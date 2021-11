Ascolti tv venerdì 26 novembre 2021: The Voice Senior vs GF Vip 6

Gli ascolti tv del venerdì, col ritorno di The Voice Senior su Rai 1, Grande Fratello Vip 6 su Canale 5 e i canonici appuntamenti con Quarto Grado, Propaganda Live, Fratelli di Crozza e Bake Off Italia. The Voice Senior vince la serata con 3,6 milioni di telespettatori contro i 2,9 del Grande Fratello Vip, che però supera in share finendo nettamente più tardi. Ottimo il risultato di Fratelli di Crozza, che conquista il terzo gradino del podio con quasi 1,2 milioni di telespettatori, mettendosi alle spalle sia The Good Doctor, di stretta misura, sia Le Iene Show, che supera di pochissimo il milione di telespettatori. Seguono Quarto Grado, Propaganda Live e il doc su Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior , prima puntata, ha registrato 3.645.000 telespettatori, share 18,6%.

, prima puntata, ha registrato 3.645.000 telespettatori, share 18,6%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.141.000 telespettatori, share 4,8%. The Resident 789.000, 4%.

ha registrato 1.141.000 telespettatori, share 4,8%. 789.000, 4%. Su Rai 3 Il doc Afghanistan: 20 anni dopo ha registrato 682.000 telespettatori, share 3,2%.

ha registrato 682.000 telespettatori, share 3,2%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.915.000 telespettatori, share 19,3%.

ha registrato 2.915.000 telespettatori, share 19,3%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.007.000, 6,2%.

ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 1.007.000, 6,2%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 905.000 telespettatori, share 5,2%.

ha registrato 905.000 telespettatori, share 5,2%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 792.000 telespettatori, share 4,7%.

ha registrato 792.000 telespettatori, share 4,7%. Su Tv8 La serie Petra è stata vista da 298.000 telespettatori, share 1,7%.

è stata vista da 298.000 telespettatori, share 1,7%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.169.000 telespettatori, share 5,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? .000, %. Un posto al sole .000, %.

.000, %. .000, %. .000, %. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 NCIS ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %. Su La7 Otto e mezzo ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Italia 1 CSI ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.023.000 telespettatori, share 18,8%. Storie italiane nella prima parte 866.000, 16% e nella seconda 877.000, 13,7%. È sempre Mezzogiorno .000, %.

ha totalizzato un netto di 1.023.000 telespettatori, share 18,8%. nella prima parte 866.000, 16% e nella seconda 877.000, 13,7%. .000, %. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 592.000 telespettatori, share 8,6% e nella seconda 988.000, 9,4%.

ha registrato nella prima parte 592.000 telespettatori, share 8,6% e nella seconda 988.000, 9,4%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Extra .000, %. Elisir nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Dopo il TG Quante Storie .000, %. Le storie di Passato e presente .000, %.

ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nel segmento Extra .000, %. nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Dopo il TG .000, %. .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Forum ha registrato .000 telespettatori, share %.

nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Il Segreto .000, %. La signora in giallo .000, %.

ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break .000, %. L’aria che tira .000, %; L’aria che tira – Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno .000, %. Il paradiso delle signore ha registrato .000, %. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %.

.000, %. ha registrato .000, %. ha registrato nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato .000 telespettatori, share %. Detto Fatto .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 #Maestri .000, %. Aspettando Geo .000, %. Geo ha registrato .000 telespettatori, share %.

.000, %. .000, %. ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %. Una Vita .000, %. Uomini e donne .000, % e nel Finale .000, %. Amici di Maria De Filippi .000, %. GF Vip .000, %. Love is in the air .000, %. Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. .000, % e nel Finale .000, %. .000, %. .000, %. .000, %. nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %. Su Italia 1 I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %. Due uomini e mezzo un netto di .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, %. un netto di .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film Cuori ribelli un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma .000, %; Tagadoc .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 The Resident ha registrato .000 telespettatori, share %. Onorevoli confessioni .000, %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. .000, %. Su Rai 3 La versione di Fiorella .000, %. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

.000, %. ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™