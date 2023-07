Gli ascolti tv del venerdì, con le repliche di Tale e Quale Show, le storie di Quarto Grado, le vicende amorose de La ragazza e l’ufficiale, le gare della Diamond League, oltre ai film e alle serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show – Il Torneo, in replica, ha registrato 1.987.000 telespettatori, share 16,62%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.474.000 telespettatori, share 12,86%.Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.168.000 telespettatori, share 8,56%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 945.000, 7,98%. Su Rai 3 Atletica – Diamond League Montecarlo è stato visto da 709.000 telespettatori, share 5,09% e a seguire, dalle 22, Boris Giuliano – Un poliziotto a Palermo 378.000, 3,34%. Su La7 il film Un colpo perfetto 488.000 telespettatori, share 3,85%. Su Rai 2 L’isola delle trenta bare 398.000 telespettatori, share 3,05%. Su Tv8 la serie I delitti del Barlume 342.000, 2,6%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 329.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.010.000, 20,97%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.228.000 telespettatori, share 15,58%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 552.000 telespettatori, share 3,79%. NCIS su Italia 1 registra 900.000 telespettatori, share 6,38% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 743.000 telespettatori, share 5,44% e nella seconda 849.000, 5,85%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 887.000 telespettatori, share 6,20%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 268.000 telespettatori, share 1,9% e su Nove Cash or Trash ha registrato 257.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.071.000, 23,52%, e nel game un netto di 2.881.000, 26,95%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.163.000 telespettatori, share 13,99% e nel game un netto di 1.595.000, 15,40%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 530.000, 4,30%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 339.000 telespettatori, share 2,82%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 648.000 telespettatori, share 5,05%, mentre su La7 Padre Brown 140.000, 1,76%, e 126.000, 1,23%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 679.000 telespettatori, share 18,46%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 753.000, 17,43%; a seguire Camper in viaggio 1.131.000, 15,76% e Camper ha ottenuto 1.480.000, 15,81%. Su Rai 2 Mondiali Nuoto – Tuffi Piattaforma 10m Uomini – Semifinale ha registrato 244.000 telespettatori, share 6,32%, Pallanuoto Cina-Italia 257.000, 6,41%; Tuffi Femminile 412.000, 7,66%; Nuoto Sincronizzato F 491.000, 5,76%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 126.000, 3,21%, nel programma 191.000, 5,07%, e nel segmento Extra 153.000, 3,85%, mentre Elisir – A gentile richiesta 131.000, 3,29%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 467.000, 5,80% e 360.000, 3,71%; Passato e Presente 366.000, 3,34%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 727.000 telespettatori, share 19,51% e 822.000, 20,93%, con Forum Estate a 1.284.000, 19,70%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 202.000 telespettatori, share 3,32% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 120.000 telespettatori, share 2,58% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 143.000, 1,66% e La signora del West 235.000, 2,21%. La7 ha ottenuto con Omnibus 157.000 telespettatori, share 4,34%, nel segmento News 139.000, 4,82% e nel Dibattito 145.000, 3,78%; quindi Coffee Break 174.000, 4,40% e L’aria che tira Estate 240.000, 4,74% e L’aria che tira Oggi – Estate 328.000, 3,72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.144.000, 11,45% e nella seconda 1.144.000, 13,72%, Sei sorelle 775.000, 10,03%; Estate in diretta nella presentazione 1.183.000, 16,30%, e nel programma 1.454.000, 19,23%. Su Rai 2 Mondiali Nuoto – Pallanuoto – Cina – Italia 384.000, 3,71%; Tour de France in diretta ha registrato 908.000 telespettatori, share 10,88%; Tour de France all’arrivo 1.285.000, 16,66%; TouReplay 499.000, 6,84%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 705.000, 9,14%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.375.000 telespettatori, share 21,68%, Terra Amara 2.384.000, 23,16%, La promessa 1.985.000, 22,30%, My Home My Destiny .000, %; Un altro domani 1.188.000, 15,80%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 443.000 telespettatori, 4,16%, mentre Person of interest 242.000, 3,30%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 567.000 telespettatori, 5,76% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 484.000, 6%, e il film L’inferno sommerso un netto di 266.000, 3,49%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 216.000 telespettatori, share 2,52%. C’era una volta… il Novecento un netto di 152.000, 2%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 486.000 telespettatori, share 8,92%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 162.000, 1,93%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate 318.000, 5,26%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 333.000, 7,32%. Su Italia 1 Law & Order: Organized crime 565.000, 5,83%. Su La7 il film Manhattan un netto di 65.000, 1,17%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.722.000, 24,62%; ore 20:00 3.260.000, 25,38%.

2.722.000, 24,62%; 3.260.000, 25,38%. Tg2 ore 13:00 1.233.000, 12,11%; ore 20:30 952.000, 6,91%.

1.233.000, 12,11%; 952.000, 6,91%. Tg3 ore 14:30 1.236.000, 12,22%; ore 19:00 1.148.000, 11,80%.

1.236.000, 12,22%; 1.148.000, 11,80%. Tg5 ore 13:00 2.512.000, 24,25%; ore 20:00 2.471.000, 19,02%.

2.512.000, 24,25%; 2.471.000, 19,02%. Studio Aperto ore 12:25 1.023.000, 11,83%; ore 18:30 442.000, 5,55%.

1.023.000, 11,83%; 442.000, 5,55%. Tg4 ore 12.00 212.000, 3,10%; ore 18:55 457.000, 4,59%.

212.000, 3,10%; 457.000, 4,59%. Tg La7 ore 13:30 505.000, 4,61%; ore 20:00 758.000, 5,83%.

Dati AUDITEL™