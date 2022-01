Gli ascolti tv di venerdì 28 gennaio, con la concitazione per l’Elezione del Presidente della Repubblica che non arriva neanche al quarto giorno di votazioni, ma che cambia il prime time. Intanto la serata viene vinta dal Grande Fratello Vip 6 con circa 3,5 mln mentre L’Eredità – Serata Sanremo si ferma a 3,1. Molte le modifiche che hanno trasformato il palinsesto di prima serata con ascolti interessanti per chi commenta le Elezioni. Terza piazza per il film Safe su Italia 1 con 1,7 mln, seguito dalla MaratonaMentana che prende il posto di Propaganda Live e sfiora 1,4 mln, superando anche The Good Doctor su Rai 2. Circa 1,1 mln per lo speciale Quarta Repubblica, in onda al posto di Quarto Grado. Quasi un testa a testa tra Il complotto contro l’America e Alessandro Borghese 4 Ristoranti.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 L’Eredità Serata Sanremo ha registrato 3.150.000 telespettatori, share 15,64%.

ha registrato 3.150.000 telespettatori, share 15,64%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.215.000 telespettatori, share 5,09%. The Resident 1.001.000, 4,81%.

ha registrato 1.215.000 telespettatori, share 5,09%. 1.001.000, 4,81%. Su Rai 3 La miniserie Il complotto contro l’America ha registrato 488.000 telespettatori, share 2,23%.

ha registrato 488.000 telespettatori, share 2,23%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 3.448.000 telespettatori, share 21,81%.

ha registrato 3.448.000 telespettatori, share 21,81%. Su Italia 1 Il film Safe ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 7,14%.

ha registrato 1.671.000 telespettatori, share 7,14%. Su Rete 4 Speciale Quarta Repubblica ha registrato 1.068.000 telespettatori, share 4,87%.

ha registrato 1.068.000 telespettatori, share 4,87%. Su La7 Speciale TgLa7 MaratonaMentana ha registrato 1.398.000 telespettatori, share 5,98%.

ha registrato 1.398.000 telespettatori, share 5,98%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti è stata vista da 478.000 telespettatori, share 2%.

è stata vista da 478.000 telespettatori, share 2%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 617.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.948.000 telespettatori, share 19,97%.

ha registrato 4.948.000 telespettatori, share 19,97%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 4,90%.

ha registrato 1.212.000 telespettatori, share 4,90%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game nella presentazione 939.000, 4,05% e nel programma 1.366.000, 5,68%. Un posto al sole 1.783.000, 7,16%.

.000, %. nella presentazione 939.000, 4,05% e nel programma 1.366.000, 5,68%. 1.783.000, 7,16%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3965.000 telespettatori, share 16,04%.

ha registrato 3965.000 telespettatori, share 16,04%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1152.000 telespettatori, share 4,70%.

ha registrato 1152.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.022.000 telespettatori, share 4,21% e 986.000, 3,96%.

ha registrato 1.022.000 telespettatori, share 4,21% e 986.000, 3,96%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 2.230.000 telespettatori, share 9%.

ha registrato 2.230.000 telespettatori, share 9%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 367.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 367.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Deal With It ha registrato 286.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.372.000 telespettatori, share 18,94% e nel game un netto di 4.618.000, 22,21%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.372.000 telespettatori, share 18,94% e nel game un netto di 4.618.000, 22,21%. Su Rai 2 Speciale Tg2 480.000, 2,53%. 9-1-1 ha registrato 746.000 telespettatori, share 3,25%.

480.000, 2,53%. ha registrato 746.000 telespettatori, share 3,25%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.872.000 telespettatori, share 16,42% e nel game un netto di 3.941.000, 19,39%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.872.000 telespettatori, share 16,42% e nel game un netto di 3.941.000, 19,39%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 620.000 telespettatori, share 2,83%.

ha registrato 620.000 telespettatori, share 2,83%. Su Rete 4 Stasera Italia Quirinale ha registrato 520.000 telespettatori, 2,27% di share.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.010.000 telespettatori, share 16,75%. Storie italiane nella prima parte 919.000, 15,82% e nella seconda 1.033.000, 14,53%. Speciale Tg1 Verso il Quirinale 1.525.000, 12,44%.

ha totalizzato un netto di 1.010.000 telespettatori, share 16,75%. nella prima parte 919.000, 15,82% e nella seconda 1.033.000, 14,53%. 1.525.000, 12,44%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 577.000 telespettatori, share 7,46% e nella seconda 1.119.000, 9,66%.

ha registrato nella prima parte 577.000 telespettatori, share 7,46% e nella seconda 1.119.000, 9,66%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 582.000, 9,66% e nel segmento Extra 488.000, 8,52%. Speciale Tg3 Verso il Quirinale 438.000, 6,39%. Dopo il TG Quante Storie 729.000, 5,36%. Passato e presente 594.000, 3,90%.

ha registrato 582.000, 9,66% e nel segmento Extra 488.000, 8,52%. 438.000, 6,39%. Dopo il TG 729.000, 5,36%. 594.000, 3,90%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.085.000, 18,01% e nella seconda 1.003.000, 17,48%. Forum ha registrato 1.582.000 telespettatori, share 17,29%.

nella prima parte 1.085.000, 18,01% e nella seconda 1.003.000, 17,48%. ha registrato 1.582.000 telespettatori, share 17,29%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,46%.

ha registrato 211.000 telespettatori, share 2,46%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2,29%. Dopo il Tg Il Segreto 157.000, 1,31%. La signora in giallo 715.000, 4,82%.

ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2,29%. Dopo il Tg 157.000, 1,31%. 715.000, 4,82%. Su La7 Omnibus ha registrato 217.000 telespettatori, share 3,90%, nel segmento News 97.000, 2,34% e nel Dibattito 247.000, 4,09%. Coffee Break 255.000, 4,45%. Speciale TgLa7 Elezioni Quirinale – MaratonaMentana 677.000, 6,94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Speciale Tg1 Verso il Quirinale 1.816.000, 13,19%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.086.000, 16,72%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.052.000, 15,71% e nel programma 2.411.000, 16,15%.

1.816.000, 13,19%. ha registrato 2.086.000, 16,72%. ha registrato nella presentazione 2.052.000, 15,71% e nel programma 2.411.000, 16,15%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 767.000 telespettatori, share 5,33%. Detto Fatto 480.000, 3,84%.

ha registrato 767.000 telespettatori, share 5,33%. 480.000, 3,84%. Su Rai 3 Geo ha registrato 845.000 telespettatori, share 6,88%. Speciale Tg3 Verso il Quirinale 991.000, 7,12%. Geo 1.406.000, 8,60%.

ha registrato 845.000 telespettatori, share 6,88%. 991.000, 7,12%. 1.406.000, 8,60%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.735.000 telespettatori, share 17,66%. Una Vita 2.382.000, 16,22%. Uomini e donne 2.794.000, 21,23% e nel Finale 2.452.000, 19,40%. Amici di Maria De Filippi 2050.000, 16,45%. GF Vip 1983.000, 16,21%. Love is in the air 1.892.000, 14,89%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.907.000, 13,96% e nella seconda 2.380.000, 15,70%.

ha registrato 2.735.000 telespettatori, share 17,66%. 2.382.000, 16,22%. 2.794.000, 21,23% e nel Finale 2.452.000, 19,40%. 2050.000, 16,45%. 1983.000, 16,21%. 1.892.000, 14,89%. nella prima parte 1.907.000, 13,96% e nella seconda 2.380.000, 15,70%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 686.000 telespettatori, 4,56%. Due uomini e mezzo un netto di 364.000, 2,49%.

ha registrato 686.000 telespettatori, 4,56%. un netto di 364.000, 2,49%. Su Rete 4 Speciale Quarta Repubblica ha registrato 574.000 telespettatori, 4,14% di share.

ha registrato 574.000 telespettatori, 4,14% di share. Su La7 Maratona Mentana – Speciale Tg7 Elezioni Quirinale ha registrato un netto di 971.000 telespettatori, share 6,46%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta Speciale Quirinale ha registrato un netto di 878.000 telespettatori, share 10,77%.

ha registrato un netto di 878.000 telespettatori, share 10,77%. Su Rai 2 The Resident ha registrato 859.000 telespettatori, share 5,53%. Ultima traccia: Berlino 356.000, 3,46%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 5,53%. 356.000, 3,46%. Su Rai 3 Caro Marziano 307.000, 2,06%. Tg3 Lineanotte ha registrato 393.000 telespettatori, share 3,99%.

307.000, 2,06%. ha registrato 393.000 telespettatori, share 3,99%. Su Italia 1 Il film Drive Angry ha registrato un netto di 771.000 telespettatori, share 5,93%.

ha registrato un netto di 771.000 telespettatori, share 5,93%. Su Rete 4 Il film The Butler ha registrato un netto di 266.000 telespettatori, share 2,88%.

ha registrato un netto di 266.000 telespettatori, share 2,88%. Su La7 Il film Il divo ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,56%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.372.000, 21,87%; ore 20:00 5.573.000, 24,03%.

3.372.000, 21,87%; 5.573.000, 24,03%. Tg2 ore 13:00 1.894.000, 13,30%; ore 20:30 1.376.000, 5,64%.

1.894.000, 13,30%; 1.376.000, 5,64%. Tg3 ore 14:30 1.560.000, 10,77%; ore 19:00 2.160.000, 11,14%.

1.560.000, 10,77%; 2.160.000, 11,14%. Tg5 ore 13:00 3.087.000, 21,41%; ore 20:00 4.361.000, 18,66%.

3.087.000, 21,41%; 4.361.000, 18,66%. Studio Aperto ore 12:25 1.197.000, 9,94%; ore 18:30 678.000, 4,08%.

1.197.000, 9,94%; 678.000, 4,08%. Tg4 ore 12.00 252.000, 2,67%; ore 18:55 713.000, 3,63%.

252.000, 2,67%; 713.000, 3,63%. Tg La7 ore 13:30 862.000, 5,56%; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™