Gli ascolti tv del venerdì, con la Coppa Italia su Italia 1, le repliche dello show di Ranieri su Rai 1, film e serie tv un po’ ovunque. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Sogno e son desto ha registrato 1.621.000 telespettatori, share 13,41%. Su Canale 5 il film La conseguenza ha ottenuto un netto di 1.463.000 telespettatori, share 11,65%. Su Rete 4 Terzo Indizio ha registrato 873.000, 8,10%. Su Italia 1 Coppa Italia: Bologna – Cesena è stata vista da un netto di 689.000 telespettatori, share 5,37%. Su Rai 3 iIl grande Paese è stato visto da 548.000 telespettatori, share 4,76%. Su Rai 2 la serie Professor T 564.000 telespettatori, share 4,18%, e 454.000, 3,82%. Su Tv8 la serie I delitti del BarLume 452.000, 3,6%. Su La7 il film Baby Boom 395.000 telespettatori, share 3,54%. Su Nove lo show Diciamoci la verità 368.000 telespettatori, share 3,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.887.000, 20,48%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.117.000 telespettatori, share 14,99%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 551.000 telespettatori, share 3,90% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 639.000, 5,24% e a seguire Quante Storie – Michela Murgia 671.000, 5,09%, Un posto al sole che registra 1.182.000, 8,34%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 688.000 telespettatori, share 5,03% e nella seconda 820.000, 5,78%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 830.000 telespettatori, share 5,88%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 390.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Cash or Trash ha registrato 295.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.058.000, 23,25%, e nel game un netto di 2.978.000, 27,74%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.008.000 telespettatori, share 12,07% e nel game un netto di 1.478.000, 14,27%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 494.000, 4,05%, mentre su Italia 1 Coppa Italia: Udinese – Catanzaro ha ottenuto un netto di 384.000 telespettatori, share 4,16%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 527.000 telespettatori, share 4,19%, mentre su La7 Padre Brown 98.000, 1,23%, e 141.000, 1,40%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 632.000 telespettatori, share 17,05%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 671.000, 16,93%; Camper in viaggio 1.147.000, 17,30% e Camper ha ottenuto 1.560.000, 16,55%. Su Rai 2 a seguire Mondiali di calcio femminile Spagna – Olanda (03:00 – 05:44) un netto di 17.000, 1,75%, e ai Tempi Supplementari 18.000, 2,04%; Coppa del Mondo femminile 2023, Quarti di Finale – Giappone – Svezia un netto di 115.000, 3,03%; Un ciclone in convento 360.000, 4,59%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 166.000, 4,13%, nel programma 158.000, 4,12%, e nel segmento Extra 153.000, 4,12%, mentre Elisir – A gentile richiesta 147.000, 4,01%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 352.000, 4,44% e 316.000, 3,18%; Passato e Presente 365.000, 3,31%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 789.000 telespettatori, share 20,69% e 700.000, 19,14%, con Forum Estate a 1.074.000, 17,69%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 217.000 telespettatori, share 4% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 97.000 telespettatori, share 2,36% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 151.000, 1,77% e La signora del West 252.000, 2,35%. La7 ha ottenuto con Omnibus 100.000 telespettatori, share 2,79%, nel segmento News 61.000, 2,31% e nel Dibattito 95.000, 2,45%; quindi Coffee Break 117.000, 3,19% e L’aria che tira Estate 141.000, 3,16% e L’aria che tira Oggi – Estate 263.000, 3%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.114.000, 11,26% e nella seconda 1.060.000, 13,07%, Sei sorelle 798.000, 10,79%; Estate in diretta nella presentazione 1.008.000, 14,10%, e nel programma 1.367.000, 17,80%. Su Rai 2 Mountain Bike Campionati del Mondo 317.000, 3,44%; Ciclismo: Campionati del mondo Paralimpici 439.000, 5,57%; Ciclismo: Campionati del mondo 673.000, 9,25%. Su Rai 3 SuperQuark + 435.000, 5,19% e 393.000, 4,88%; Geo Magazine ha ottenuto 649.000, 8,33%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.382.000 telespettatori, share 22,11%, Terra Amara 2.439.000, 24,41%, La promessa 1.954.000, 23,26%, My Home My Destiny 1.559.000, 20,79%; Un altro domani un netto di 983.000, 13,20%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 470.000 telespettatori, 4,36%, NCIS: New Orleans 214.000, 2.77%, e 220.000, 3,03%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 540.000 telespettatori, 5,59% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 383.000, 4,96%, e il film Ulisse contro Ercole un netto di 254.000, 3,39%. Su La7 Eden – Missione Pianeta Specale ha registrato 206.000 telespettatori, share 2,45%. La7 Doc 109.000, 1,49%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato 345.000 telespettatori, share 6,04%. Su Rai 2 Calcio Totale Estate 232.000, 2,86%. Su Canale 5 Speciale – Giffoni 53: Indispensabili ha registrato 344.000, 5%. Su Italia 1 il film Fighting un netto di 182.000, 4,34%. Su La7 il film Io e Annie 78.000, 2,1%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.558.000, 23,17%; ore 20:00 3.270.000, 25,86%.

2.558.000, 23,17%; 3.270.000, 25,86%. Tg2 ore 13:00 1.289.000, 12,44%; ore 20:30 908.000, 6,6%.

1.289.000, 12,44%; 908.000, 6,6%. Tg3 ore 14:30 1.195.000, 11,94%; ore 19:00 1.117.000, 11,51%.

1.195.000, 11,94%; 1.117.000, 11,51%. Tg5 ore 13:00 2.559.000, 24,31%; ore 20:00 2.423.000, 18,93%.

2.559.000, 24,31%; 2.423.000, 18,93%. Studio Aperto ore 12:25 983.000, 11,46%; ore 17:30 207.000, 2,81%.

983.000, 11,46%; 207.000, 2,81%. Tg4 ore 12.00 345.000, 5,59%; ore 18:55 425.000, 4,26%.

345.000, 5,59%; 425.000, 4,26%. Tg La7 ore 13:30 461.000, 4,18%; ore 20:00 665.000, 5,21%.

Dati AUDITEL™