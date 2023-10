Ascolti tv venerdì 27 ottobre 2023: Tale e Quale Show a 3,7 mln (28%), Anche se è amore non si vede a 1,8 mln (10%)

Gli ascolti tv del venerdì, con Tale e Quale Show su Rai 1, film su Canale 5, Fratelli di Crozza su Nove, Propaganda Live su La7. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tg1 Ed. Straordinaria 4.449.000, 22,20%; Tale e quale Show (live) ha registrato 3.746.000 telespettatori, share 28,38%. Su Canale 5 il film Anche se è amore non si vede ha ottenuto un netto di 1.777.000 telespettatori, share 10,11%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.206.000, 8,36%. Su Italia 1 il film Bastille Day: Il colpo del secolo è stato visto da un netto di 1.141.000 telespettatori, share 6,12%. Su La7 Propaganda Live 766.000 telespettatori, share 5,57%. Su Rai 2 la serie NCIS 569.000 telespettatori, share 2,98%. Su Rai 3 Speciale Tg3 è stato visto da 506.000 telespettatori, share 3,18%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti .000, %*. Su Nove Fratelli di Crozza .000 telespettatori, share %*.

*Mancata rilevazione

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.298.000, 22,20; Affari tuoi 4.706.000, 23,39%. Su Canale 5 Striscia la notizia 3.179.000 telespettatori, share 15,81%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 641.000 telespettatori, share 3,16% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.090.000, 5,93% e a seguire Via dei Matti n.0 897.000, 4,68%, Il cavallo e la torre 1.309.000, 6,71%. Un posto al sole che registra 1.669.000, 8,21%. NCIS su Italia 1 registra 1.162.000 telespettatori, share 5,84% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 754.000 telespettatori, share 3,88% e nella seconda 742.000, 3,64%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.515.000 telespettatori, share 7,56%. Su Tv8** 100% Italia ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove** Don’t forget the lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

** Mancata rilevazione

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.755.000, 20,89%, e nel game 4.019.000, 24,95%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.538.000 telespettatori, share 12,90% e nel game un netto di 2.631.000, 17,04%. Su Rai 2 Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 323.000, 1,84% e nel game 475.000, 2,48%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 726.000 telespettatori, share 4,13%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 679.000 telespettatori, share 3,64%, mentre su La7 Padre Brown .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 387.000 telespettatori, share 9,94%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 814.000, 16,85%; a seguire Storie Italiane 661.000, 14,88%, e 756.000, 14,27%; È sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.525.000, 15,86%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 380.000 telespettatori, share 6,65%, e 806.000, 8,82%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 217.000, 4,30%, nel programma 239.000, 4,93%, ReStart 226.000, 5,16%, Elisir nella presentazione 249.000, 5,30%, e nel programma 289.000, 5,34%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 614.000, 5,46%; Passato e Presente 502.000, 4,01%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.106.000 telespettatori, share 22,98% e 1.092.000, 25%, con Forum a 1.431.000, 20,12%. Su Italia 1 CSI ha registrato 234.000 telespettatori, share 3,77% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 124.000 telespettatori, share 2,38% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 171.000, 1,74% e La signora in giallo 578.000, 4,75%. La7 ha ottenuto con Omnibus 197.000 telespettatori, share 4,19%, nel segmento News 125.000, 3,08% e nel Dibattito 211.000, 4,29%; quindi Coffee Break 215.000, 4,78% e L’aria che tira 259.000, 4,74% e L’aria che tira Oggi 414.000, 4,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.220.000, 20,23%, e nel programma 1.393.000, 14,32%, Il Paradiso delle Signore 1.602.000, 19,41%; La Vita in diretta nella presentazione 1.478.000, 18,70%, e nel programma 1.915.000, 19,77%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, share 6,23%; Bella Ma’ 514.000, 6,09%; il match Italia – Spagna per la UEFA Women’s Nations League un netto di 439.000, 3,55%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 615.000, 7,57%; Geo 1.091.000, 10,71%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.586.000 telespettatori, share 20,51%, Terra Amara 2.940.000, 24,36%, Uomini e donne (live) 2.617.000, 26,24%, e nel Finale 1.893.000, 21,67%; Amici di Maria De Filippi 1.652.000, 20,19%; La promessa 1.581.000, 19,73%, Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.389.000, 17,39%; nella seconda 1.255.000, 13,40% e nel segmento I Saluti 1.167.000, 10,82%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,50%, mentre Cold Case 238.000, 2,73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 831.000 telespettatori, 7,28% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 353.000, 4,05%, e il film Tobruk un netto di 381.000, 4,20%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 379.000 telespettatori, share 3,22%; nel programma 329.000, 3,61% e nel segmento #Focus 365.000, 4,53%. C’era una volta… il Novecento un netto di 194.000, 1,76%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 NCIS Hawaii 434.000, 2,67%, e 317.000, 2,62%; Atuttocampo 134.000, 1,92%. Su Canale 5 il film Amore bugie & calcetto ha registrato un netto di 288.000, 6,06%. Su Italia 1 il film From Paris with love un netto di 439.000, 4,61%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.906.000, 23,09%; ore 20:00 4.467.000, 24,14%.

2.906.000, 23,09%; 4.467.000, 24,14%. Tg2 ore 13:00 1.475.000, 12,57%; ore 20:30 975.000, 4,98%.

1.475.000, 12,57%; 975.000, 4,98%. Tg3 ore 14:30 1.282.000, 10,85%; ore 19:00 1.852.000, 12,64%.

1.282.000, 10,85%; 1.852.000, 12,64%. Tg5 ore 13:00 2.705.000, 22,77%; ore 20:00 3.653.000, 19,42%.

2.705.000, 22,77%; 3.653.000, 19,42%. Studio Aperto ore 12:25 1.105.000, 11,23%; ore 18:30 512.000, 4,46%.

1.105.000, 11,23%; 512.000, 4,46%. Tg4 ore 12.00 299.000, 4,17%; ore 18:55 687.000, 4,53%.

299.000, 4,17%; 687.000, 4,53%. Tg La7 ore 13:30 598.000, 4,75%; ore 20:00 1.189.000, 6,31%.

Dati AUDITEL™