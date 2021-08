Nessuna delle reti generaliste ha superato i 2 milioni di spettatori nella serata di ieri. Tenendo conto che quella in corso è ancora una settimana di vacanze per tanti, i primi segnali del rientro a casa lo si potrà vedere a partire dalla prossima settimana. La certezza è la vittoria di Rai 1 su Canale 5, entrambe con un film. La prima rete della tv pubblica avuto la meglio con uno scarto di circa 300mila teste. Testa a testa fra Rai 2 e Rai 3, ma tra le due a spuntarla sono Rete 4 e Italia 1 rispettivamente con un documentario e un prime time di serie tv. Nel preserale di Rai 1, Reazione a catena tocca il 26% mentre al mattino Unomattina non va oltre i 724.000 telespettatori. Morning News su Canale 5 continua a mantenersi sui livelli di Mattino cinque.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Fratelli Unici ha registrato 1.978.000 telespettatori, share 12.17%.

ha registrato 1.978.000 telespettatori, share 12.17%. Su Rai 2 Il film A volte i segreti uccidono ha registrato 786.000 telespettatori, share 4.76%.

ha registrato 786.000 telespettatori, share 4.76%. Su Rai 3 La Grande Storia – Mussolini Hitler e… gli altri ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.51%.

ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.51%. Su Canale 5 Il film Serenity – L’isola dell’inganno ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 10.15%.

ha registrato 1.607.000 telespettatori, share 10.15%. Su Italia 1 Chicago P.D. ha registrato un netto di 1.199.000 telespettatori, share 7.16%.

ha registrato un netto di 1.199.000 telespettatori, share 7.16%. Su Rete 4 Il terzo indizio ha registrato 953.000 telespettatori, share 6.67%.

ha registrato 953.000 telespettatori, share 6.67%. Su La7 In onda prima serata 736.000, 4.16%; Il film Mangia, prega, ama ha registrato 269.000 telespettatori, share 2.24%.

736.000, 4.16%; Il film ha registrato 269.000 telespettatori, share 2.24%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 387.000 telespettatori, share 2.4%.

è stata vista da 387.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove Tutto quello che non vi ho detto ha registrato 267.000 telespettatori, share 1.8%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 19.08%.

ha registrato 3.413.000 telespettatori, share 19.08%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 859.000 telespettatori, share 4.79%.

ha registrato 859.000 telespettatori, share 4.79%. Su Rai 3 Blob 855.000, 5.5%. Un posto al sole 735.000, 4.51%.

855.000, 5.5%. 735.000, 4.51%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.071.000 telespettatori, share 11.54%.

ha registrato 2.071.000 telespettatori, share 11.54%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 932.000 telespettatori, share 5.26%.

ha registrato 932.000 telespettatori, share 5.26%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 855.000 telespettatori, share 4.89% e 913.000, 5.06%.

ha registrato 855.000 telespettatori, share 4.89% e 913.000, 5.06%. Su La7 In onda ha registrato 837.000 telespettatori, share 4.67%.

ha registrato 837.000 telespettatori, share 4.67%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 492.000 telespettatori, share 2.8%.

ha registrato 492.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove Deal With It ha registrato 377.000 telespettatori, share 2.1%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.260.000 telespettatori, share 21.14% e nel game un netto di 3.447000, 26.08%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.260.000 telespettatori, share 21.14% e nel game un netto di 3.447000, 26.08%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 327.000, 2.73%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 701.000 telespettatori, share 4.54%.

327.000, 2.73%. ha registrato un netto di 701.000 telespettatori, share 4.54%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 930.000 telespettatori, share 9.11% e nel game un netto di 1.523.000, 12.03%.

ha registrato nella presentazione 930.000 telespettatori, share 9.11% e nel game un netto di 1.523.000, 12.03%. Su Italia 1 CSI ha registrato 467.000 telespettatori, share 3.21%.

ha registrato 467.000 telespettatori, share 3.21%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.65%.

ha registrato 735.000 telespettatori, share 4.65%. Su La7 The Good Wife ha registrato 106.000 telespettatori, share 1.11% e 117.000, 0.94%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 724.000 telespettatori, share 15.37%. Dedicato 680.000, 13.01%. Don Matteo. 895 . 000, 12.65% e 1.540.000, 13.35%.

ha totalizzato un netto di 724.000 telespettatori, share 15.37%. 680.000, 13.01%. 895 000, 12.65% e 1.540.000, 13.35%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 268.000, 5.14%. La nave dei sogni ha registrato 498.000 telespettatori, share 6.02%.

