Ascolti tv sabato 9 ottobre 2021: Tu sì que vales, Stanlio & Ollio

Gli ascolti di un sabato segnato dall’assalto violento alla CGIL di Roma durante una manifestazione contro il Green Pass. Per seguire gli aggiornamenti, qualche programma va in diretta e si allunga, come In Onda. Ma in prima serata non c’è una grande concorrenza per Tu sì que vales dopo le due serate di Arena Suzuki: Rai 1 si dà ai film in attesa di Ballando con le stelle. Esorbitante, dunque, il risultato di Canale 5 che registra così oltre 5,2 milioni di telespettatori contro i 2,1 mln ottenuti dal film su Rai 1. Per il resto terza piazza, a discreta distanza, per The Rookie, su Rai 2, quindi lo 007 di Thunderball: Operazione Tuono. Ma sono solo ‘bruscolini’.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Stanlio & Ollio ha registrato 2.151.000 telespettatori, share 10,90%.

ha registrato 2.151.000 telespettatori, share 10,90%. Su Rai 2 The Rookie ha registrato 1.111.000 telespettatori, share 5,2%: nel dettaglio la prima puntata 993.000, 4,51% e nella seconda 1.231.000, 5,91%.

ha registrato 1.111.000 telespettatori, share 5,2%: nel dettaglio la prima puntata 993.000, 4,51% e nella seconda 1.231.000, 5,91%. Su Rai 3 Il film Vice – L’uomo nell’ombra ha registrato 598.000 telespettatori, share 3,38%.

ha registrato 598.000 telespettatori, share 3,38%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 5.214.000 telespettatori, share 31,60%.

ha registrato 5.214.000 telespettatori, share 31,60%. Su Italia 1 Il film Paddington 2 ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, share 3,15%.

ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, share 3,15%. Su Rete 4 Il film Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,19%.

ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,19%. Su La7 La serie Versailles ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,57%.

ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,57%. Su Tv8 Il film La maschera di Zorro è stata vista da 349.000 telespettatori, share 1,9%.

è stata vista da 349.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Il delitto di Perugia – Chi ha ucciso Meredith? ha registrato 299.000 telespettatori, share 1,7%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti ignoti – Il ritorno ha registrato 4507.000 telespettatori, share 20,57%.

ha registrato 4507.000 telespettatori, share 20,57%. Su Rai 3 Blob ha registrato 992.000, 5,03%. Le parole nella presentazione 987.000, 4,77% e nel programma 1.436.000, 6,56%.

ha registrato 992.000, 5,03%. nella presentazione 987.000, 4,77% e nel programma 1.436.000, 6,56%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3699.000 telespettatori, share 16,91%.

ha registrato 3699.000 telespettatori, share 16,91%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 970.000 telespettatori, share 4,51%.

ha registrato 970.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.202.000 telespettatori, share 5,70% e 1.225.000, 5,56%.

ha registrato 1.202.000 telespettatori, share 5,70% e 1.225.000, 5,56%. Su La7 In onda ha registrato 1.107.000 telespettatori, share 5,08%.

ha registrato 1.107.000 telespettatori, share 5,08%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.234.000 telespettatori, share 15,94% e nel game un netto di 3.557.000, 20,60%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.234.000 telespettatori, share 15,94% e nel game un netto di 3.557.000, 20,60%. Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 632.000 telespettatori, share 3,24%.

ha registrato un netto di 632.000 telespettatori, share 3,24%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.104.000 telespettatori, share 15,47% e nel game un netto di 3.061.000, 18,14%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.104.000 telespettatori, share 15,47% e nel game un netto di 3.061.000, 18,14%. Su Italia 1 CSI ha registrato 533.000 telespettatori, share 2,83%.

ha registrato 533.000 telespettatori, share 2,83%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,25%.

ha registrato 840.000 telespettatori, share 4,25%. Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 94.000 telespettatori, share 0,54%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.397.000 telespettatori, share 23,21%. Buongiorno Benessere 928.000, 16,25%. Linea verde Start 1.369.000, 15,70%. Linea verde Life 2.407.000, 18,72%.

ha totalizzato un netto di 1.397.000 telespettatori, share 23,21%. 928.000, 16,25%. 1.369.000, 15,70%. 2.407.000, 18,72%. Su Rai 2 Check-Up 203.000, 3,03%. Felicità – La stagione della rinascita ha registrato 312.000 telespettatori, share 3,08%.

