Gli ascolti tv del sabato, con le cronache di guerra dall’Ucraina nel daytime e l’intrattenimento nel prime time. La serata è vinta da C’è Posta per Te che schiera Chiellini, Bonucci e Cannavacciuolo e ottiene 4,6 milioni di telespettatori; su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia ottiene 3,7 mln nel segmento di prima serata e 2,5 in quello di seconda serata. Terza piazza per Inside Out su Italia 1, ma ottimo risultato di In Onda che nel segmento di prima serata sfiora il milione, superando anche le serie di Rai 2 e 007 – Skyfall su Rete 4. Buono anche il risultato di Nove che col doc Putin – Ultimo Zar ottiene 500mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia ha registrato nel primo segmento 3.691.000 telespettatori, share 16,56% e nel segmento Pacchi Celebrity, in seconda serata, 2.534.000, 13,96%.

ha registrato nel primo segmento 3.691.000 telespettatori, share 16,56% e nel segmento Pacchi Celebrity, in seconda serata, 2.534.000, 13,96%. Su Rai 2 FBI 967.000, 4,36%. FBI International ha registrato 931.000 telespettatori, share 4,68%.

967.000, 4,36%. ha registrato 931.000 telespettatori, share 4,68%. Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine ha registrato 817.000 telespettatori, share 4,05%.

ha registrato 817.000 telespettatori, share 4,05%. Su Canale 5 C’è posta per te ha registrato 4.643.000 telespettatori, share 26,39%.

ha registrato 4.643.000 telespettatori, share 26,39%. Su Italia 1 Il film d’animazione Inside Out ha registrato un netto di 1.120.000 telespettatori, share 5,16%.

ha registrato un netto di 1.120.000 telespettatori, share 5,16%. Su Rete 4 Il film 007 – Skyfall ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, share 4,97%.

ha registrato un netto di 932.000 telespettatori, share 4,97%. Su La7 In Onda – Prima serata ha registrato 996.000 telespettatori, share 4,46%.

ha registrato 996.000 telespettatori, share 4,46%. Su Tv8 Il film Hancock è stato visto da 276.000 telespettatori, share 1,3%.

è stato visto da 276.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Putin – Ultimo Zar ha registrato 503.000 telespettatori, share 2,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.154.000 telespettatori, share 5,10%.

ha ottenuto 1.154.000 telespettatori, share 5,10%. Su Rai 3 Blob ha registrato 954.000, 4,43%. Le parole nella presentazione 1.050.000, 4,73% e nel programma 1.594.000, 7,06%.

ha registrato 954.000, 4,43%. nella presentazione 1.050.000, 4,73% e nel programma 1.594.000, 7,06%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.675.000 telespettatori, share 16,29%.

ha registrato 3.675.000 telespettatori, share 16,29%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.177.000 telespettatori, share 5,24%.

ha registrato 1.177.000 telespettatori, share 5,24%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 4,66% e 1.133.000, 5,02%.

ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 4,66% e 1.133.000, 5,02%. Su La7 In onda ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 5,27%.

ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 5,27%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 387.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3044.000 telespettatori, share 17,56% e nel game un netto di 4544.000, 22,94%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3044.000 telespettatori, share 17,56% e nel game un netto di 4544.000, 22,94%. Su Rai 2 Dribbling 281.000, 1,45%. NCIS ha registrato un netto di 531.000 telespettatori, share 2,50%.

281.000, 1,45%. ha registrato un netto di 531.000 telespettatori, share 2,50%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.447.000 telespettatori, share 14,60% e nel game un netto di 3.355.000, 17,13%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.447.000 telespettatori, share 14,60% e nel game un netto di 3.355.000, 17,13%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 538.000 telespettatori, share 2,58%.

ha registrato 538.000 telespettatori, share 2,58%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 825.000 telespettatori, share 3,80%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1.228.000, 20,97%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima puntata 1.737.000 telespettatori, share 24,30%. Buongiorno Benessere 1.175.000, 15,82%. Passaggio a Nord Ovest 1036.000, 12,03%. Senato & Cultura 1.056.000, 8,64%. Linea verde Explora 1.818.000, 11,20%.

