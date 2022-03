Gli ascolti tv del venerdì, con Il Cantante Mascherato, con la fiction di Canale 5, col racconto della guerra di Propaganda Live. L’ultima puntata di Fosca Innocenti vince la serata per teste con 3,4 milioni, mentre Il Cantante Mascherato registra 3,1 milioni. Ottimo risultato per Quarto Grado che registra 1,3 milioni, con Fratelli di Crozza che ottiene un altrettanto ottimo dato con 1,2 milioni su Nove. L’attualità dall’Ucraina fa registrare ascolti alti anche per Tg2 Post su Rai 2 in prima serata, mentre poco sotto c’è il film di Italia 1. Sfiora il milione Propaganda Live, che segue da vicino il conflitto in corso.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Cantante Mascherato ha registrato nella presentazione 3.778.000, 15,57% e nel programma 3.086.000 telespettatori, share 17,14%.

ha registrato nella presentazione 3.778.000, 15,57% e nel programma 3.086.000 telespettatori, share 17,14%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 4,97%.

ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 4,97%. Su Rai 3 Il film La promessa dell’alba ha registrato 793.000 telespettatori, share 3,67%.

ha registrato 793.000 telespettatori, share 3,67%. Su Canale 5 La serie Fosca Innocenti , ultima puntata, ha registrato 3.398.000 telespettatori, share 16,45%.

, ultima puntata, ha registrato 3.398.000 telespettatori, share 16,45%. Su Italia 1 Il film The transporter legacy ha registrato un netto di 1.039.000 telespettatori, share 4,57%.

ha registrato un netto di 1.039.000 telespettatori, share 4,57%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.317.000 telespettatori, share 7,80%.

ha registrato 1.317.000 telespettatori, share 7,80%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 928.000 telespettatori, share 5,75%.

ha registrato 928.000 telespettatori, share 5,75%. Su Tv8 Quattro Matrimoni è stata vista da 281.000 telespettatori, share 1,4%.

è stata vista da 281.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.200.000 telespettatori, share 5,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.089.000 telespettatori, share 20,66%.

ha registrato 5.089.000 telespettatori, share 20,66%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game nella presentazione 804.000, 3,50% e nel programma 1.125.000, 4,73%. Un posto al sole 1.529.000, 6,18%.

.000, %. nella presentazione 804.000, 3,50% e nel programma 1.125.000, 4,73%. 1.529.000, 6,18%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.897.000 telespettatori, share 15,85%.

ha registrato 3.897.000 telespettatori, share 15,85%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.317.000 telespettatori, share 5,38%.

ha registrato 1.317.000 telespettatori, share 5,38%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.074.000 telespettatori, share 4,44% e 1.085.000, 4,39%.

ha registrato 1.074.000 telespettatori, share 4,44% e 1.085.000, 4,39%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.734.000 telespettatori, share 7,02%.

ha registrato 1.734.000 telespettatori, share 7,02%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 272.000 telespettatori, share 1,1%.

ha registrato 272.000 telespettatori, share 1,1%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 425.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.413.000 telespettatori, share 20,55% e nel game un netto di 4.879.000, 24,75%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.413.000 telespettatori, share 20,55% e nel game un netto di 4.879.000, 24,75%. Su Rai 2 9-1-1 ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,45%.

ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,45%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.669.000 telespettatori, share 16,50% e nel game un netto di 3.718.000, 19,11%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.669.000 telespettatori, share 16,50% e nel game un netto di 3.718.000, 19,11%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 567.000 telespettatori, share 2,65%.

ha registrato 567.000 telespettatori, share 2,65%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,09%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Speciale 1.256.000, 21,32%. UnoMattina Speciale ha totalizzato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 19,39%. Storie italiane nella prima parte 1.042.000, 18,71% e nella seconda 1.014.000, 15,57%. È sempre Mezzogiorno 1.792.000, 15,83%.

1.256.000, 21,32%. ha totalizzato un netto di 1.126.000 telespettatori, share 19,39%. nella prima parte 1.042.000, 18,71% e nella seconda 1.014.000, 15,57%. 1.792.000, 15,83%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 8,38% e nella seconda 898.000, 9,06%. Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Pechino 2022 684.000, 4,79%.

ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 8,38% e nella seconda 898.000, 9,06%. 684.000, 4,79%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 435.000, 6,99% e nel segmento Extra 392.000, 7,02%. Elisir nella presentazione 221.000, 3,90% e nel programma 299.000, 4,48%. Dopo il TG Quante Storie 813.000, 6,32%. Passato e presente 598.000, 4,04%.

ha registrato 435.000, 6,99% e nel segmento Extra 392.000, 7,02%. nella presentazione 221.000, 3,90% e nel programma 299.000, 4,48%. Dopo il TG 813.000, 6,32%. 598.000, 4,04%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.209.000, 20,06% e nella seconda 1091.000, 19,57%. Forum ha registrato 1.604.000 telespettatori, share 18,64%.

nella prima parte 1.209.000, 20,06% e nella seconda 1091.000, 19,57%. ha registrato 1.604.000 telespettatori, share 18,64%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 236.000 telespettatori, share 2,88%.

ha registrato 236.000 telespettatori, share 2,88%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2,68%. Dopo il Tg Il Segreto 155.000, 1,39%. La signora in giallo 680.000, 4,81%.

ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 2,68%. Dopo il Tg 155.000, 1,39%. 680.000, 4,81%. Su La7 Omnibus ha registrato 238.000 telespettatori, share 4,03%, nel segmento News 145.000, 3,23% e nel Dibattito 255.000, 4,07%. Coffee Break 262.000, 4,68%. L’aria che tira 420.000, 6,21%; L’aria che tira – Oggi 563.000, 4,88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 2.168.000, 16,73%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.101.000, 18,57%. La Vita in Diretta ha registrato 2.284.000, 17,53%.

2.168.000, 16,73%. ha registrato 2.101.000, 18,57%. ha registrato 2.284.000, 17,53%. Su Rai 2 Il provinciale ha registrato 314.000 telespettatori, share 2,35%. Detto Fatto 481.000, 4,17%. Pechino 2022 Gocce Azzurre 190.000, 1,60%. Speciale Tg2 362.000, 2,50%.

ha registrato 314.000 telespettatori, share 2,35%. 481.000, 4,17%. 190.000, 1,60%. 362.000, 2,50%. Su Rai 3 Speciale Tg3 730.000, 6,24%. Aspettando Geo 1.110.000, 9,78%. Geo ha registrato 1.433.000 telespettatori, share 10,36%.

730.000, 6,24%. 1.110.000, 9,78%. ha registrato 1.433.000 telespettatori, share 10,36%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.365.000 telespettatori, share 15,91%. Una Vita 2.230.000, 16,09%. Uomini e donne 2.799.000, 22,47% e nel Finale 2.268.000, 19,93%. Amici di Maria De Filippi 2.014.000, 17,89%. GF Vip 1.896.000, 17,20%. Love is in the air 1.659.000, 14,62%. Pomeriggio Cinque 1.853.000, 13,82%.

ha registrato 2.365.000 telespettatori, share 15,91%. 2.230.000, 16,09%. 2.799.000, 22,47% e nel Finale 2.268.000, 19,93%. 2.014.000, 17,89%. 1.896.000, 17,20%. 1.659.000, 14,62%. 1.853.000, 13,82%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 512.000 telespettatori, 3,57%. Due uomini e mezzo un netto di 320.000, 2,49%.

ha registrato 512.000 telespettatori, 3,57%. un netto di 320.000, 2,49%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 905.000 telespettatori, 6,72% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 400.000, 3,48%. Il film Sapori e dissapori un netto di 480.000, 3,73%.

ha registrato un netto di 905.000 telespettatori, 6,72% di share. 400.000, 3,48%. Il film un netto di 480.000, 3,73%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 532.000 telespettatori, share 3,86% e nel programma 461.000, 3,85%; Tagadà Focus 501.000, 4,54%. Speciale TgLa7 608.000, 4,01%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 762.000 telespettatori, share 11,60%.

ha registrato 762.000 telespettatori, share 11,60%. Su Rai 2 Belve ha registrato 370.000 telespettatori, share 2,37%.

ha registrato 370.000 telespettatori, share 2,37%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 448.000 telespettatori, share 4,40%.

ha registrato 448.000 telespettatori, share 4,40%. Su Italia 1 Il film Fire with fire ha registrato un netto di 433.000 telespettatori, share 3,74%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.177.000, 27,95%; ore 20:00 5.928.000, 26,05%.

4.177.000, 27,95%; 5.928.000, 26,05%. Tg2 ore 13:00 992.000, 8,77%; ore 20:30 1.596.000, 6,54%.

992.000, 8,77%; 1.596.000, 6,54%. Tg3 ore 14:30 1.559.000, 11,37%; ore 19:00 2.213.000, 11,98%.

1.559.000, 11,37%; 2.213.000, 11,98%. Tg5 ore 13:00 3.363.000, 24,32%; ore 20:00 4.718.000, 20,46%.

3.363.000, 24,32%; 4.718.000, 20,46%. Studio Aperto ore 12:25 1.262.000, 11,16%; ore 18:30 705.000, 4,60%.

1.262.000, 11,16%; 705.000, 4,60%. Tg4 ore 12.00 401.000, 4,42%; ore 18:55 886.000, 4,69%.

401.000, 4,42%; 886.000, 4,69%. Tg La7 ore 13:30 685.000, 4,62%; ore 20:00 1.281.000, 5,57%.

Dati AUDITEL™