Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live) ha registrato 3.635.000 telespettatori, share 22,23%, mentre su Canale 5 la serie Viola come il mare ha ottenuto 2.626.000 telespettatori, share 15,62%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.283.000 telespettatori, share 6,59%. Su Italia 1 il film Rambo III è stato visto da un netto di 1.123.000 telespettatori, share 6,09%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.063.000, 7,15%. Su La7 Propaganda Live 919.000 telespettatori, share 6,61%. Su Rai 2 SWAT 657.000 telespettatori, share 3,24% e 660.000, 3,63%. Su Rai 3 il film Qualunquemente è stato visto da 558.000 telespettatori, share 3,23%. Su Tv8 MasterChef 10 in chiaro 390.000, 1,99%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.088.000 telespettatori, share 20,20%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.383.000 telespettatori, share 16,70%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 848.000 telespettatori, share 4,18% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.028.000, 5,67% e a seguire Via dei Matti n.0 973.000, 5,03%, Il cavallo e la torre 1.570.000, 7,84%, quindi Un posto al sole che registra 1.498.000, 7,35%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.190.000 telespettatori, share 5,91% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.195.000 telespettatori, share 6,01% e nella seconda 996.000, 4,90%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.854.000 telespettatori, share 9,15%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 399.000 telespettatori, share 2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 486.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2853.000 telespettatori, share 23,41% e nel game un netto di 4201.000, 27,06%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1737.000 telespettatori, share 15,54% e nel game un netto di 2769.000, 19,62%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 313.000, 1,72%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 734.000 telespettatori, share 4,23%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 676.000 telespettatori, share 14,58%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 697.000, 16,28%; Speciale Tg1 – Il nuovo Parlamento 1.052.000, 18,19%; Linea Verde Explora ha ottenuto 1182.000, 10,50%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 479.000 telespettatori, share 9,02%, e nella seconda parte 808.000, 9,33%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 370.000, 7,20%, nel programma 388.000, 8,42%, e nel segmento Extra 234.000, 6,08%, mentre Elisir 250.000, 5,06%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 567.000, 5,33% e Passato e Presente 534.000, 4,34%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 909.000 telespettatori, share 20,10% e 763.000, 19,76%, con Forum a 1.374.000, 20,63%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,97% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 121.000 telespettatori, share 2,52% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 225.000, 2,48% e La signora in giallo 634.000, 5,38%. La7 ha ottenuto con Omnibus 224.000 telespettatori, share 4,88%, nel segmento News 138.000, 3,89% e nel Dibattito 238.000, 4,93%; quindi Coffee Break 233.000, 5,99% e L’aria che tira 406.000, 8,17% e L’aria che tira Oggi 534.000, 5,71%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1518.000, 13,09% e nel programma 1566.000, 16,03%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1800.000, 22,41%, mentre La vita in diretta nella presentazione 1418.000, 18,33% e nel programma 1816.000, 20%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 623.000 telespettatori, share 5,63; Bella ma’ 314.000, 3,82%. Su Rai 3 Superquark – Prepararsi al futuro 497.000, 5,07%. Aspettando Geo ha ottenuto 464.000, 5,99%, Geo 908.000, 9,62%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2497.000 telespettatori, share 20,33%, Una vita 2246.000, 19,65%, Uomini e donne 2601.000, 26,50; Amici di Maria De Filippi 1640.000, 20,35%; GF Vip 1432.000, 18,17%; Un altro domani 1264.000, 16,41%; Pomeriggio Cinque 1492.000, 16,56%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 588.000 telespettatori, 4,99%, mentre The Mentalist 247.000, 2,85%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 6,37% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 294.000, 3,47% e il film Airport ’75 un netto di 313.000, 3,56%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 402.000 telespettatori, share 3,54% e nel programma 491.000, 5,32% e Tagadà Focus 440.000, 5,63%. Tg La7 Diario Politico 528.000, 4,80%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato 589.000 telespettatori, share 10,73%. Su Rai 2 A tutto calcio 251.000, 2,14%. Su Rai 3 Ossi di Seppia 297.000 telespettatori, share 2,40%; Tg3 LineaNotte 343.000, 4,71%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 733.000, 11,49%. Su Italia 1 il film Into the sun ha registrato un netto di 333.000 telespettatori, share 4,06%, mentre su Rete 4 All rise un netto di 221.000, 5,50%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.881.000, 23,07%; ore 20:00 4.628.000, 24,73%.

Tg2 ore 13:00 1.938.000, 17,10%; ore 20:30 1.179.000, 5,92%.

Tg3 ore 14:30 1.452.000, 13,02%; ore 19:00 1.890.000, 13,61%.

Tg5 ore 13:00 2.845.000, 24,78%; ore 20:00 3.771.000, 19,94%.

Studio Aperto ore 12:25 990.000, 10,77%; ore 18:30 476.000, 4,99%.

Tg4 ore 12.00 205.000, 2,98%; ore 18:55 649.000, 4,51%.

Tg La7 ore 13:30 621.000, 5,03%; ore 20:00 1.361.000, 7,11%.