268.000, 5.14%. ha registrato 498.000 telespettatori, share 6.02%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 282.000, 5.46% e nel programma 334.000 6.40%. Agorà estate extra 319.000, 6.18%. Elisir d’Estate 239.000, 4.61%. Dopo il TG Quante Storie 535.000, 5.43% e 526.000, 4.39%. Passato e presente 478.000, 3.56%.

ha registrato nella presentazione 282.000, 5.46% e nel programma 334.000 6.40%. 319.000, 6.18%. 239.000, 4.61%. Dopo il TG 535.000, 5.43% e 526.000, 4.39%. 478.000, 3.56%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 808.000, 15.44% e nella seconda 641.000, 12.48%. Forum ha registrato 1.122.000 telespettatori, share 14.34%.

nella prima parte 808.000, 15.44% e nella seconda 641.000, 12.48%. ha registrato 1.122.000 telespettatori, share 14.34%. Su Italia 1 Bones ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.26% e 285.000, 4.01%.

ha registrato 176.000 telespettatori, share 3.26% e 285.000, 4.01%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 123.000 telespettatori, share 2.10%. Dopo il Tg Il Segreto 168.000, 1.53%. Un detective in corsia 319.000, 2.42%.

ha ottenuto 123.000 telespettatori, share 2.10%. Dopo il Tg 168.000, 1.53%. 319.000, 2.42%. Su La7 Omnibus ha registrato 126.000 telespettatori, share 2.70%, nel segmento News 68.000, 2.09% e nel Dibattito 117.000, 2.26%. Coffee Break Estate 144.000, 2.80%. L’aria che tira Estate 242.000, 4.06%; L’aria che tira Estate – Oggi 288.000, 2.69%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.227.000, 9.94%. Il paradiso delle signore ha registrato 857.000, 8.13%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 989.000, 10.53% e nella seconda 1.363.000, 15.67%.

1.227.000, 9.94%. ha registrato 857.000, 8.13%. ha registrato nella prima parte 989.000, 10.53% e nella seconda 1.363.000, 15.67%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 550.000 telespettatori, share 4.46% e 644.000, 6.04%.

ha registrato 550.000 telespettatori, share 4.46% e 644.000, 6.04%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 717.000 telespettatori, share 8.02%.

ha registrato 717.000 telespettatori, share 8.02%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 16.77%. Una Vita 2.071.000, 16.69%. Brave and Beautiful 1.678.000, 15.26%. Love is in the air 1.567.000, 16.44%. Il film tv Inga Lindstrom – Ritorno a casa un netto di 905.000, 10.42%.

ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 16.77%. 2.071.000, 16.69%. 1.678.000, 15.26%. 1.567.000, 16.44%. Il film tv un netto di 905.000, 10.42%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 744.000 telespettatori, 5.57% e 739.000, 5.87%. Will & Grace un netto di 316.000, 3.74%.

ha registrato 744.000 telespettatori, 5.57% e 739.000, 5.87%. un netto di 316.000, 3.74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 789.000 telespettatori, 6.62% di share. Il film Il corsaro nero un netto di 265.000, 3%.

ha registrato un netto di 789.000 telespettatori, 6.62% di share. Il film un netto di 265.000, 3%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 209.000 telespettatori, share 2%. La7 Doc 119.000, 1.41%.

Seconda serata

Su Rai 1 Overland 22 ha registrato 810.000 telespettatori, share 8.32%.

ha registrato 810.000 telespettatori, share 8.32%. Su Rai 2 N.C.I.S. New Orleans ha registrato 332.000 telespettatori, share 2.82%. Paralimpiadi Tokyo 2020 201.000, 3.85%.

ha registrato 332.000 telespettatori, share 2.82%. 201.000, 3.85%. Su Rai 3 La mia passione – Pietro Bartolo 354.000, 3.45%. Tg3 Lineanotte ha registrato 328.000 telespettatori, share 4.97%.

354.000, 3.45%. ha registrato 328.000 telespettatori, share 4.97%. Su Canale 5 Il film Focus – Niente è come sempre ha registrato un netto di 413.000 telespettatori, share 6.52%.

ha registrato un netto di 413.000 telespettatori, share 6.52%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victims Unit ha registrato 659.000 telespettatori, share 5.51%; 492.000, 6.93% e 358.000, 7.67%.

ha registrato 659.000 telespettatori, share 5.51%; 492.000, 6.93% e 358.000, 7.67%. Su Rete 4 Il film Il mostro di Cleveland ha registrato 283.000 telespettatori, share 5.84%.

ha registrato 283.000 telespettatori, share 5.84%. Su La7 Il film Amazing Grace ha registrato un netto di 64.000 telespettatori, share 1.68%

TG

Tg1 ore 13:30 2.931.000, 21.65%; ore 20:00 4.021.000, 25.05%.

2.931.000, 21.65%; 4.021.000, 25.05%. Tg2 ore 13:00 1.861.000, 14.56%; ore 20:30 1.336.000, 7.61%.

1.861.000, 14.56%; 1.336.000, 7.61%. Tg3 ore 14:30 1.612.000, 13.17%; ore 19:00 1.568.000, 13.14%.

1.612.000, 13.17%; 1.568.000, 13.14%. Tg5 ore 13:00 2.596.000, 20.11%; ore 20:00 2.759.000, 16.81%.

2.596.000, 20.11%; 2.759.000, 16.81%. Studio Aperto ore 12:25 1.381.000, 12.94%; ore 18:30 605.000, 6.20%.

1.381.000, 12.94%; 605.000, 6.20%. Tg4 ore 12.00 302.000, 3.62%; ore 18:55 518.000, 4.26%.

302.000, 3.62%; 518.000, 4.26%. Tg La7 ore 13:30 410.000, 3.04%; ore 20:00 752.000, 4.62%.

Dati AUDITEL™