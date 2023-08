Gli ascolti tv del venerdì, con le repliche dello show di Massimo Ranieri su Rai 1, altre puntate de La ragazza e l’ufficiale, serie tv e vari film. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 lo show Sogno e son desto, in replica, ha registrato 1.660.000 telespettatori, share 13,72%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.617.000 telespettatori, share 13,99%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.010.000 telespettatori, share 7,18%. Su Rete 4 Terzo Indizio ha registrato 931.000, 7,31%. Su Rai 3 il film Impiccalo più in alto è stato visto da 825.000 telespettatori, share 5,94%. Su Rai 2 la serie Professor T 463.000 telespettatori, share 3,16% e 416.000, 3,27%. Su La7 il film RadioFreccia 383.000 telespettatori, share 2,87%. Su Tv8 I delitti del BarLume un netto di 325.000, 3,37%. Su Nove Vuoti a perdere 273.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.948.000, 19,05%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.351.000 telespettatori, share 15,17%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 513.000 telespettatori, share 3,34% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 733.000, 5,05% e a seguire Via dei Matti n.0 619.000, 4,18%, Un posto al sole che registra 1.250.000, 8,02%. CSI:Miami su Italia 1 registra 892.000 telespettatori, share 5,79% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 751.000 telespettatori, share 4,91% e nella seconda 848.000, 5,48%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 954.000 telespettatori, share 6,14%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 481.000 telespettatori, share 3,18% e su Nove Cash or Trash ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,44%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.334.000, 22,80%, e nel game un netto di 3.420.000, 27,48%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.352.000 telespettatori, share 13,92% e nel game un netto di 1.910.000, 15,76%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 ha ottenuto un netto di 290.000, 2,50%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 467.000 telespettatori, share 3,43%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 570.000 telespettatori, share 3,95%, mentre su La7 Padre Brown 103.000, 1,17%, e 110.000, 0,93%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 643.000 telespettatori, share 16,37%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 613.000, 13,90%; a seguire Camper in viaggio 1.010.000, 14,30% e Camper ha ottenuto 1.473.000, 14,71%. Su Rai 2 Dream Hotel – Città del Capo ha registrato 375.000 telespettatori, share 5,44%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 169.000, 4,11%, nel programma 233.000, 5,76%, e nel segmento Extra 180.000, 4,82%, mentre Elisir – A gentile richiesta 140.000, 3,46%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 478.000, 5,64% e 449.000, 4,28%; Passato e Presente 424.000, 3,69%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 799.000 telespettatori, share 19,76% e 652.000, 16,98%, con Forum Estate a 1.259.000, 19,07%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 232.000 telespettatori, share 3,83% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 158.000 telespettatori, share 3,43% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 123.000, 1,37% e La signora del West 229.000, 2,04%. La7 ha ottenuto con Omnibus 178.000 telespettatori, share 4,71%, nel segmento News 121.000, 4,22% e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break 179.000, 4,59% e L’aria che tira Estate 208.000, 4,12% e L’aria che tira Oggi – Estate 288.000, 3,10%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.187.000, 11,49% e nella seconda 1.178.000, 13,78%, Sei sorelle 870.000, 11,45%; Estate in diretta nella presentazione 1.312.000, 17,32%, e nel programma 1.592.000, 19,26%. Su Rai 2 Nuoto – Campionati del Mondo paralimpici 258.000, 2,41%; Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 317.000, 3,54%; Candice Renoir ha registrato 282.000 telespettatori, share 3,69%. Su Rai 3 Super Quark+ Cibo 404.000, 4,59%, 392.000, 4,61%; Geo Magazine ha ottenuto 869.000, 10,27%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.372.000 telespettatori, share 21,20%, Terra Amara 2.373.000, 22,27%, La promessa 1.989.000, 21,96%, My Home My Destiny 1.541.000, 19,71%; Un altro domani 1.077.000, 13,68%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 486.000 telespettatori, 4,48%, mentre Person of interest 254.000, 3,27%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 546.000 telespettatori, 5,41% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 279.000, 3,38%, e il film Il principe e la ballerina un netto di 260.000, 3,25%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,54%. C’era una volta… il Novecento un netto di 107.000, 1,37%; il doc Sophie Scholl – Lo spirito della resistenza 112.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Speciale A Sua Immagine – Via Crucis di Papa Francesco ha registrato 326.000 telespettatori, share 8,33%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 246.000, 2,82%. Su Rai 3 Petrolio nel golfo 344.000 telespettatori, share 3,80%; Tg3 LineaNotte 288.000, 4,71%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 356.000, 7,87%. Su Italia 1 Law & Order: Organized Crime 457.000, 4,74%. Su La7 il film American Hustle un netto di 72.000, 1,41%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.527.000, 22,17%; ore 20:00 3.650.000, 25,31%.

2.527.000, 22,17%; 3.650.000, 25,31%. Tg2 ore 13:00 1.305.000, 11,82%; ore 20:30 852.000, 5,55%.

1.305.000, 11,82%; 852.000, 5,55%. Tg3 ore 14:30 1.302.000, 12,36%; ore 19:00 1.487.000, 13,15%.

1.302.000, 12,36%; 1.487.000, 13,15%. Tg5 ore 13:00 2.949.000, 26,34%; ore 20:00 2.780.000, 19,10%.

2.949.000, 26,34%; 2.780.000, 19,10%. Studio Aperto ore 12:25 1.054.000, 11,60%; ore 18:30 434.000, 4,74%.

1.054.000, 11,60%; 434.000, 4,74%. Tg4 ore 12.00 260.000, 3,77%; ore 18:55 501.000, 4,33%.

260.000, 3,77%; 501.000, 4,33%. Tg La7 ore 13:30 554.000, 4,87%; ore 20:00 773.000, 5,32%.

Dati AUDITEL™