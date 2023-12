Gli ascolti tv dell’ultimo sabato dell’anno, con uno speciale Affari Tuoi in prime time su Rai 1 vs il GF su Canale 5. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv dell’ultimo sabato del 2023, che non rinuncia a una puntata del Grande Fratello. I dati Auditel di ieri.

Su Rai 1 Affari Tuoi (21:19 – 22:07) ha ottenuto 4.229.000, 23,21%; a seguire Note d’amore 2.223.000, 14,52%. Su Canale 5 Grande Fratello (21:40 – 1:28) ha ottenuto 2.612.000 telespettatori, share 21,01%. Su Rai 2 la serie FBI ha ottenuto 832.000, 4,55%; FBI International 945.000, 5,40%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 810.000 telespettatori, share 4,95%. Su Italia 1 il film Un’impresa da Dio ha raccolto un netto di 1.253.000 telespettatori, share 7,37%. Su Rete 4 il film Il ragazzo di campagna ha registrato un netto di 882.000 telespettatori, share 5,21%. Su La7 In altre parole… ancora è stato visto da 503.000 telespettatori, share 3,12%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 440.000, 2,5%. Su Nove George Michael – Dentro lo scandalo ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Stasera parlo io: Rosario Fiorello 4.682.000, 25,36%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.205.000 telespettatori, share 17,48%. Su Rai 3 Blob – 70Tv ha registrato 975.000, 5,33% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 653.000, 3,54%. NCIS su Italia 1 registra 1.282.000 telespettatori, share 6,97% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 610.000 telespettatori, share 3,31% e nella seconda 510.000, 2,79%. Su La7 In onda 1.024.000, 5,52%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 689.000, 3,8%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 301.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena – La sfida dei campioni ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.029.000 telespettatori, share 21,21%, e nel programma 4.180.000, 25,82%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.919.000 telespettatori, share 14,14% e nel game un netto di 2.454.000, 15,58%. Su Rai 2 90° Minuto 476.000, 3,50%, e nei Tempi supplementari 436.000, 2,71%; 9-1-1 ha ottenuto un netto di 459.000, 2,59%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 747.000 telespettatori, share 4,30%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 482.000 telespettatori, share 2,72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.199.000, 23,19% e nella seconda 1.090.000, 20,19%. Buongiorno Benessere 1.049.000, 19,30%, Origini 946.000, 15,17%, Linea verde Bike 1.178.000, 15,24%; Linea verde Life 2.110.000, 18,48%. Su Rai 2 Pizza Doc ha registrato 233.000 telespettatori, share 3,83%, Cook40 398.000, 4,38%; su Rai 3 il film Le fatiche di Ercole ha ottenuto 99.000, 1,96%, TgR Officina Italia 223.000, 3,54%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 646.000, 6,34%, Tg3 Petrarca 484.000, 3,81%; Tg3 Mezzogiorno Italia 552.000, 3,86%. Su Canale 5 il film Il Quarto Re un netto di 677.000, 12,67%; Forum ha registrato 1.121.000, 14,85% mentre su Italia 1 il film Beethoven – La grande occasione un netto di 136.000, 2,63%; il film Il mistero della pietra magica un netto di 219.000 telespettatori, share 3,81%. Su Rete 4 il film Il mio amico Babbo Natale 2 ha dato la linea al Tg4 con un netto di 118.000 telespettatori, share 2,14% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 127.000, 1,26% e La signora in giallo 594.000, 4,38%. Su La7 Omnibus ha ottenuto nel segmento News 110.000, 4,17%; quindi La7 Doc 146.000, 2,86%; il doc Cuori ribelli 93.000, 1,70%; il film Cocoon 87.000, 1,47%, Inseparabili – Storie a 4 zampe 91.000, 0,92%; Like – Tutto ciò che piace 103.000, 0,82%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.594.000, 12,06%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.141.000, 9,94%, quindi A Sua immagine nella prima parte 989.000, 9,38%, e nella seconda 957.000, 9,40%; Italia Sì nella prima parte 1.441.000, 12,52%, e nella seconda 1.908.000, 14,77%. Su Rai 2 Mi presento ai tuoi 249.000, 1,92%; Generazione Z 411.000, 3,73%; Top – Tutto quanto fa tendenza 310.000, 3,01%; Bellissima Italia Generazione Green 304.000, 2,78%. Su Rai 3 PresaDiretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 1.010.000, 8,22% e nel programma 662.000, 6%; il 45° Festival del Circo di Montecarlo 961.000, 8,02%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.449.000 telespettatori, share 17,97%; Terra amara 2.517.000, 22,33%; Verissimo – Le storie nella prima parte 2.056.000, 19,25% e nella seconda 1.957.000, 15,67%. Su Italia 1 il film La vera storia di Biancaneve un netto di 535.000, 4,33%; il film Lo schiaccianoci un netto di 434.000, 3,95%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 718.000 telespettatori, 5,59% di share; il film L’isola del tesoro un netto di 330.000, 2,80%. Su La7 il film The Eagle 242.000, 1,98%; Eden Missione Pianeta 147.000, 1,42%; Eden – Un pianeta da salvare 241.000, 1,83%.

Ascolti tv Seconda serata

Dati AUDITEL™