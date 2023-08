Gli ascolti tv del venerdì, tra repliche e film, in attesa che il Campionato di Serie A riaccenda la tv e che inizi, ormai a breve, la nuova stagione televisiva. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 gli Europei di Pallavolo Femminile con il match Italia – Svizzera (21:15 – 22:38) ha ottenuto 1.669.000 telespettatori, share 12,19%. Su Rai 1 Sogno e son desto 3 (21:28 – 23:57) ha registrato 1.605.000 telespettatori, share 13,79%. Su Canale 5 il film Vi presento Christopher Robin ha ottenuto un netto di 1.127.000 telespettatori, share 8,61%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stato visto da un netto di 1.115.000 telespettatori, share 8,27%. Su Rete 4 Terzo Indizio ha registrato 714.000, 5,97%. Su La7 il film Malice, il sospetto 444.000 telespettatori, share 3,44%. Su Rai 3 il film The Hateful Eight è stato visto da 430.000 telespettatori, share 3,74%. Su Nove Ficarra e Picone – Sono cose che capitano 348.000 telespettatori, share 2,9%.Su Tv8 la serie I delitti del BarLume 335.000, 2,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.687.000, 19,05%; Paperissima Sprint su Canale 5 1.873.000 telespettatori, share 13,32%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 585.000, 4,51% e a seguire Via dei Matti n.0 496.000, 3,66%, Le storie di Un posto al sole che registra 637.000, 4,50%. CSI:Miami su Italia 1 registra 823.000 telespettatori, share 5,92% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 705.000 telespettatori, share 5,14% e nella seconda 852.000, 5,99%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 929.000 telespettatori, share 6,59%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 414.000 telespettatori, share 3% e su Nove Cash or Trash ha registrato 467.000 telespettatori, share 3,31%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.241.000, 24,93%, e nel game un netto di 3.032.000, 26,48%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.129.000 telespettatori, share 12,98% e nel game un netto di 1.499.000, 14,51%. Su Rai 2 Hawai Five-0 ha ottenuto un netto di 518.000, 4,15%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 356.000 telespettatori, share 3,01%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 510.000 telespettatori, share 3,93%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 731.000 telespettatori, share 20,36%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 737.000, 17,23%; a seguire Camper in viaggio 1.203.000, 15,73% e Camper ha ottenuto 1.480.000, 14,64%. Su Rai 2 Dream Hotel – Mauritius ha registrato 421.000 telespettatori, share 6,08%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 170.000, 4,28%, nel programma 196.000, 5,01%, e nel segmento Extra 176.000, 4,43%, mentre Elisir – A gentile richiesta 147.000, 3,80%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 466.000, 5,40% e 387.000, 3,72%; Passato e Presente 433.000, 3,74%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 735.000 telespettatori, share 18,73% e 721.000, 18,43%, con Forum Estate a 1.278.000, 19,18%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 251.000 telespettatori, share 4,07% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 142.000 telespettatori, share 3,23% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 151.000, 1,66% e La signora del West 230.000, 2,04%. La7 ha ottenuto con Omnibus 132.000, 4,07% e nel segmento News 88.000, 3,35%; quindi In Onda 94.000, 2,38%; Josephine Ange Gardien 36.000, 0,92% e L’aria che tira Estate – Il diario 127.000, 1,65%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.130.000, 11,73% e nella seconda 1.130.000, 13,69%, Sei sorelle 763.000, 10,17%; Estate in diretta nella presentazione 1.109.000, 15,22%, e nel programma 1.511.000, 19,32%. Su Rai 2 Campionato Europeo Pallavolo F 227.000, 2,14%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 246.000 telespettatori, share 2,70% e 292.000, 3,81%; Candice Renoir 289.000, 3,86%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 668.000, 8,42%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.098.000 telespettatori, share 18,80%, Terra Amara 2.027.000, 21,20%, La promessa 1.637.000, 20,99%; My Home My Destiny 1.360.000, 18,32%; Un altro domani 1.114.000, 14,47%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 559.000 telespettatori, 4,92%, mentre Person of interest 291.000, 3,88%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 565.000 telespettatori, 5,62% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 333.000, 4,26e%, e il film La rivolta dei Pretoriani un netto di .000, %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 200.000 telespettatori, share 2,27%. C’era una volta… il Novecento un netto di 140.000, 1,84%; il doc Immagini scioccanti 109.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 401.000 telespettatori, share 8,61%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 512.000, 5,55%. Su Canale 5 il film Benvenuti a Marwen un netto di 234.000, 5,43%. Su Italia 1 Law & Order: Organized Crime 545.000, 5,56%. Su La7 il match di Roshn Saudi League Alnassr vs Altaawoun un netto di 92.000, 1,98%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.788.000, 24,09%; ore 20:00 3.440.000, 26,42%.

2.788.000, 24,09%; 3.440.000, 26,42%. Tg2 ore 13:00 1.306.000, 11,84%; ore 20:30 1.151.000, 8,36%.

1.306.000, 11,84%; 1.151.000, 8,36%. Tg3 ore 14:30 1.374.000, 13,35%; ore 19:00 1.113.000, 11,41%.

1.374.000, 13,35%; 1.113.000, 11,41%. Tg5 ore 13:00 2.923.000, 26,29%; ore 20:00 2.414.000, 18,32%.

2.923.000, 26,29%; 2.414.000, 18,32%. Studio Aperto ore 12:25 1.264.000, 13,80%; ore 18:30 386.000, 4,69%.

1.264.000, 13,80%; 386.000, 4,69%. Tg4 ore 12.00 275.000, 3,99%; ore 18:55 458.000, 4,58%.

275.000, 3,99%; 458.000, 4,58%. Tg La7 ore 13:30 431.000, 3,72%; ore 20:00 669.000, 5,08%.

Dati AUDITEL™