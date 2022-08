Gli ascolti tv di venerdì 5 agosto 2022 – disponibili come sempre intorno alle 10 – registrano una giornata piuttosto anonima, se non per la Coppa Italia su Italia 1: primo match Sampdoria – Reggina. Per il resto, il prime time ha visto lo show di Christian De Sica su Rai 1 e Grand Hotel su Canale 5, mentre Rai 3 ha inaugurato il ciclo dedicato a Sergio Leone con Per un pugno di dollari. Rete 4 recupera il crime in replica con Terzo Indizio, mentre tutto intorno sono serie e film.

Ma diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri, non appena disponibili.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Una serata tra amici, di e con Christian De Sica, ha registrato 1.263.000 telespettatori, share 10,84%, mentre su Canale 5 la serie Grand Hotel – Intrighi e passioni ha ottenuto 1.107.000 telespettatori, share 10,67%; a seguire il film Per un pugno di dollari su Rai 3 è stato visto da 1.093.000 telespettatori, share 8,65%. Su Rai 2 serie con NCIS a 996.000 telespettatori, share 7,46%, e a seguire NCIS Hawaii a 729.000, 6,01%. Su Rete 4 Terzo indizio, in replica, ha registrato 875.000, 7,98%, mentre su Italia 1 il match Sampdoria – Reggina, valevole per il primo turno di Coppa Italia, è stato visto da un netto di 816.000 telespettatori, share 6,49%. Su Tv8 I delitti del BarLume ha registrato 428.000, 3,4% facendo meglio di Eden – Un pianeta da salvare che su La7 ha ottenuto 412.000 telespettatori, share 3,76%. In coda Nove con I Migliori Fratelli di Crozza a 372.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti Tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.664.000 telespettatori, share 19%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.295.000 telespettatori, share 16,39%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 704.000 telespettatori, share 5,04%, mentre su Rai 3 Blob 568.000, 4,49%, Viaggio in Italia 935.000, 6,87% e Un posto al sole 1.265.000, 8,96%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 754.000 telespettatori, share 5,52% e nella seconda 823.000, 5,83%. Su La7 In onda registra 885.000 telespettatori, share 6,30%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 385.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Deal with it ha raccolto 355.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Tv Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.080.000 telespettatori, share 23,06% e nel game un netto di 2.848.000, 26,17%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.116.000 telespettatori, share 13,01% e nel game un netto di 1.620.000, 15,33%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto un netto di 604.000, 4,94%. Su Italia 1 il match Udinese – Feralpisalò, valevole per il primo turno di Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 312.000 telespettatori, share 3,35%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 la serie Padre Brown 95.000, 1,17% e 104.000, 1,02%.

Ascolti Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo 9 hanno registrato 1.197.000, 11,61% e 1.230.000, 14,53%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 844.000, 11,58%; a seguire Estate in diretta 1.327.000, 17,41%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto 335.000, 3,26%. Su Rai 3 Ossi di seppia ha ottenuto 353.000, 4,25%, Overland 526.000, 7,45% e Geo Magazine 751.000, 9,49%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.260.000 telespettatori, share 20,86%, mentre Terra Amara 2.009.000, 21,87%, Un altro domani 1.332.000, 17,67%. Dopo le soap il film tv Dolci e spezie dall’India ha ottenuto un netto di 924.000, 12,42%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 451.000 telespettatori, 4,13%, mentre NCIS: Los Angeles 365.000, 5,05%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 740.000 telespettatori, 7,53% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 368.000, 4,86% e il film Ercole, Sansone, Maciste e Ursus gli invincibili un netto di 229.000, 3,04%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 231.000 telespettatori, share 2,71% e Segreti reali 198.000, 2,79%.

Ascolti Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 557.000 telespettatori, share 15,25%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 619.000, 17,36%; Linea Verde Estate 607.000, 15,90%; UnoMattina Estate Più 624.000, 14,04%; Camper ha ottenuto 1.114.000, 14,18%. Su Rai 2 Dream Hotel ha registrato 438.000 telespettatori, share 6,80%, mentre su Rai 3 Agorà estate ha ottenuto 206.000, 5,33% ed Elisir – A grande richiesta 168.000, 4,64%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 439.000, 5,30% e 500.000, 4,98%; Passato e Presente 446.000, 4,01%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 671.000 telespettatori, share 17,74% nella prima parte e 598.000, 16,98% nella seconda, mentre prima del Tg5 Forum ha registrato 1.106.000, 17,63%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 201.000 telespettatori, share 3,54% e su Rete 4 RIS: Delitti Imperfetti ha dato la linea al Tg4 con 160.000 telespettatori, share 3,68% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 150.000, 1,76% e Hamburg Distretto 21 320.000, 2,97%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 140.000 telespettatori, share 3,81%, nel segmento News 83.000, 2,99% e nel Dibattito 149.000, 3,78%; quindi Coffee Break Estate 157.000, 4,41% e L’aria che tira – Estate 268.000, 5,86%, con 379.000, 4,31% nel segmento L’Aria che tira Oggi – estate.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 276.000 telespettatori, share 5,26%. Su Rai 2 The Blacklist 352.000 telespettatori, share 3,60%. Su Rai 3 la serie Hudson e Rex ha registrato 394.000 telespettatori, share 4,25% e a seguire Tg3 LineaNotte 304.000, 4,60%. Su Italia 1 il film Vita Smeralda ha registrato un netto di 194.000 telespettatori, share 4,63%, mentre su Rete 4 Criminal Intent 238.000, 5,37%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.637.000, 23,63%; ore 20:00 3.223.000, 25,56%.

2.637.000, 23,63%; 3.223.000, 25,56%. Tg2 ore 13:00 1.691.000, 16,03%; ore 20:30 989.000, 7,20%.

1.691.000, 16,03%; 989.000, 7,20%. Tg3 ore 14:30 1.346.000, 13,28%; ore 19:00 1.360.000, 13,62%.

1.346.000, 13,28%; 1.360.000, 13,62%. Tg5 ore 13:00 2.354.000, 22,15%; ore 20:00 2.533.000, 19,74%.

2.354.000, 22,15%; 2.533.000, 19,74%. Studio Aperto ore 12:25 1.120.000, 13%; ore 18:30 248.000, 3,50%.

1.120.000, 13%; 248.000, 3,50%. Tg4 ore 12.00 281.000, 4,32%; ore 18:55 446.000, 4,33%.

281.000, 4,32%; 446.000, 4,33%. Tg La7 ore 13:30 481.000, 4,30%; ore 20:00 643.000, 5,05%.

Dati AUDITEL™