Gli ascolti del sabato, con Tù sì que vales su Canale 5 e gli speciali di Reazione a Catena su Rai 1, anche se la serata è stata, ovviamente, influenzata dalle notizie provenienti dalla Striscia di Gaza. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù sì que vales (tutte le esibizioni) ha ottenuto 3.713.000 telespettatori, share 24,48%. Su Rai 1 Tutti giocano a Reazione a Catena ha ottenuto 2.008.000, 19,34%. Su La7 In altre parole è stato visto da 869.000 telespettatori, share 5,38%. Su Italia 1 il film d’animazione L’Era Glaciale 4 – Continenti alla deriva ha raccolto un netto di 772.000 telespettatori, share 4,74%. Su Rai 2 Tg2 Post Speciale ha ottenuto 619.000, 3,66%. Su Tv8 le F1 GP Qatar Sprint ha registrato 556.000, 3,3%. Su Rai 3 il doc Italic, carattere italiano ha registrato un netto di 461.000 telespettatori, share 3,13%. Su Rete 4 Quarta Repubblica Speciale ha registrato 452.000 telespettatori, share 3,01%. Su Nove Faking it: Bugie o verità? ha registrato 297.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 3.880.000, 22,94%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.943.000 telespettatori, share 17,39%. Su Rai 3 Blob ha registrato 636.000, 4,09% e a seguire Che sarà… 451.000, 2,68%. NCIS su Italia 1 registra 1.038.000 telespettatori, share 6,18% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 646.000 telespettatori, share 3,91% e nella seconda 526.000, 3,08%. Su Tv8 Paddock Live ha ottenuto 334.000 telespettatori, share 2% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 397.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.447.000 telespettatori, share 22,63%, e nel programma un game 3.478.000, 26,16%. Su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.608.000 telespettatori, share 16,07% e nel game un netto di 2.054.000, 16,04%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di 414.000, 2,75%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 498.000 telespettatori, share 3,38%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 503.000 telespettatori, share 3,19%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 977.000, 20,20%, e nella seconda parte 820.000, 19,36%, mentre Buongiorno Benessere 752.000, 17,47%, Origini 729.000, 12,95%, Linea verde Bike 1.073.000, 14,29%; Linea verde Life 2.031.000, 18,34%. Su Rai 2 Saranno Cuochi 209.000, 3,77%; Un ciclone in convento ha registrato 395.000 telespettatori, share 4,51%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 160.000, 3,21%, e Mi Manda RaiTre 158.000, 3,54%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 570.000, 5,72%, Tg3 Mezzogiorno Italia 454.000, 3,35%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.079.000, 15,24% mentre su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 188.000 telespettatori, share 3,12%. Su Rete 4 il film Letto a tre piazze ha dato la linea al Tg4 con un netto di 146.000 telespettatori, share 3,27% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 114.000, 1,17% e La signora in giallo 477.000, 3,66%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 168.000 telespettatori, share 3,88%, nel segmento News 77.000, 2,49% e nel Dibattito 190.000, 3,94%; quindi Coffee Break Sabato 168.000, %, L’ingrediente perfetto a tu pe tu 100.000, 1,89%; L’Aria Che Tira – Diario 145.000, 1,68%; Like – Tutto ciò che piace 116.000, 0,94%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu Discovery ha ottenuto 1.369.000, 11,16%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 878.000, 8,41%, quindi A Sua immagine nella prima parte 635.000, 6,62%, e nella seconda 557.000, 6,31%; La vita in diretta Sabato nella prima parte 1.029.000, 1,71% e nella seconda 1.438.000, 16,13%. Su Rai 2 Il giro di Lombardia 713.000, 6,88%. Su Rai 3 Tv Talk, la prima puntata, 539.000, 5,57%; Petrolio 409.000, 5,05%; Presa Diretta in replica, 445.000, 5,12%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.560.000 telespettatori, share 19,32%; Terra amara 2.632.000, 24,58%; Verissimo 1.990.000, 24,14% e nei Giri di Valzer 1.724.000, 20,35%. Su Italia 1 Freedom Short 356.000, 3,01%; La Brea 152.000, 1,56%, 147.000, 1,79%, e 153.000, 1,87%; GF 122.000, 1,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 555.000 telespettatori, 4,68% di share; Tg4 Speciale 304.000, 3,13%; il film A viso aperto un netto di 257.000, 3,04%. Su La7 il film Rob Roy 155.000, 1,50%; Eden – Un pianeta da salvare 139.000, 1,42%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 La ragazza del treno 302.000, 5,71%. Su Rai 2 Squadra Speciale Stoccarda 328.000, 2,22%; Tg2 Dossier ha ottenuto 217.000 telespettatori, share 1,89%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura 336.000, 7,83%. Su Italia 1 il film Pets 2 – Vita da animali un netto di 260.000, 2,69%. Su Rete 4 il film Reazione a catena un netto di 179.000, 3,24%. Su La7 il match Al Ittihad – Al Ahli, per la Roshn Saudi League, un netto di 61.000, 1,04%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.625.000, 26,65%; ore 20:00 3.957.000, 25,06%.

3.625.000, 26,65%; 3.957.000, 25,06%. Tg2 ore 13:00 1.553.000, 12,55%; ore 20:30 936.000, 5,64%.

1.553.000, 12,55%; 936.000, 5,64%. Tg3 ore 14:30 1.554.000, 12,76%; ore 19:00 1.338.000, 11,16%.

1.554.000, 12,76%; 1.338.000, 11,16%. Tg5 ore 13:00 2.794.000, 22,08%; ore 20:00 3.183.000, 19,77%.

2.794.000, 22,08%; 3.183.000, 19,77%. Studio Aperto ore 12:25 1.056.000, 10,81%; ore 18:30 343.000, 3,65%.

1.056.000, 10,81%; 343.000, 3,65%. Tg4 ore 12.00 276.000, 3,79%; ore 18:55 493.000, 4,01%.

276.000, 3,79%; 493.000, 4,01%. Tg La7 ore 13:30 523.000, 3,92%; ore 20:00 1.017.000, 6,34%.

