Gli ascolti tv del venerdì, con film, serie, best of e tante repliche. Ma anche con La7 che ricorda Andrea Purgatori nel giorno del suo funerale riproponendo il film Il muro di gomma. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e quale Show – Il torneo ha registrato un netto di 1.959.000 telespettatori, share 16,89%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.567.000 telespettatori, share 13,55%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.220.000 telespettatori, share 8,91%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 863.000, 7,26%. Su Rai 3 il film Aspromonte – La terra degli ultimi è stato visto da 705.000 telespettatori, share 5,19%. Su La7 il film Il muro di gomma 493.000 telespettatori, share 4,38%. Su Rai 2 la serie Professor T 444.000 telespettatori, share 3,13% e 364.000, 2,91%. Su Tv8 la serie Paddock Live un netto di 219.000, 1,8% e F1 GP Belgio Prove, in differita, 348.000, 2,7%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 292.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.828.000, 19,41%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.044.000 telespettatori, share 14,01%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 586.000 telespettatori, share 3,99% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 571.000, 4,34% e a seguire Via dei Matti n.0 969.000, 6,90%, Un posto al sole che registra 1.461.000, 9,94%. NCIS su Italia 1 registra 1.143.000 telespettatori, share 7,95% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 621.000 telespettatori, share 4,42% e nella seconda 635.000, 4,30%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 865.000 telespettatori, share 5,94%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 2,60% e su Nove Cash or Trash ha registrato 335.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.107.000, 24,40%, e nel game un netto di 3.187.000, 29,08%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.168.000 telespettatori, share 14,15% e nel game un netto di 1.673.000, 15,78%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 593.000, 4,73%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 414.000 telespettatori, share 3,42%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 569.000 telespettatori, share 4,38%, mentre su La7 Padre Brown 95.000, 1,23%, e 88.000, 0,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 713.000 telespettatori, share 18,68%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 692.000, 17,34%; a seguire Camper in viaggio 1.209.000, 17,20% e Camper ha ottenuto 1.502.000, 15,38%. Su Rai 2 Crociere di nozze – Tirolo ha registrato 285.000 telespettatori, share 4.24%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 177.000, 4,38%, nel programma 182.000, 4,71%, e nel segmento Extra 144.000, 4,05%, mentre Elisir – A gentile richiesta 167.000, 4,54%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 465.000, 5,65% e 442.000, 4,30%; Passato e Presente 399.000, 3,55%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 642.000 telespettatori, share 16,69% e 649.000, 18,22%, con Forum Estate a 1.201.000, 18,93%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 282.000 telespettatori, share 4,88% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 122.000 telespettatori, share 2,87% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 149.000, 1,66% e La signora del West 277.000, 2,52%. La7 ha ottenuto con Omnibus 125.000 telespettatori, share 3,37%, nel segmento News 71.000, 2,25% e nel Dibattito 125.000, 3,21%; quindi Coffee Break 126.000, 3,49% e L’aria che tira Estate 152.000, 3,23% e L’aria che tira Oggi – Estate 318.000, 3,51%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.182.000, 11,32% e nella seconda 1.199.000, 14,37%, Sei sorelle 786.000, 10,60%; Estate in diretta nella presentazione 1.097.000, 15,72%, e nel programma 1.485.000, 20,17%. Su Rai 2 Mondiali di Nuoto 638.000, 5,90%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 285.000 telespettatori, share 3,44% e 360.000, 4,80%; Mondiali di Scherma – Finale Spada Femminile: Italia – Polonia 238.000, 3,40%; Mondiali di Scherma – Finale Sciabola Maschile: Ungheria – Corea del Sud 220.000, 2,93%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 665.000, 8,78%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.345.000 telespettatori, share 20,28%, Terra Amara 2.389.000, 22,03%, La promessa 1.982.000, 21,86%, My Home My Destiny 1.597.000, 20,84%; Un altro domani un netto di 1.051.000, 14,54%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 412.000 telespettatori, 3,71%, mentre Person of interest 204.000, 2,90%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, 6,75% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 418.000, 5,28%, e il film Elena di Troia un netto di 227.000, 3,10%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 216.000 telespettatori, share 2,52%. C’era una volta… il Novecento un netto di 140.000, 1,94%; The Royals: Diana, regina di cuori 136.000, 1,94%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

