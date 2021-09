Il primo weekend di settembre si apre all’insegna dei film in vista della prima tranche di partenze per la nuova stagione televisiva. Rai 1 propone il film Al posto tuo che supera di quasi un milione la riproposizione de Il generale Dalla Chiesa su Canale 5 a 39 anni dall’attentato in cui perse la vita. Rai 3 vede in parte modificato in suo prime time causa prolungamento della semifinale del match Italia – Olanda valida per gli europei di pallavolo femminile, La grande storia conquista dunque il 4.5% di share e sopra il programma documentaristico troviamo Rai 2, Italia 1 e Rete 4. La7 si accontenta del 2.71% per il film Julie e Julia.

Su Rai 1 Il film Al posto tuo ha registrato un netto di 2.400.000 telespettatori, share 13.21%.

ha registrato un netto di 2.400.000 telespettatori, share 13.21%. Su Rai 2 Il film Quella famiglia è mia ha registrato 947.000 telespettatori, share 5.18%.

ha registrato 947.000 telespettatori, share 5.18%. Su Rai 3 La Grande Storia – Mussolini, Hitler e… gli altri ha registrato 669.000 telespettatori, share 4.52%.

ha registrato 669.000 telespettatori, share 4.52%. Su Canale 5 Il film tv Il generale Dalla Chiesa ha registrato un netto di 1.557.000 telespettatori, share 11.11%.

ha registrato un netto di 1.557.000 telespettatori, share 11.11%. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un netto di 1.134.000 telespettatori, share 6.90%.

ha registrato un netto di 1.134.000 telespettatori, share 6.90%. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 822.000 telespettatori, share 5.74%.

ha registrato 822.000 telespettatori, share 5.74%. Su La7 Il film Julie & Julia ha registrato 445.000 telespettatori, share 2.71%.

ha registrato 445.000 telespettatori, share 2.71%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 392.000 telespettatori, share 2.2%.

è stata vista da 392.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove Bake Off Italia 9 ha registrato 357.000 telespettatori, share 2%.

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.488.000 telespettatori, share 17.70%.

ha registrato 3.488.000 telespettatori, share 17.70%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 718.000 telespettatori, share 3.63%.

ha registrato 718.000 telespettatori, share 3.63%. Su Rai 3 Italia – Olanda , Semifinale Europei di Pallavolo femminile, ha registrato un netto di 1.878.000 telespettatori, share 9.78%.

, Semifinale Europei di Pallavolo femminile, ha registrato un netto di 1.878.000 telespettatori, share 9.78%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.607.000 telespettatori, share 13.22%.

ha registrato 2.607.000 telespettatori, share 13.22%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 958.000 telespettatori, share 4.91%.

ha registrato 958.000 telespettatori, share 4.91%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1.098.000 telespettatori, share 5.69% e 1.123.000, 5.68%.

ha registrato 1.098.000 telespettatori, share 5.69% e 1.123.000, 5.68%. Su La7 In onda ha registrato 956.000 telespettatori, share 4.86%.

ha registrato 956.000 telespettatori, share 4.86%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 342.000 telespettatori, share 1.7%.

ha registrato 342.000 telespettatori, share 1.7%. Su Nove Deal With It ha registrato 333.000 telespettatori, share 1.7%.

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.289.000 telespettatori, share 21.09% e nel game un netto di 3.648.000, 25.82%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.289.000 telespettatori, share 21.09% e nel game un netto di 3.648.000, 25.82%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 624.000 telespettatori, share 3.73%.

ha registrato un netto di 624.000 telespettatori, share 3.73%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.125.000 telespettatori, share 10.89% e nel game un netto di 1.876.000, 13.85%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.125.000 telespettatori, share 10.89% e nel game un netto di 1.876.000, 13.85%. Su Italia 1 CSI ha registrato 463.000 telespettatori, share 2.88%.

ha registrato 463.000 telespettatori, share 2.88%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 The Good Wife ha registrato 90.000 telespettatori, share 0.94% e 111.000, 0.85%.

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 787.000 telespettatori, share 16.51%. Dedicato 674.000, 13.51%. Don Matteo. 803.000, 11.77% e 1.439.000, 12.91%.

ha totalizzato un netto di 787.000 telespettatori, share 16.51%. 674.000, 13.51%. 803.000, 11.77% e 1.439.000, 12.91%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 246.000, 4.81%. La nave dei sogni ha registrato 404.000 telespettatori, share 5.17%.

