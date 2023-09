Gli ascolti tv del sabato, con la Nazionale di Spalletti che pareggia in prima serata, ma domina la serata con uno share del 40%. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Macedonia del Nord – Italia, Qualificazioni Euro 2023, ha ottenuto un netto di 6.018.000, 39,56%. Su Canale 5 070, in replica, ha ottenuto 1.357.000 telespettatori, share 11%. Su Italia 1 il film Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha raccolto un netto di 673.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 2 il thriller Morte in Normandia ha ottenuto 661.000, 4,75%. Su Rete 4 il film Io speriamo che me la cavo ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, share 4,79%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 363.000 telespettatori, share 2,54%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 361.000, 2,5%. Su Rai 3 il film La Padrina – Parigi ha una nuova regina ha registrato 296.000 telespettatori, share 2,16%. Su Nove Un delitto senza corpo – Il caso Noventa ha registrato 270.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.768.000 telespettatori, share 11,43%. Su Rai 2 Tg2 Post estate 625.000, 4%. Su Rai 3 Blob ha registrato 556.000, 4,01%, Qui Venezia Cinema 495.000, 3,34%, Illuminate 489.000, 3,13%. NCIS su Italia 1 registra 993.000 telespettatori, share 6,52% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 601.000 telespettatori, share 4,01% e nella seconda 572.000, 3,67%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 397.000 telespettatori, share 2,60% e su Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 256.000 telespettatori, share 1,77%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.778.000 telespettatori, share 18,26%, e nel programma un netto di 2.929.000, 25,65%. Su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.332.000 telespettatori, share 14,38% e nel game un netto di 1.609.000, 14,38%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di 523.000, 4,01%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 415.000 telespettatori, share 3,31%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 529.000 telespettatori, share 3,91%. Su La7 il film Bello, onesto, emigrato Australia… 110.000, 1,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 837.000, 18,77%, Tg1 Edizione Straordinaria 876.000, 20%; Linea verde Sentieri 1.551.000, 16,30%, e 2.338.000, 19,32%. Su Rai 2 Tg2 Edizione Straordinaria 214.000, 4.26%; Felicità ha registrato 238.000 telespettatori, share 3,62%; il match Italia – Namibia, per i Mondiali 2023 di Rugby, un netto di 602.000, 4,88%. Su Rai 3 Storia delle nostre città ha ottenuto 137.000, 2,58%; dopo il Tg3 la rubrica Il Settimanale Estate 575.000, 5,98%; Istanbul la sublime 425.000, 3,38% e Geo Documentario 456.000, 3,53%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.204.000, 17,14% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 227.000 telespettatori, share 3,22%. Su Rete 4 il film Totò e Peppino divisi a Berlino ha dato la linea al Tg4 con un netto di 115.000 telespettatori, share 2,50% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 190.000, 1,99% e La signora in giallo 498.000, 3,91%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 153.000 telespettatori, share 3,86%, nel segmento News 91.000, 3,39% e nel Dibattito 154.000, 3,47%; quindi Coffee Break Estate 131.000, 3,07%, L’Aria Che Tira – Diario 135.000, 1,99%; Like – Tutto ciò che piace 157.000, 1,32%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.446.000, 12,16%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 967.000, 9,83%, quindi A Sua immagine nella prima parte 771.000, 9,14%, e nella seconda 776.000, 9,49%; il film Previsioni d’amore 651.000, 8,22%. Su Rai 2 Aspettando Bella Ma’ 244.000, 2,59% e 308.000, 3,93%; il match Italia – Macedonia del Nord per gli Europei di Volley maschile 956.000, 10,56%. Su Rai 3 Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 327.000, 4,37% e nel programma 427.000, 5,34%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.549.000 telespettatori, share 19,94%; Terra Amara 2.565.000, 24,90%; Verissimo, prima puntata, 1.798.000, 22,79% e nei Giri di Valzer 1.616.000, 20,16%. Su Italia 1 Freedom Short 369.000, 3,20%; La Brea 336.000, 4,34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 560.000 telespettatori, 4,86% di share; il film Sella d’argento un netto di 312.000, 3,87%. Su La7 il film Il federale 163.000, 1,55%; La7 Doc 65.000, 0,81%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 il film I cento passi .000, %. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film Una vita da gatto un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Noi ce la siamo cavata un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™