1.228.000, 20,97%. ha totalizzato nella prima puntata 1.737.000 telespettatori, share 24,30%. 1.175.000, 15,82%. 1036.000, 12,03%. 1.056.000, 8,64%. 1.818.000, 11,20%. Su Rai 2 Sci Coppa del Mondo ha registrato 568.000 telespettatori, share 5,19%.

ha registrato 568.000 telespettatori, share 5,19%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 400.000, 5,76%. Mi manda Raitre 450.000, 6,33%. Timeline 375.000, 5,30%. Tg3 Speciale 1.226.000, 9,98%. Tgr Mezzogiorno Italia 583.000, 3,38%.

ha registrato 400.000, 5,76%. 450.000, 6,33%. 375.000, 5,30%. 1.226.000, 9,98%. 583.000, 3,38%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1459.000 telespettatori, share 14,11%.

ha registrato 1459.000 telespettatori, share 14,11%. Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 143.000 telespettatori, share 1,49%.

ha registrato 143.000 telespettatori, share 1,49%. Su Rete 4 Il film Il sergente Rompicoglioni ha ottenuto un netto di 232.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg Il Segreto 221.000, 1,67%. La signora in giallo 618.000, 3,69%.

ha ottenuto un netto di 232.000 telespettatori, share 3,04%. Dopo il Tg 221.000, 1,67%. 618.000, 3,69%. Su La7 Omnibus ha registrato 224.000 telespettatori, share 3,65%, nel segmento News 99.000, 2,57% e nel Dibattito 263.000, 3,77%. Coffee Break 334.000, 4,65%. L’aria che tira Speciale 477.000, 5,68%; L’aria che tira Oggi – Speciale 521.000, 3,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.699.000 telespettatori, share 10,67%. Linea Bianca 1.164.000, 8,34%. ItaliaSì! nella presentazione 1.267.000, 9,61% e nella seconda 1.675.000, 11,33%.

ha registrato 1.699.000 telespettatori, share 10,67%. 1.164.000, 8,34%. nella presentazione 1.267.000, 9,61% e nella seconda 1.675.000, 11,33%. Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 690.000 telespettatori, share 4,34%. Ciclismo 657.000, 4,79%. Pechino 2022 Gocce Azzurre 263.000, 1,58%.

ha registrato 690.000 telespettatori, share 4,34%. 657.000, 4,79%. 263.000, 1,58%. Su Rai 3 Tv Talk 1.205.000 telespettatori, share 8,55% e nel segmento Extra 893.000, 6,77%. Frontiere Speciale 831.000, 5,88%.

1.205.000 telespettatori, share 8,55% e nel segmento Extra 893.000, 6,77%. 831.000, 5,88%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.566.000 telespettatori, share 15,14%. Una vita 2.123.000, 14,67%. Verissimo 2.285.000, 17,44% e nei Giri di Valzer 2.207.000, 15,10%.

ha registrato 2.566.000 telespettatori, share 15,14%. 2.123.000, 14,67%. 2.285.000, 17,44% e nei Giri di Valzer 2.207.000, 15,10%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 493.000 telespettatori, 2,88%. Camera Cafè 302.000, 2,04%.

ha registrato 493.000 telespettatori, 2,88%. 302.000, 2,04%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 4,45% di share. Tg4 – Diario di guerra 530.000, 3,92%. Il film Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni un netto di 529.000, 3,72%.

ha registrato un netto di 699.000 telespettatori, 4,45% di share. 530.000, 3,92%. Il film un netto di 529.000, 3,72%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 594.000 telespettatori, share 3,69%, nel programma 686.000, 4,88%; Tagadà Focus 523.000, 4%. TgLa7 Speciale 635.000, 3,95%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 570.000 telespettatori, share 5,49%.

ha registrato 570.000 telespettatori, share 5,49%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 627.000 telespettatori, share 4,26%.

ha registrato 627.000 telespettatori, share 4,26%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 537.000 telespettatori, share 4,41%. Chiediscena 241.000, 3,19%.

ha registrato 537.000 telespettatori, share 4,41%. 241.000, 3,19%. Su Italia 1 I Griffin ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 2,90%.

ha registrato un netto di 505.000 telespettatori, share 2,90%. Su Rete 4 Il film A ruota libera ha registrato un netto di 174.000 telespettatori, share 2,63%.

ha registrato un netto di 174.000 telespettatori, share 2,63%. Su La7 Eden: un pianeta da salvare ha registrato 349.000 telespettatori, share 2,74%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.012.000, 23,33%; ore 20:00 5.552.000, 25,57%.

4.012.000, 23,33%; 5.552.000, 25,57%. Tg2 ore 13:00 2.198.000, 13,48%; ore 20:30 1.527.000, 6,80%.

2.198.000, 13,48%; 1.527.000, 6,80%. Tg3 ore 14:30 2.108.000, 13,12%; ore 19:00 1.986.000, 10,46%.

2.108.000, 13,12%; 1.986.000, 10,46%. Tg5 ore 13:00 3.477.000, 21,12%; ore 20:00 4.358.000, 19,87%.

3.477.000, 21,12%; 4.358.000, 19,87%. Studio Aperto ore 12:25 1.201.000, 9,03%; ore 18:30 677.000, 4,21%.

1.201.000, 9,03%; 677.000, 4,21%. Tg4 ore 12.00 440.000, 4,21%; ore 18:55 864.000, 4,50%.

440.000, 4,21%; 864.000, 4,50%. Tg La7 ore 13:30 790.000, 4,61%; ore 20:00 1.144.000, 5,22%.

Dati AUDITEL™