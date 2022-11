Gli ascolti tv del venerdì, con la proclamazione del vincitore dell’edizione 2022 di Tale e Quale Show su Rai 1, Zalone su Canale 5, basket, film e serie tv, oltre a Fratelli di Crozza e Propaganda Live.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale Show (live e vincitore) ha registrato nella presentazione 4.477.000, 22,79% e nel programma 4.454.000 telespettatori, share 28,07%, mentre su Canale 5 il film Quo vado? ha ottenuto 2.094.000 telespettatori, share 11,76%. Su Nove Fratelli di Crozza 1.299.000 telespettatori, share 6,76%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 1.068.000, 7,28%. Su Italia 1 il film Shooter è stato visto da un netto di 1.065.000 telespettatori, share 6,19%. Su La7 Propaganda Live 747.000 telespettatori, share 5,43%. Su Rai 2 il match Italia – Spagna, Qualificazione Coppa del Mondo 2023 di Basket, un netto di 594.000 telespettatori, share 3,18%. Su Tv8 MasterChef 10 in chiaro 445.000, 2,33%. Su Rai 3 il docufilm Romanzo Radicale – Io sono Marco Pannella è stato visto da 400.000 telespettatori, share 2,15%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.567.000 telespettatori, share 22,72%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.036.000 telespettatori, share 15,17%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 930.000, 5,05% e a seguire Via dei Matti n.0 947.000, 4,95%, Il cavallo e la torre 1.514.000, 7,67%, quindi Un posto al sole che registra 1.701.000, 8,41%. NCIS su Italia 1 registra 1.061.000 telespettatori, share 5,30% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.033.000 telespettatori, share 5,26% e nella seconda 1.047.000, 5,17%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.635.000 telespettatori, share 8,11%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 436.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 626.000 telespettatori, share 3,15%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.062.000 telespettatori, share 22,57% e nel game un netto di 4.094.000, 25,36%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.420.000 telespettatori, share 18,54% e nel game un netto di 3.437.000, 21,80%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 325.000, 1,77%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 617.000 telespettatori, share 3,50%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 739.000 telespettatori, share 3,96%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 150.000, 1%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 659.000 telespettatori, share 14,52%, mentre UnoMattina ha registrato 836.000, 19,48%; a seguire Storie Italiane 724.000, 17,82%, 690.000, 14,62%, e È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.516.000, 16,52%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato 498.000 telespettatori, share % e 782.000, 8,99%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 283.000, 5,81%, nel programma 278.000, 6,20%, e nel segmento Extra 223.000, 5,52%, mentre Elisir 223.000, 4,58%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 716.000, 6,62% e Passato e Presente 544.000, 4,46%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1060.000 telespettatori, share 23,64% e 870.000, 21,42%, con Forum a 1.405.000, 21,01%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 202.000 telespettatori, share 3,35% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 135.000 telespettatori, share 2,82% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 177.000, 1,91% e La signora in giallo 587.000, 4,95%. La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 4,06%, nel segmento News 129.000, 3,50% e nel Dibattito 191.000, 4,08%; quindi Coffee Break 174.000, 4,27% e L’aria che tira 301.000, 6,04% e L’aria che tira Oggi 422.000, 4,44%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.519.000, 13,30% e nel programma 1.428.000, 14,73%; a seguire Il paradiso delle signore ha registrato 1.755.000, 20,74%, mentre La vita in diretta 2.287.000, 21,37%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 581.000 telespettatori, share 5,34%; Bella ma’ nel segmento BellaQuiz 305.000, 3,24% e nel programma 385.000, 4,46%; il match Italia – Austria, amichevole calcio femminile, un netto di 411.000, 3,39%. Su Rai 3 Superquark – Prepararsi al futuro 624.000, 6,56%; Aspettando Geo ha ottenuto 666.000, 7,92%, Geo 1.371.000, 12,61%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.417.000 telespettatori, share 19,83%, Una vita 2.193.000, 19,41%, Uomini e donne 2.573.000, 26,74%; e nel Finale 2.229.000, 25,42% Amici di Maria De Filippi 1.755.000, 20,89%; GF Vip 1.550.000, 18,26%; Un altro domani 1.300.000, 15,05%; Pomeriggio Cinque 1.664.000, 15,44%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 536.000 telespettatori, 4,57%, mentre The Mentalist 383.000, 3,57%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 621.000 telespettatori, 5,78% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 407.000, 4,67% e il film Pericolosamente insieme un netto di 386.000, 3,81%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 333.000 telespettatori, share 2,99% e nel programma 341.000, 3,71%. Padre Brown 128.000, 1,42% e 157.000, 1,39%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Tv7 ha registrato 577.000 telespettatori, share 11,55%. Su Rai 2 A tutto calcio 255.000, 2,51%. Su Rai 3 Ossi di Seppia 241.000 telespettatori, share 1,76% e 208.000, 1,77%; Tg3 LineaNotte 252.000, 3,38%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show 703.000, 11%. Su Italia 1 il film Die Hard – Vivere o morire ha registrato un netto di 389.000 telespettatori, share 6,99%, mentre su Rete 4 All rise 232.000, 5,88%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.950.000, 24,07%; ore 20:00 4.619.000, 24,76%.

2.950.000, 24,07%; 4.619.000, 24,76%. Tg2 ore 13:00 1.587.000, 13,89%; ore 20:30 949.000, 4,82%.

1.587.000, 13,89%; 949.000, 4,82%. Tg3 ore 14:30 1.391.000, 12,63%; ore 19:00 2.052.000, 13,75%.

1.391.000, 12,63%; 2.052.000, 13,75%. Tg5 ore 13:00 2.648.000, 22,92%; ore 20:00 4.076.000, 21,64%.

2.648.000, 22,92%; 4.076.000, 21,64%. Studio Aperto ore 12:25 1.055.000, 11,40%; ore 18:30 699.000, 5,57%.

1.055.000, 11,40%; 699.000, 5,57%. Tg4 ore 12.00 276.000, 3,99%; ore 18:55 667.000, 4,37%.

276.000, 3,99%; 667.000, 4,37%. Tg La7 ore 13:30 550.000, 4,51%; ore 20:00 1.213.000, 6,43%.

Dati AUDITEL™