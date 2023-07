Gli ascolti tv dell’ultimo sabato di luglio, con Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada su Rai 1, Lo show dei record su Canale 5, serie tv e film. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 20 anni che siamo italiani ha ottenuto 1.824.000, 16,39%. Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto 1.275.000 telespettatori, share 13,39%. Su Italia 1 il film Ritorno al futuro – Parte III ha raccolto un netto di 816.000 telespettatori, share 7,12%. Su Rai 2 il thriller Mai fidarsi di mia figlia ha ottenuto 592.000, 4,90%. Su Rai 3 L’amica geniale, in replica, ha registrato 461.000 telespettatori, share 3,69%, e 507.000, 4,73%. Su Rete 4 il film Io, loro e Lara ha registrato un netto di 462.000 telespettatori, share 4,24%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 359.000 telespettatori, share 3,49%.Su Nove Tutta la verità ha registrato un netto di 307.000 telespettatori, share 3,4%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 266.000, 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.657.000, 20,87%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.867.000 telespettatori, share 14,66%. Su Rai 2 Tg2 Post estate 493.000, 3,86%. Su Rai 3 Blob ha registrato 513.000, 4,34% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 459.000, 3,62%. NCIS su Italia 1 registra 902.000 telespettatori, share 7,11% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 635.000 telespettatori, share 5,09% e nella seconda 803.000, 6,28%. Su La7 In onda Estate 795.000, 6,23%. Su Tv8 F1 GP Belgio – Sprint ha ottenuto 430.000 telespettatori, share 3,46%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.662.000 telespettatori, share 19,38%, e nel programma un game 2.574.000, 25,76%. Su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.022.000 telespettatori, share 12,50% e nel game un netto di 1.531.000, 15,70%. Su Rai 2 Scherma Mondiali Spada Squadre 563.000, 6,94%; NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di 384.000, 3,37%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 384.000 telespettatori, share 3,48%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 460.000 telespettatori, share 3,92%. Su La7 il film La ragazza con la pistola 154.000, 1,78%. Su Tv8 F1 GP Belgio Prove 317.000, 3,9%.

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.478.000, 13,42%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.033.000, 11,45%, quindi Morgane – Detective geniale 654.000, 8,56%, e 704.000, 9,08%. Su Rai 2 Nuoto – Campionati Mondiali Fukuoka 2023 813.000, 7,22%, Clásica San Sebastián 534.000, 6,43%; Scherma Mondiali Milano 2023 – Fioretto squadre F 626.000, 8,09%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 292.000, 3,85% e nel programma 365.000, 4,68%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.337.000 telespettatori, share 19,36%; Scene da un matrimonio 1.657.000, 16,26%; Un altro domani 1.091.000, 13,86%. Su Italia 1 Una vita in vacanza 454.000, 3,79%; Big Bang Theory 264.000, 2,38%; Lucifer 229.000, 2,97%; Camera Cafè 170.000, 2,15%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 667.000 telespettatori, 6,27% di share; il film Tempo di vivere un netto di 273.000, 3,49%. Su La7 il film I complessi ha registrato 166.000, 1,88%; La7 Doc – The Royals 175.000, 2,27%. Su Tv8 Mondiale Superbike 302.000, 2,7%; F1 GP Belgio Prove 372.000. 4,08%.