203.000, 3,03%. ha registrato 312.000 telespettatori, share 3,08%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 326.000, 5,51%. Mi manda Raitre 263.000, 4,65%. Timeline Focus 269.000, 4,89%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 672.000, 5,93%. Tgr Mezzogiorno Italia 572.000, 3,58%.

ha registrato 326.000, 5,51%. 263.000, 4,65%. 269.000, 4,89%. Dopo il TG 672.000, 5,93%. 572.000, 3,58%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.030.000 telespettatori, share 12,19%.

ha registrato 1.030.000 telespettatori, share 12,19%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 126.000 telespettatori, share 1,67%.

ha registrato 126.000 telespettatori, share 1,67%. Su Rete 4 Franco e Ciccio superstar ha ottenuto un netto di 173.000 telespettatori, share 2,94%. Dopo il Tg Il Segreto 240.000, 2,09%. La signora in giallo 470.000, 3,08%.

ha ottenuto un netto di 173.000 telespettatori, share 2,94%. Dopo il Tg 240.000, 2,09%. 470.000, 3,08%. Su La7 Omnibus ha registrato 166.000 telespettatori, share 3,20%, nel segmento News 106.000, 3,23% e nel Dibattito 158.000, 2,68%. Coffee Break 137.000, 2,47%. L’aria che tira – Il diario 125.000, 1,54%. Like – Tutto ciò che piace 129.000, 0,92%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu – Barcolana 53esima edizione ha registrato 1.794.000 telespettatori, share 12%. Tv7 Reloaded 983.000, 7,73%.

ha registrato 1.794.000 telespettatori, share 12%. 983.000, 7,73%. Su Rai 2 Ciclismo 2021: Il Lombardia ha registrato .000 telespettatori, share %. Dribbling 381.000, 2,57%. Stop & Go 431.000, 3,93%.

ha registrato .000 telespettatori, share %. 381.000, 2,57%. 431.000, 3,93%. Su Rai 3 Tv Talk , prima puntata, ha registrato nella presentazione 894.000 telespettatori, share 6,51% e nel programma 781.000, 6,39%. Frontiere 571.000, 5,15%. Presa diretta 630.000, 5,28%.

, prima puntata, ha registrato nella presentazione 894.000 telespettatori, share 6,51% e nel programma 781.000, 6,39%. 571.000, 5,15%. 630.000, 5,28%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 15,57%. Scene da un matrimonio 1.991.000, 14,08%. Love is in the air 1.707.000, 14,21%. Verissimo 1.948.000, 17,61% e nei Giri di Valzer 2.011.000, 16,81%.

ha registrato 2.518.000 telespettatori, share 15,57%. 1.991.000, 14,08%. 1.707.000, 14,21%. 1.948.000, 17,61% e nei Giri di Valzer 2.011.000, 16,81%. Su Italia 1 Il film Batman Forever ha registrato un netto di 457.000 telespettatori, 3,25%. Il film Rush Hour – Missione Parigi un netto di 446.000, 3,98%. Mike & Molly 311.000, 2,63%.

ha registrato un netto di 457.000 telespettatori, 3,25%. Il film un netto di 446.000, 3,98%. 311.000, 2,63%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, 4,66% di share. Pensa in grande 282.000, 2,37%. Il film Una madre lo sa un netto di 373.000, 3,18%.

ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, 4,66% di share. 282.000, 2,37%. Il film un netto di 373.000, 3,18%. Su La7 Serie A di Calcio femminile – Juventus – Napoli ha registrato un netto di 157.000 telespettatori, share 1,20%. Il film Best ha registrato 83.000 telespettatori, share 0,69%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Jana e il pilota della savana – Il simbolo del potere ha registrato 475.000 telespettatori, share 4,63%.

ha registrato 475.000 telespettatori, share 4,63%. Su Rai 2 Clarice ha registrato 594.000 telespettatori, share 3,34%. Tg2 Dossier 353.000, 2,82%.

ha registrato 594.000 telespettatori, share 3,34%. 353.000, 2,82%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 427.000 telespettatori, share 4,67%. Un giorno in Pretura 315.000, 6,37%.

ha registrato 427.000 telespettatori, share 4,67%. 315.000, 6,37%. Su Italia 1 Il film Il mio amico Nanuk ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, share 3,19%.

ha registrato un netto di 306.000 telespettatori, share 3,19%. Su Rete 4 Il film Firewall – Accesso negato ha registrato un netto di 156.000 telespettatori, share 2,63%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.181.000, 26,02%; ore 20:00 4.905.000, 24,44%.

4.181.000, 26,02%; 4.905.000, 24,44%. Tg2 ore 13:00 1.603.000, 11,12%; ore 20:30 1.440.000, 6,75%.

1.603.000, 11,12%; 1.440.000, 6,75%. Tg3 ore 14:30 1.865.000, 12,44%; ore 19:00 1.746.000, 11,01%.

1.865.000, 12,44%; 1.746.000, 11,01%. Tg5 ore 13:00 2.734.000, 18,64%; ore 20:00 4.075.000, 20,11%.

2.734.000, 18,64%; 4.075.000, 20,11%. Studio Aperto ore 12:25 1.133.000, 10,10%; ore 18:30 598.000, 4,57%.

1.133.000, 10,10%; 598.000, 4,57%. Tg4 ore 12.00 391.000, 4,47%; ore 18:55 691.000, 4,29%.

391.000, 4,47%; 691.000, 4,29%. Tg La7 ore 13:30 427.000, 2,66%; ore 20:00 954.000, 4,71%.

Dati AUDITEL™