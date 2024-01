Gli ascolti tv del venerdì con la musica de Il Volo su Canale 5, il sequel de La Befana vien di notte su Rai 1, serie tv, film e cronaca nera.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Il Volo – Tutti per uno ha ottenuto 2.429.000 telespettatori, share 16,75%. Su Rai 1 il film La Befana vien di notte 2 – Le Origini ha registrato 2.234.000 telespettatori, share 13,30%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.244.000, 8,72%. Su Italia 1 il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre è stato visto da un netto di 1.230.000 telespettatori, share 7,54%. Su Rai 2 la serie Il giro del mondo in 80 giorni 760.000 telespettatori, share 4,07%, e nella seconda puntata 717.000, 4,38%. Su Tv8 il film La bella e la bestia 598.000, 3,5%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 572.000 telespettatori, share 3,2%. Su Rai 3 il film Gli occhi di Tammy Faye è stato visto da 568.000 telespettatori, share 3,26%. Su La7 il film Il Treno 566.000 telespettatori, share 3,42%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari tuoi 5.223.000, 25,75%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.170.000 telespettatori, share 15,61%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 480.000 telespettatori, share 2,36% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.125.000, 5,96% e a seguire Via dei Matti n.0 1.003.000, 5,07%, Il cavallo e la torre 1.330.000, 6,66%; Un posto al sole che registra 1.630.000, 7,97%. NCIS su Italia 1 registra 1.270.000 telespettatori, share 6,27% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 743.000 telespettatori, share 3,72% e nella seconda 729.000, 3,56%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.487.000 telespettatori, share 7,27%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 475.000 telespettatori, share 2,4% e su Nove Cash or Trash Xmas Edition ha registrato 693.000 telespettatori, share 3,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.414.000, 23,21%, e nel game 4.500.000, 26,38%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.971.000 telespettatori, share 14,24% e nel game un netto di 3.238.000, 19,79%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 568.000, 3,04%. Su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 589.000 telespettatori, share 3,22%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 538.000 telespettatori, share 2,85%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.563.000, 11,80%, e nel programma 1.568.000, 13,63%, Il Paradiso delle Signore 1.683.000, 15,89%; La Vita in diretta nella presentazione 1.928.000, 17,98%, e nel programma 2.353.000, 19,47%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 964.000 telespettatori, share 7,66%; BellaRai 779.000, 7,32%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 353.000, 3,27%; Aspettando Geo ha ottenuto 770.000, 7,40%; Geo 1.510.000, 12,55%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.472.000 telespettatori, share 17,04%, La promessa 1.942.000, 16,82%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.720.000, 16,02%; nella seconda 1.547.000, 13,07% e nel segmento I Saluti 1.334.000, 10,27%. Su Italia 1 il film Jurassic Pet – Il mio amico dinosauro ha registrato un netto di 429.000 telespettatori, 3,49%, il film Aiuto, ho ristretto i miei amici un netto di 297.000, 2,76%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, 5,64% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 541.000, 5,04%, e il film Il ritorno di Sandokan 444.000, 3,85%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 397.000 telespettatori, share 3,08%; nel programma 447.000, 3,96%; Gazzetta Sports Awards 166.000, 1,56%. Eden – Missione Pianeta 183.000, 1,12%.

