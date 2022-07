Serata del sabato per gli ascolti tv. L’ultimo weekend di luglio è proseguito con l’appuntamento (in replica) di The Voice Senior su Rai 1 condotto da Antonella Clerici, su Rai 2 è andato in onda il primo speciale in prima serata del Tg2 Post e su Rai 3 La fabbrica del mondo. Rete 4 ha trasmesso Harry Wild – La signora del delitto. Su Canale 5 – sempre sulla scia delle riproposizioni – è tornato Lo show dei record con Gerry Scotti, Italia 1 invece usa la carta della serie tv Superman & Lois.

Chiudiamo con il trio composto da La7, Tv8 e NOVE rispettivamente in onda con: il film Collateral interpretato da Tom Cruise e Jamie Foxx; la pellicola Balla coi lupi; il documentario Suicidio Apparente – il caso Mario Biondo.

Scopriamo cosa è accaduto grazie ai dati diramati da Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior,in replica, ha registrato un netto di 1.929.000 telespettatori, share 17.40%, mentre su Canale 5 Lo show dei record, sempre in replica, ha ottenuto 1.381.000 telespettatori, share 13.50%. Su Italia 1 la serie Superman & Lois ha raccolto un netto di 572.000 telespettatori, share 5.1%, mentre su Rete 4 il film Harry Wild – La signora del delitto ha registrato un netto di 527.000 telespettatori, share 4.6%. Su Rai 2 il primo appuntamento serale con Tg2 Post ha ottenuto 425.000, 3.5%, mentre su Rai 3 La fabbrica del mondo, con Marco Paolini, ha registrato 401.000 telespettatori, share 3.4%. Su La7 il film Collateral è stato visto da 402.000 telespettatori, share 3.5%. Su Nove il doc Suicidio Apparente – il caso Mario Biondo ha registrato 231.000 telespettatori, share 1.9% e su Tv8 Balla coi lupi ha registrato 271.000, 2.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.439.000 telespettatori, share 19.22%, mentre Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.970.000 telespettatori, share 15.52%. Mentre su Rai 3 Blob dedicato alla coppia scoppiata Totti-Blasi ha registrato 713.000, 5.97% e a seguire Sapiens Doc 477.000, 3.80%. NCIS su Italia 1 registra 685.000 telespettatori, share 5.45% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 798.000 telespettatori, share 6.44% e nella seconda 888.000, 6.98%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 366.000 telespettatori, share 2.9% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.721.000 telespettatori, share 19.77% e nel game un netto di 2.755.000, 26.83%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.013.000 telespettatori, share 12.05% e nel game un netto di 1.317.000, 13.14%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 476.000, 4.15%, mentre Italia 1 con CSI Miami 410.000 telespettatori, share 3.64%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 643.000 telespettatori, share 5.39%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.544.000, 14.46%, Passaggio a Nord-Ovest 1.100.000, 12.62% e Tutto si aggiusta ha ottenuto 862.000, 11.04%. Su Rai 2 con il ciclismo la Clasica di San Sebastian ha ottenuto nella diretta 398.000, 4.80%. Su Rai 3 il film I soliti ignoti ha ottenuto 471.000, 5.45% e Report, in replica, nella presentazione 345.000, 4.45% e nel programma 554.000, 7.01%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.944.000 telespettatori, share 16.31%, mentre Una Vita 1.741.000, 15.88%; a seguire Come sorelle ha ottenuto un netto di 1.291.000, 14.47% e il film tv Marie is on fire un netto di 887.000, 11.24%. Su Italia 1 la prima delle puntate di The Flash ha registrato 270.000 telespettatori, 2.64%, e Powerless 139.000, 1.73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 331.000, 3.91% e la miniserie Anni ’60 un netto di 286.000, 3.62%. Su La7 Atlantide Files ha registrato .000 telespettatori, share % e il film In guerra tutto è concesso ha registrato .000, %.