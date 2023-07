Gli ascolti tv del venerdì, con le repliche di Tali e Quali, le nuove puntate de La ragazza e l’ufficiale, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tali e quali ha registrato 1.999.000 telespettatori, share 16,28%. Su Canale 5 la serie La ragazza e l’ufficiale ha ottenuto 1.675.000 telespettatori, share 14,4%. Su Italia 1 la serie Chicago PD è stata vista da un netto di 1.290.000 telespettatori, share 9,43%. Su Rete 4 Quarto Grado – Le storie ha registrato 1.027.000, 9,63%. Su Rai 2 la miniserie L’isola delle trenta bare 519.000 telespettatori, share 3,97%. Su La7 il film La Pantera Rosa un netto di 404.000 telespettatori, share 3,14%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza 342.000 telespettatori, share 2,50%. Su Tv8 la serie I delitti del Barlume 324.000, 2,45%. Su Rai 3 il film Judas and the Black Messiah è stato visto da 321.000 telespettatori, share 2,39%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.714.000, 19,11%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.108.000 telespettatori, share 14,83%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 615.000 telespettatori, share 4,32% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 585.000, 4,67% e a seguire Via dei Matti n.0 551.000, 4,13%, Un posto al sole che registra 1.172.000, 8,23%. NCIS su Italia 1 registra 1.039.000 telespettatori, share 7,39% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 568.000 telespettatori, share 4,12% e nella seconda 722.000, 5,05%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 930.000 telespettatori, share 6,55%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 334.000 telespettatori, share 2,42% e su Nove Cash or Trash – Chi offre di più ha registrato 319.000 telespettatori, share 2,25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.995.000, 22,39%, e nel game un netto di 2.866.000, 26,41%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.239.000 telespettatori, share 14,49% e nel game un netto di 1.720.000, 16,42%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 619.000, 4,98%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 444.000 telespettatori, share 3,70%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 530.000 telespettatori, share 4,13%, mentre su La7 Padre Brown 72.000, 0,88%, e 66.000, 0,64%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 771.000 telespettatori, share 20,28%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 589.000, 14,61%; a seguire Camper in viaggio 1.120.000, 15,77% e Camper ha ottenuto 1.604.000, 16,36%. Su Rai 2 La nave dei sogni – Montenegro ha registrato 403.000 telespettatori, share 5,91%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 206.000, 5,21%, nel programma 222.000, 5,81%, e nel segmento Extra 141.000, 3,94%, mentre Elisir – A gentile richiesta 127.000, 3,52%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 433.000, 5,22% e 342.000, 3,36%; Passato e Presente 314.000, 2,82%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 727.000 telespettatori, share 18,87% e 720.000, 20,14%, con Forum Estate a 1.229.000, 19,11%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 266.000 telespettatori, share 4,55% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 94.000 telespettatori, share 2,12% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 187.000, 2,13% e La signora del West 258.000, 2,33%. La7 ha ottenuto con Omnibus 156.000 telespettatori, share 4,20%, nel segmento News 119.000, 3,80% e nel Dibattito 141.000, 3,65%; quindi Coffee Break 118.000, 3,27% e L’aria che tira Estate 200.000, 4,22% e L’aria che tira Oggi – Estate 353.000, 3,89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.133.000, 10,93% e nella seconda 1.020.000, 11,72%, Sei sorelle 760.000, 9,58%; Estate in diretta nella presentazione 1.248.000, 6,32%, e nel programma 1.558.000, 19,87%. Su Rai 2 Atletica Leggera Campionati del Mondo Paralimpici 594.000, 5,66%; Tour de France in diretta ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 11,64%; Tour de France all’arrivo 1.381.000, 17,52%; TouReplay 555.000, 7,37%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 722.000, 9%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.624.000 telespettatori, share 22,61%, Terra Amara 2.653.000, 24,56%, La promessa 1.934.000, 21,06%, My Home My Destiny 1.462.000, 17,80%; Un altro domani 1.029.000, 13,19%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 408.000 telespettatori, 3,68%, mentre Person of interest 266.000, 3,49%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 549.000 telespettatori, 5,37% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 410.000, 4,86%, e il film The Swarm – Lo sciame un netto di 323.000, 4,09%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 205.000 telespettatori, share 2,31%; La7 Doc 117.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice ha registrato 339.000 telespettatori, share 6,91%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 206.000, 2,35%. Su Rai 3 Petrolio 225.000 telespettatori, share 2,35%; Tg3 LineaNotte Estate 205.000, 3,23%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato 393.000, 7,88%. Su Italia 1 Law & Order: organized crime un netto di 692.000, 6,64%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.821.000, 24,34%; ore 20:00 3.181.000, 24,77%.

Tg2 ore 13:00 1.391.000, 12,93%; ore 20:30 1.134.000, 8,17%.

Tg3 ore 14:30 1.155.000, 10,89%; ore 19:00 1.205.000, 12,39%.

Tg5 ore 13:00 2.724.000, 24,98%; ore 20:00 2.429.000, 18,68%.

Studio Aperto ore 12:25 1.087.000, 12,13%; ore 18:30 385.000, 4,59%.

Tg4 ore 12.00 290.000, 4,30%; ore 18:55 388.000, 3,91%.

Tg La7 ore 13:30 481.000, 4,18%; ore 20:00 637.000, 4,91%.

Dati AUDITEL™