246.000, 4.81%. ha registrato 404.000 telespettatori, share 5.17%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 297.000, 5.65% e nel programma 344.000, 6.69%. Elisir d’Estate 258.000, 5.19%. Dopo il TG Quante Storie 513.000, 5.01%. Passato e presente 351.000, 2.71%.

ha registrato nella presentazione 297.000, 5.65% e nel programma 344.000, 6.69%. 258.000, 5.19%. Dopo il TG 513.000, 5.01%. 351.000, 2.71%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 847.000, 16.29% e nella seconda 556.000, 11.27%. Forum ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 13.43%.

nella prima parte 847.000, 16.29% e nella seconda 556.000, 11.27%. ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 13.43%. Su Italia 1 Bones ha registrato 139.000 telespettatori, share 2.70% e 194.000, 2.85%.

ha registrato 139.000 telespettatori, share 2.70% e 194.000, 2.85%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 104.000 telespettatori, share 2.12%. Un detective in corsia 105.000, 1.85%. Dopo il Tg Il Segreto 176.000, 1.68%. La signora in giallo 421.000, 3.31%.

ha ottenuto 104.000 telespettatori, share 2.12%. 105.000, 1.85%. Dopo il Tg 176.000, 1.68%. 421.000, 3.31%. Su La7 Omnibus ha registrato 130.000 telespettatori, share 2.74%, nel segmento News 89.000, 2.65% e nel Dibattito 122.000, 2.34%. Coffee Break Estate 90.000, 1.82%. L’aria che tira Estate 198.000, 3.48%; L’aria che tira Estate – Oggi 270.000, 2.63%.

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.221.000, 10.20%. Il paradiso delle signore ha registrato 916.000, 9.25%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 1.000.000, 11.40% e nel programma 1.454.000, 16.92%.

1.221.000, 10.20%. ha registrato 916.000, 9.25%. ha registrato nella prima parte 1.000.000, 11.40% e nel programma 1.454.000, 16.92%. Su Rai 2 Italia – Bielorussia , Europei di Pallavolo maschile, 532.000, 4.51%. Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 427.000 telespettatori, share 4.71%. Paralimpiadi Tokyo 2020 316.000, 3.81%. Qualificazioni Europei U21: Italia – Lussemburgo un netto di 466.000, 4.74%.

, Europei di Pallavolo maschile, 532.000, 4.51%. ha registrato 427.000 telespettatori, share 4.71%. 316.000, 3.81%. un netto di 466.000, 4.74%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 671.000 telespettatori, share 7.31%.

ha registrato 671.000 telespettatori, share 7.31%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.445.000 telespettatori, share 18.90%. Una Vita 2.348.000, 19.47%. Brave and Beautiful 1.867.000, 17.70%. Love is in the air 1.554.000, 17.35%. Il film tv Inga Lindstrom – Tutta la verità un netto di 918.000, 10.78%.

ha registrato 2.445.000 telespettatori, share 18.90%. 2.348.000, 19.47%. 1.867.000, 17.70%. 1.554.000, 17.35%. Il film tv un netto di 918.000, 10.78%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 567.000 telespettatori, 4.38%. Will & Grace un netto di 175.000, 2.11%.

ha registrato 567.000 telespettatori, 4.38%. un netto di 175.000, 2.11%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 660.000 telespettatori, 5.70% di share. Il film Per grazia ricevuta un netto di 252.000, 2.89%.

ha registrato un netto di 660.000 telespettatori, 5.70% di share. Il film un netto di 252.000, 2.89%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 181.000 telespettatori, share 1.84%. Meraviglie senza tempo 130.000, 1.58%.

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 843.000 telespettatori, share 7.25%.

ha registrato 843.000 telespettatori, share 7.25%. Su Rai 2 Il film Tutti i segreti della mia famiglia ha registrato 465.000 telespettatori, share 4.26%.

ha registrato 465.000 telespettatori, share 4.26%. Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 354.000, 3.97%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 303.000 telespettatori, share 4.30%.

354.000, 3.97%. ha registrato un netto di 303.000 telespettatori, share 4.30%. Su Italia 1 Law & Order: Unità speciale ha registrato un netto di 489.000 telespettatori, share 5.87% e 322.000, 6.65%.

ha registrato un netto di 489.000 telespettatori, share 5.87% e 322.000, 6.65%. Su Rete 4 Il film Le Viol – Cronaca di uno stupro ha registrato 216.000 telespettatori, share 5.12%.

ha registrato 216.000 telespettatori, share 5.12%. Su La7 Il film Il grande freddo ha registrato un netto di 74.000 telespettatori, share 1.27%

Tg1 ore 13:30 2.889.000, 22.10%; ore 20:00 4.308.000, 24.69%.

2.889.000, 22.10%; 4.308.000, 24.69%. Tg2 ore 13:00 1.653.000, 13.49%; ore 20:30 1.380.000, 7.12%.

1.653.000, 13.49%; 1.380.000, 7.12%. Tg3 ore 14:30 1.561.000, 13.06%; ore 19:00 1.556.000, 12.38%.

1.561.000, 13.06%; 1.556.000, 12.38%. Tg5 ore 13:00 2.399.000, 19.33%; ore 20:00 3.160.000, 17.63%.

2.399.000, 19.33%; 3.160.000, 17.63%. Studio Aperto ore 12:25 1.458.000, 14.16%; ore 18:30 593.000, 5.97%.

1.458.000, 14.16%; 593.000, 5.97%. Tg4 ore 12.00 291.000, 3.57%; ore 18:55 498.000, 3.89%.

291.000, 3.57%; 498.000, 3.89%. Tg La7 ore 13:30 368.000, 2.84%; ore 20:00 723.000, 4.07%.

