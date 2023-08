Gli ascolti tv del primo sabato di agosto, con Rai 1 che racconta la Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona in prima serata, mentre Canale 5 continua a trasmettere le repliche de Lo show dei Record e Italia 1 si dà al cinema anni ’80. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto 1.578.000 telespettatori, share 13,97%. Su Rai 1 Speciale A Sua Immagine – GMG Lisbona ha ottenuto 1.414.000, 11%. Su Rai 2 il thriller Il ragazzo della piscina ha ottenuto 1.035.000, 7,92%. Su Italia 1 il film E.T L’extraterrestre ha raccolto un netto di 624.000 telespettatori, share 5,12%. Su Rai 3 il film Soldati a cavallo ha registrato 604.000 telespettatori, share 4.73%. Su Rete 4 il film In viaggio con papà ha registrato un netto di 454.000 telespettatori, share 3,76%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 370.000 telespettatori, share 3,36%. Su Nove Cacciatori di vergini – Ken e Barbie serial killer ha registrato 269.000 telespettatori, share 2,9%. Su Tv8 Rugby – Summer series: Irlanda – Italia ha registrato 183.000, 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.790.000, 20,36%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.058.000 telespettatori, share 15,02%. Su Rai 2 Tg2 Post estate 765.000, 5,57%. Su Rai 3 Blob (mancata rilevazione) e a seguire Illuminate 599.000, 4,42%. CSI:Miami su Italia 1 registra 877.000 telespettatori, share 6,43% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 663.000 telespettatori, share 4,92% e nella seconda 818.000, 5,96%. Su La7 In onda Estate 719.000, 5,24%. Su Nove Only Fun – Comico Show ha raccolto 221.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.852.000 telespettatori, share 19,77%, e nel programma un netto di 2.868.000, 25,94%. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.043.000 telespettatori, share 11,66% e nel game un netto di 1.486.000, 13,81%. Su Rai 2 Ciclismo – Glasgow Scotland 2023 ha ottenuto 416.000, 3,98%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 545.000 telespettatori, share 4,48%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 533.000 telespettatori, share 4,16%. Su La7 La7 Doc 90.000, 0,82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly ha totalizzato un netto di 865.000, 18,67%, mentre Fatima: Preghiera del Santo Rosario con Papa Francesco 691.000, 14,92%, Linea verde Tour 1.185.000, 17,22%, Linea verde Sentieri 1.826.000, 19,38% e 2.173.000, 19,03%. Su Rai 2 Felicità ha registrato 304.000 telespettatori, share 3,56%; su Rai 3 Storia delle nostre città ha ottenuto 186.000, 33%; dopo il Tg3 il film Sogno di una notte di mezza età 294.000, 2,77% e Geo Documentario 372.000, 3,04%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.040.000, 14,67% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 166.000 telespettatori, share 2,24%. Su Rete 4 il film Vacanze sulla Costa Smeralda ha dato la linea al Tg4 con un netto di 119.000 telespettatori, share 2,46% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 160.000, 1,71% e La signora del West 263.000, 2,21%. Su La7 Omnibus ha ottenuto nel segmento News 113.000, 4,24%; il film La famiglia 81.000, 1,78%; quindi la7 Doc Segreti Reali 52.000, 1,02%; L’Aria Che Tira – Diario 104.000, 1,29%; Like – Tutto ciò che piace 134.000, 1,17%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.596.000, 14,54%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.099.000, 11,81%, quindi A Sua immagine Speciale GMG Lisbona nella prima parte 796.000, 9,52%, e nella seconda 811.000, 10,08%; Morgane Detective Geniale 649.000, 8,32% e 774.000, 9,66%. Su Rai 2 Mondiali Nuoto Paralimpico 345.000, 3,05%; Ciclismo – Glasgow Scotland 2023 487.000, 5,68%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 330.000, 4,25% e nel programma 525.000, 6,54%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.060.000 telespettatori, share 17,09%; Scene da un matrimonio 1.586.000, 15,63%; Un altro domani 1.054.000, 13,06%. Su Italia 1 Una vita in vacanza 500.000, 4,16%; Big Bang Theory 320.000, 2,94%; Lucifer 254.000, 3,28%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 553.000 telespettatori, 5,18% di share; il film Costantino il Grande un netto di 302.000, 3,72%. Su La7 il film RadioFreccia 151.000, 1,65%; il film L’uomo della pioggia un netto di 181.000, 2,21%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Le vie dell’Amicizia Ravenna – Jerash 344.000, 5,01%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 237.000 telespettatori, share 2,42%. Su Rai 3 Est – Dittatura Last Minute 175.000, 3,22%. Su Italia 1 il film Scuola di Polizia 2 – Prima missione un netto di 222.000, 4,17%. Su Rete 4 il film Di che segno sei? un netto di 170.000, 3,62%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.352.000, 27,26%; ore 20:00 3.380.000, 26,38%.

Dati AUDITEL™