganti del mare un netto di 480.000, 3,87%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 330.000 telespettatori, share 2,41% e nel programma 339.000, 3,02%; Tagadoc 155.000, 1,25%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 696.000 telespettatori, share 8,84%.

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 696.000 telespettatori, share 8,84%.
Su Rai 2 The Resident ha registrato 805.000 telespettatori, share 4,58%. Onorevoli confessioni 194.000, 1,68%.

Su Rai 3 La versione di Fiorella 275.000, 1,53%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 316.000 telespettatori, share 2,74%.

Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 229.000 telespettatori, share 4,22%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.175.000, 22,58%; ore 20:00 5.070.000, 23,50%.

Tg2 ore 13:00 1.884.000, 14,41%; ore 20:30 1.280.000, 5,58%.

Tg3 ore 14:30 1.583.000, 11,73%; ore 19:00 2.244.000, 12,71%.

Tg5 ore 13:00 2.861.000, 21,54%; ore 20:00 4.240.000, 19,43%.

Studio Aperto ore 12:25 1.223.000, 11,56%; ore 18:30 679.000, 4,58%.

Tg4 ore 12.00 263.000, 3,10%; ore 18:55 608.000, 3,41%.

Tg La7 ore 13:30 528.000, 3,75%; ore 20:00 1.086.000, 5%.

