Gli ascolti tv del sabato, con un prime time a tutta replica… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Gigi, uno come te – 30 anni insieme ha ottenuto un netto di 2.072.000, 18,5%. Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto un netto di 1.221.000 telespettatori, share 12%. Su Italia 1 il film Indiana Jones e il regno del Teschio di Cristallo ha raccolto un netto di 1.152.000 telespettatori, share 9,8%. Su Rai 2 il thriller Prigioniera della follia ha ottenuto 890.000, 7,1%. Su Rete 4 Dynasties – L’avventura della vita ha registrato 405.000 telespettatori, share 3,4%. Su Rai 3 L’amica geniale, in replica, ha registrato 378.000 telespettatori, share 3,1%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 326.000 telespettatori, share 3,1%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 257.000, 2,8%. Su Nove Cercando Elisa – Il delitto Claps ha registrato 254.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.643.000, 20,6%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.143.000 telespettatori, share 16,7%. Su Rai 2 Tg2 Post estate 46.000, 3,6%. Su Rai 3 Blob ha registrato 411.000, 3,5% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 356.000, 2,8%. NCIS su Italia 1 registra 852.000 telespettatori, share 6,8% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 707.000 telespettatori, share 5,7% e nella seconda 742.000, 5,7%. Su La7 In onda 815.000, 6,4%. Su Tv8 GP F1 Qualifiche ha ottenuto 552.000 telespettatori, share 4,7% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 133.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.708.000 telespettatori, share 20,3%, e nel programma un game 2.404.000, 24%. Su Canale 5 Caduta Libera! Il weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.270.000 telespettatori, share 15,8% e nel game un netto di 1.607.000, 16,6%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 213.000, 1,9%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 309.000 telespettatori, share 2,8%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 553.000 telespettatori, share 4,7%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida .000, % e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 650.000, 17%, mentre Buongiorno Benessere Estate 683.000, 16,7%, Linea verde Tour 867.000, 16,2%, Linea Verde Explora 1.264.000, 18,4%, Linea verde Sentieri 2.132.000, 20,1%. Su Rai 2 Fatto da mamma e da papà ha registrato 284.000 telespettatori, share 3,4%; su Rai 3 Storia delle nostre città ha ottenuto 176.000, 3,6%; dopo il Tg3 il film Una famiglia senza freni 337.000, 3,1% e Geo Documentario 280.000, 2,2%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.118.000, 16,8% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 214.000 telespettatori, share 3,1%. Su Rete 4 il film Teresa la ladra ha dato la linea al Tg4 con un netto di 114.000 telespettatori, share 2,8% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 164.000, 1,8% e La signora del West 243.000, 2%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 177.000 telespettatori, share 4,8%, nel segmento News 147.000, 5,3% e nel Dibattito 173.000, 4,3%; quindi Coffee Break Estate 139.000, 3,8%, L’Aria Che Tira – Diario 185.000, 2,2%; Like – Tutto ciò che piace 144.000, 1,2%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.767.000, 15,9%, quindi Passaggio a Nord-Ovest un netto di 1.106.000, 12,1%, quindi ItaliaSì! Bis 903.000, 11,9%. Su Rai 2 Giro d’Italia femminile 519.000, 4,6%; Tour de France in diretta 967.000, 10,6%, Tour de France – Arrivo 1.335.000, 15,8%; TouReplay 655.000, 8,4%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 332.000, 4,5% e nel programma 347.000, 4,6%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.367.000 telespettatori, share 19%; Scene da un matrimonio 1.642.000, 16,1%; Un altro domani 1.018.000, 12,8%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 332.000 telespettatori, 3%, mentre Camera Cafè 196.000, 2,6%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 614.000 telespettatori, 5,6% di share; a seguire il film I ponti di Madison County un netto di 222.000, 2,8%. Su La7 il film Amore mio, aiutami ha registrato 155.000, 1,7%; il film Sotto il segno del pericolo 196.000, 2,4%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 il film Amore sulle ali del vento 337.000, 9,4%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 353.000 telespettatori, share 3,7%. Su Rai 3 Premio Flaiano 214.000, 2,8%. Su Italia 1 il film Arac Attack un netto di 249.000, 4,8%. Su Rete 4 il film In questo mondo di ladri un netto di 205.000, 3,5%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.355.000, 26,36%; ore 20:00 2.674.000, 22,99%.

3.355.000, 26,36%; 2.674.000, 22,99%. Tg2 ore 13:00 1.324.000, 11,08%; ore 20:30 721.000, 5,83%.

1.324.000, 11,08%; 721.000, 5,83%. Tg3 ore 14:30 1.352.000, 12,32%; ore 19:00 885.000, 9,67%.

1.352.000, 12,32%; 885.000, 9,67%. Tg5 ore 13:00 2.840.000, 23,46%; ore 20:00 2.269.000, 19,29%.

2.840.000, 23,46%; 2.269.000, 19,29%. Studio Aperto ore 12:25 1.023.000, 10,94%; ore 18:30 335.000, 4,27%.

1.023.000, 10,94%; 335.000, 4,27%. Tg4 ore 12.00 321.000, 4,73%; ore 18:55 277.000, 2,93%.

321.000, 4,73%; 277.000, 2,93%. Tg La7 ore 13:30 512.000, 4,06%; ore 20:00 536.000, 4,56%.

Dati AUDITEL™