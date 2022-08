Gli ascolti tv di sabato 6 agosto 2022 – disponibili come sempre intorno alle 10 del mattino – vedono una prima serata tra le repliche di The Voice Senior su Rai 1 e Lo show dei Record su Canale 5, con i match di Coppa Italia che spuntano su Italia 1 e il ciclo Sergio Leone su Rai 3 che propone Per qualche dollaro in più. Film anche per Rete 4 che sfodera Bud Spencer, mentre Rai 2 punta sull’informazione e sull’attualità anche nel sabato sera di agosto, con risultati certo non lusinghieri per la rete, vista la serata e il periodo, e non certo imprevedibili. Nove si dà al crime con la miniserie in replica Denise, una vera sorpresa sul fronte narrativo.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri con i dati Auditel di sabato 6 agosto 2022.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior, in replica, ha registrato 1.928.000 telespettatori, share 17,86%, mentre su Canale 5 Lo show dei record, sempre in replica, ha ottenuto 1.125.000 telespettatori, share 11,51%, mentre su Rai 3 il film Per qualche dollaro in più ha registrato 931.000 telespettatori, share 8,25%. Su Italia 1 il match Torino – Palermo, valevole per il primo turno di Coppa Italia, ha raccolto un netto di 626.000 telespettatori, share 5,32%, mentre su Rete 4 il film Uno sceriffo extraterrestre… poco extra e molto terrestre ha registrato un netto di 580.000 telespettatori, share 5,05%. Su La7 il film A beautiful mind è stato visto da 468.000 telespettatori, share 4,26% e supera anche Rai 2 che ha puntato su uno speciale Tg2 Post che però ha ottenuto una media di 362.000 telespettatori, per uno share del 3% tra la prima parte, in access, che ha registrato 545.000, 4,34% e la seconda, in prime time, seguita da 252.000, 2,16%. Su Tv8 il film Godzilla ha registrato 283.000, 2,6% e su Nove il doc Denise, in replica, ha registrato 213.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.807.000 telespettatori, share 22,33%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 2.085.000 telespettatori, share 16,58%. Su Rai 3 Blob ha registrato 434.000, 3,69% e a seguire Sapiens – Un solo pianeta 408.000, 3,29%. Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 693.000 telespettatori, share 5,61% e nella seconda 775.000, 6,15%. Su La7 In onda ha ottenuto 781.000, 6,23%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 408.000 telespettatori, share 2,3% e su Nove Terrybilmente divagante ha raccolto 244.000 telespettatori, share 2%.